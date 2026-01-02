Detenido en Rusia el vicegobernador prorruso en Zaporiyia por su presunto rol en una trama de fraude

El tribunal del distrito de Basmanny en Moscú ha argumentado que Oleksandr Zinchenko, en su calidad de vicegobernador prorruso en la región de Zaporiyia, disponía de vínculos significativos con fuerzas del orden y organismos estatales, lo que podría facilitar la obstrucción de la investigación penal y la intimidación de testigos clave en el proceso. De acuerdo con la agencia de noticias rusa Tass, estas consideraciones motivaron la aprobación de una medida cautelar de prisión provisional contra Zinchenko, quien permanecerá bajo custodia hasta el 17 de febrero, mientras se desarrolla la investigación sobre su presunta participación en un fraude de grandes proporciones.

Según reportó la agencia Tass, el arresto de Zinchenko se efectuó el 19 de diciembre. Al día siguiente, las autoridades formalizaron los cargos, acusándolo de estar involucrado en una trama de fraude a gran escala. Posteriormente, los investigadores solicitaron su detención preventiva debido al riesgo de que pudiera recurrir a sus contactos personales y profesionales para interferir en la integridad del proceso judicial y para presionar o amenazar a otros implicados y testigos del caso. El tribunal indicó en su resolución que la posición de poder de Zinchenko representaba un peligro potencial para el correcto desarrollo de la investigación.

Tal como publicó la agencia Tass, el documento judicial subraya que el hecho de que Zinchenko ocupe un cargo de alto nivel en la administración de la ocupación rusa en Zaporiyia agrava el riesgo de manipulación del proceso y de influencia en las personas relacionadas con el caso. El arresto fue autorizado por un periodo de 1 mes y 29 días, conforme a la legislación local sobre medidas preventivas, quedando la medida sujeta a revisión conforme avancen los procedimientos judiciales.

De acuerdo con Tass, la acusación principal contra Zinchenko se centra en delitos de fraude masivo, una imputación considerada grave en el marco legal ruso, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos y posibles daños a fondos estatales o recursos públicos. Las sospechas de que Zinchenko pueda valerse de sus conexiones dentro de las estructuras de seguridad y administrativas motivaron a los investigadores a solicitar una respuesta judicial contundente para evitar la destrucción de pruebas o posibles presiones sobre quienes participan en las diligencias penales.

Durante la audiencia, el tribunal evaluó las evidencias presentadas por los investigadores y concluyó que existía fundamento suficiente para temer posibles intentos de entorpecer la investigación. Según detalló la agencia Tass, el documento oficial del tribunal estableció que “(el acusado) puede utilizar sus conexiones y conocidos personales en las fuerzas del orden y organismos gubernamentales para obstruir una investigación objetiva y exhaustiva de un caso penal y su consideración ante el tribunal, así como para amenazar a testigos y otros participantes en los procesos penales”.

Tass explicó que esta decisión implica que Zinchenko no podrá solicitar medidas menos restrictivas, como arresto domiciliario o fianza, durante el periodo inicial de prisión preventiva. Hasta el momento, ni la defensa de Zinchenko ni los representantes de la administración de Zaporiyia han emitido declaraciones públicas sobre el avance del proceso ni sobre las posibles líneas de defensa que podrían emplear.

La región de Zaporiyia, bajo ocupación rusa desde el inicio del conflicto en Ucrania, ha sido escenario de diversas investigaciones internas relacionadas con la administración de fondos y recursos, según puntualizó Tass. La detención de un funcionario de alto rango como Zinchenko añade un elemento de tensión a la gestión local y plantea interrogantes sobre el alcance de las investigaciones en marcha en los territorios ocupados.

El procedimiento judicial seguirá desarrollándose hasta la fecha establecida de libertad provisional, a menos que surjan nuevos elementos que motiven la extensión de la detención o la acumulación de cargos adicionales. Por ahora, las autoridades rusas continúan recopilando pruebas y tomando declaraciones a los involucrados, en línea con las disposiciones del tribunal de Basmanny, según publicó la agencia Tass.