David España, supuesto hijo de Jero de 'Los Chichos', pide perdón a la viuda del artista por reabrir el caso

Desde hace meses, la figura de Jero, histórico componente de Los Chichos fallecido en 1995, ha vuelto a la primera línea a raíz de una demanda de paternidad presentada por un vecino de Madrid de unos 40 años que asegura ser hijo del artista. El caso dio un giro clave cuando el abogado Fernando Osuna anunció que habían obtenido una prueba de ADN, a partir de una colilla desechada por Julio Jiménez Borja, Chaboli, que arrojaría un parentesco del 99,999% entre ambos, en el marco de una demanda de hermandad que podría convertir oficialmente al demandante en hijo legítimo de Jero y abrirle la puerta a la herencia y a los derechos de autor del músico.

David España, el protagonista y supuesto hijo, ha dado un paso al frente tras la reapertura de su caso de paternidad y ha querido dirigirse directamente a la familia del artista, especialmente a la viuda. En sus propias palabras, define este proceso como "una apuesta que me está costando mucho, pero vamos a por todas porque la verdad solo tiene un camino". Aún así, es consciente del dolor que puede estar generando y añade: "Lo único, pedir disculpas por los daños colaterales a Araceli, a la viuda de Jero, que no se trataba de hacer daño a nadie en esto, ni abrir heridas, ni levantar ampollas, pero ya digo que las opciones se me acababan y esto es lo que hay".

El madrileño asegura que ha llegado a este punto porque ahora cuenta con una prueba científica que respalda su versión. "Sí, hemos hecho comparación en un laboratorio de genética y ha dado 99,99%. Entonces, creo que es lo máximo que se puede dar, porque el 100% no existe cuando ya va pasando de generaciones, se va perdiendo", explica sobre el informe que, según sostiene, demostraría que es hermano de Chaboli, el hijo de Jero y marido de Niña Pastori. Con esta base, confía en que la Justicia le dé la razón después de un primer intento fallido. "Sí, presenté la demanda hace tres o cuatro años, pero bueno, nos faltó un poquito de preparación en el juicio, sobre todo, evidentemente, la prueba científica, que es la que siempre te abre las puertas, y esa no falla, es fiable 100%. Entonces, bueno, pues a pesar de las pruebas aportadas, que eran fotografías, y bueno, la jueza vino a decir que sí que el parecido físico era bastante claro, pero que faltaba lo que eran las pruebas de ADN. Y bueno, pues ya las tenemos, las hemos conseguido y ahora pues a por todas", resume.

Emocionalmente, David admite estar viviendo un carrusel de sentimientos encontrados. "Voy terminando una etapa y estoy ilusionado, pero por otra estoy un poco emocionado y por otra un poco, digamos, enfadado por la repercusión mediática o social a algunas personas que enseguida van al tema económico y demás y no ven el tema emocional", confiesa. Entiende que haya "muchas opiniones, dispares opiniones" y que "es muy difícil que todos estemos de acuerdo en algo", pero reconoce que "al final te duele un poco" que se cuestione su motivación. Desde niño, asegura, ha vivido con esta verdad sobre su supuesto padre: "Me he criado con la verdad siempre por delante. Entonces no ha habido tapujos ni nada, siempre ha sido todo muy claro, muy nítido. Lo que pasa que para mí era muy frustrante saber que tienes un padre, que no le puedes ver, que no puedes contactar con él y que encima todo el mundo habla de él, porque claro, en la época de los 80, los 90, pues, estaban en auge. Entonces, mi padre era pues para mí, intocable, pero era mi padre". Esa situación, recuerda, le marcó profundamente: "Saber que mi padre era famoso y que la gente hablaba de él y yo escuchaba canciones de todo el mundo y me decía, ah, pues yo conozco a tu padre, para mí era un poco frustrante. Pero bueno, era lo que había y no se podía hacer más".

David sostiene que en su entorno más cercano muchos sabían desde hace años quién era, presuntamente, su padre biológico. "Sí, sí, aquí en el barrio, la mujer del estanco, la vecina, los vecinos de aquí... O sea, mucha gente lo sabía. Y bueno, pues aquí nos han saludado y nos han tratado toda la vida igual, pero sabían. Son conscientes de quién era yo hijo y estaban todos conscientes", relata. El único vínculo directo que logró establecer con la familia de Jero fue con su abuela, con la que mantuvo un trato muy estrecho: "Sí, yo tuve. En ningún momento la pronuncié ni la he pronunciado en todo este tiempo, pero sí, tuve contacto con mi abuela, de hecho bastante. O sea, varios años, los fines de semana ir a su casa, recogerla, he estado yendo a la residencia, me la he llevado a casa, he estado en mi boda... O sea, que con mi abuela he tenido bastante trato".

De cara al futuro, le gustaría poder tener relación con sus supuestos hermanos, aunque se muestra pesimista. "Sinceramente creo que no, cosa que me da rabia porque me gustaría lo contrario, pero entiendo que usando la vía que usamos, es un poco frío y creo que no va a haber acercamiento", admite. Aun así, no pierde la esperanza de que el tiempo suavice las heridas: "En realidad es lo que yo he intentado desde el primer momento, o sea que intentaré, a pesar de que, bueno, ya te digo que todo esto es un poco frustrante imagino para ellos y también estarán sufriendo un poco, que pido perdón a la familia por el daño causado, pero no me ha quedado otra vía* Entonces todo esto yo no lo quería, pero intentar tener acercamiento y espero que, como te he dicho antes, el tiempo pone todo en su sitio y al final, a pesar de que se haga justicia, pero bueno, la familia prevalezca".