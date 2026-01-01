Varios fallecidos y heridos en el incendio de un restaurante en una estación de esquí en el sur de Suiza

Equipos de emergencia, incluidos helicópteros y ambulancias, se mantienen desplegados en la estación de esquí de Crans-Montana después de que un incendio se desatara en el restaurante ‘Le Constellation’, causando la muerte de varias personas y dejando numerosos heridos. El siniestro ocurrió durante las celebraciones de fin de año, en el cantón suizo de Valais, al sur del país, de acuerdo con la cobertura de distintos medios locales y las declaraciones de las autoridades, según recogió Radio Télévision Suisse (RTS).

El incidente ocurrió en plena festividad, mientras el restaurante se encontraba operativo con gran afluencia de público. RTS detalló que aunque todavía no se han comunicado cifras oficiales sobre la cantidad de víctimas fatales y personas lesionadas, los servicios de emergencias se desplegaron rápidamente en cuestión de minutos tras reportarse múltiples explosiones dentro del establecimiento. El medio público subrayó que las causas específicas del fuego aún se están investigando, y que las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis, incluidas las relativas a la posible existencia de explosivos o defectos técnicos.

Las fuentes de RTS señalaron que la emergencia movilizó a equipos de bomberos, unidades de respuesta rápida médica, helicópteros y patrullas policiales, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del restaurante. El ambiente en la zona, reportó el medio, estuvo marcado por la presencia de personas afectadas y un considerable despliegue para atender tanto a víctimas directas del incendio como a quienes sufrían crisis nerviosas o lesiones menores.

Varios testigos citados por RTS relataron que la confusión inicial derivó de sonidos atribuidos a “una o más explosiones” dentro del local, que posteriormente generaron llamas y una propagación rápida del humo. Los presentes intentaron evacuar el edificio mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate. Las autoridades locales no han emitido detalles oficiales acerca del estado de los heridos, aunque informaron que los hospitales regionales se encuentran en alerta para recibir tanto a los lesionados graves como a aquellos afectados por intoxicación por humo.

Radio Télévision Suisse indicó que las investigaciones preliminares tratarán de esclarecer si la causa del fuego estuvo relacionada con elementos pirotécnicos, artefactos de calefacción o posibles fallas eléctricas. Los peritos especializados en siniestros estructurales colaboran desde las primeras horas posteriores al incidente para recabar pruebas y entrevistar a supervivientes y trabajadores del local.

El local ‘Le Constellation’, ubicado en una conocida localidad turística de Suiza, permanece cerrado y bajo custodia policial hasta que se avance en la investigación y sea seguro el acceso. Durante la jornada, las autoridades instaron a los visitantes a evitar la zona para facilitar el trabajo de bomberos y socorristas. Las celebraciones de fin de año en Crans-Montana congregaron a numerosos turistas y residentes, lo que incrementó la complejidad de la operación de evacuación, según consignó RTS.

La estación de esquí de Crans-Montana es uno de los principales atractivos del cantón Valais, recibiendo cada año a miles de visitantes en fechas festivas. Según informó RTS, el incidente ha generado preocupación entre la comunidad local y los visitantes, a quienes se les ha ofrecido apoyo psicológico y asistencia ante la situación vivida.

La cobertura de medios suizos enfatizó la coordinación entre los diferentes cuerpos de respuesta involucrados, destacando que la magnitud del incendio exigió un esfuerzo conjunto sin precedentes recientes en la región. Las autoridades suizas anunciaron que en los próximos días ofrecerán conferencias de prensa para actualizar la información relativa a víctimas, investigación en curso y medidas preventivas futuras en eventos similares.

Hasta el momento, los responsables de la seguridad en Crans-Montana no han descartado ninguna hipótesis sobre la génesis de la explosión, manteniendo la reserva sobre los detalles de la pesquisa para no entorpecer la labor de los expertos. Los medios suizos continúan reportando reacciones de familiares y la comunidad impactada, quienes aguardan novedades sobre el estado de los heridos y las medidas adoptadas para esclarecer la tragedia.