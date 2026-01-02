Amaia Montero se ríe de las críticas y convierte su polémico vestido en un verdadero "edredón"

Amaia Montero ha optado por el humor para responder a la oleada de comentarios que generó su reaparición con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de RTVE, emitido justo antes de las Campanadas. Aquella actuación, grabada en el Palacio de Miramar de San Sebastián para el programa 'La casa de la música', suponía el regreso por todo lo alto de la formación y la presentación en primicia de su nuevo single, pero acabó eclipsada por las críticas en redes.

Y es que muchos usuarios se quejaron de que la artista no cantara en directo y de que la canción tuviera un aire a pop espiritual, con versos como "creo en Dios a mi manera". Tampoco pasó desapercibido su estilismo: un conjunto blanco, voluminoso y acolchado, que algunos calificaron de "poco favorecedor" y compararon sin miramientos con un edredón nórdico.

Lejos de molestarse, Montero ha decidido reírse de sí misma y darle la vuelta a la situación desde sus redes sociales. La cantante ha publicado una foto en la que aparece tumbada en la cama, usando la polémica prenda como si fuera precisamente un edredón, acompañada de una frase tan breve como contundente: "Un edredón, a mi manera", un guiño directo tanto a las burlas como a la letra de su nuevo tema.