Dimite el CEO de Saks en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la cadena de grandes almacenes

La cadena estadounidense multimarca de lujo Saks Global ha llegado a un acuerdo con Marc Metrick para su renuncia como consejero delegado de la empresa, cuya dirección es asumida por Richard Baker, actual presidente ejecutivo de la firma minorista, en medio de crecientes especulaciones sobre la posible declaración en bancarrota de la compañía.

"Esta transición refleja el deseo del Metrick de buscar nuevas oportunidades", ha anunciado la cadena minorista.

"Tras casi tres décadas en Saks, dejaré mi cargo de consejero delegado", ha confirmado Marc Metrick, quien inició su carrera en la empresa en 1995, asumiendo en 2015 la dirección de Saks Fifth Avenue y pasando a dirigir la matriz del grupo desde su creación en 2024 mediante la adquisición de Neiman Marcus Group.

De su lado, Saks ha indicado que Richard Baker combinará los roles de CEO y presidente ejecutivo, subrayando que trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo de la compañía para impulsar la transformación de Saks Global.

"Espero seguir trabajando con nuestro experimentado equipo directivo, nuestros valiosos socios y otras partes interesadas para asegurar un futuro sólido y estable para nuestra compañía", ha declarado Baker.

La dimisión de Marc Metrick se conoce apenas unos días después de que 'The Wall Street Journal' informase de que la empresa se estaría preparando para declararse en bancarrota "en cuestión de días" tras incumplir el pago de los intereses de la deuda que asumió para adquirir Neiman Marcus.

Saks ha atravesado dificultades financieras desde que asumió la deuda en 2024, y los retrasos de la cadena minorista de lujo en el pago a sus proveedores han contribuido a una menor oferta de productos y ventas. Según las fuentes consultadas por el periódico, Saks está en conversaciones con sus acreedores para obtener financiación para el proceso de bancarrota.