Agencias

Dimite el CEO de Saks en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la cadena de grandes almacenes

Guardar

La cadena estadounidense multimarca de lujo Saks Global ha llegado a un acuerdo con Marc Metrick para su renuncia como consejero delegado de la empresa, cuya dirección es asumida por Richard Baker, actual presidente ejecutivo de la firma minorista, en medio de crecientes especulaciones sobre la posible declaración en bancarrota de la compañía.

"Esta transición refleja el deseo del Metrick de buscar nuevas oportunidades", ha anunciado la cadena minorista.

"Tras casi tres décadas en Saks, dejaré mi cargo de consejero delegado", ha confirmado Marc Metrick, quien inició su carrera en la empresa en 1995, asumiendo en 2015 la dirección de Saks Fifth Avenue y pasando a dirigir la matriz del grupo desde su creación en 2024 mediante la adquisición de Neiman Marcus Group.

De su lado, Saks ha indicado que Richard Baker combinará los roles de CEO y presidente ejecutivo, subrayando que trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo de la compañía para impulsar la transformación de Saks Global.

"Espero seguir trabajando con nuestro experimentado equipo directivo, nuestros valiosos socios y otras partes interesadas para asegurar un futuro sólido y estable para nuestra compañía", ha declarado Baker.

La dimisión de Marc Metrick se conoce apenas unos días después de que 'The Wall Street Journal' informase de que la empresa se estaría preparando para declararse en bancarrota "en cuestión de días" tras incumplir el pago de los intereses de la deuda que asumió para adquirir Neiman Marcus.

Saks ha atravesado dificultades financieras desde que asumió la deuda en 2024, y los retrasos de la cadena minorista de lujo en el pago a sus proveedores han contribuido a una menor oferta de productos y ventas. Según las fuentes consultadas por el periódico, Saks está en conversaciones con sus acreedores para obtener financiación para el proceso de bancarrota.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Manolo González: "En un Espanyol-Barça no vamos a venir con ramos de rosas al partido"

El técnico del Espanyol reclama serenidad antes del duelo con el Barcelona, subraya la importancia de enfocarse en el juego y advierte a la afición sobre las consecuencias de cualquier incidente en un encuentro de máxima rivalidad

Manolo González: "En un Espanyol-Barça

La Fundación Real Madrid presenta la campaña 'En Navidad, ningún niño sin regalo'

La Fundación Real Madrid presenta

El Ibex 35 estrena el año con un alza de un 1% y un nuevo máximo histórico al filo de los 17.500 puntos

El Ibex 35 estrena el

El FBI anuncia la desarticulación de un atentado terrorista durante el Año Nuevo en Carolina del Norte

El FBI anuncia la desarticulación

Temas del día de EFE Internacional del 2 de enero de 2026 (13.00 GMT)

Infobae