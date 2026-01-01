Torrente y Santiago Segura competirán en los cines en 2026 con Almodóvar, Los Javis, Coixet, Toy Story 5 o Super Mario

Pedro Almodóvar presentará en 2026 "Amarga Navidad", una historia sobre el duelo y la búsqueda de refugio en el trabajo que narra la experiencia de Elsa tras la muerte de su madre durante el puente de diciembre. Tal como informó la fuente original, la película incluye en su reparto a intérpretes como Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. El estreno está fijado para el 20 de marzo de ese año y se suma a una lista de grandes producciones nacionales e internacionales que definirán la agenda cinematográfica.

Según publicó la fuente, el año también verá el regreso de la saga "Torrente" con "Torrente presidente", dirigida y protagonizada por Santiago Segura, cuyo estreno se ha programado para el 13 de marzo. Segura, que en 2025 lidera la taquilla española, apostará por desarrollar la popular franquicia más de una década después de la última entrega, compitiendo en cartelera directamente con figuras emblemáticas del cine local como Almodóvar.

De acuerdo con lo detallado en la fuente original, la escena nacional también recibirá títulos como "La bola negra", de Los Javis, una adaptación de una obra inacabada de Federico García Lorca que contará con Penélope Cruz, Guitarricadelafuente, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau y Glenn Close. El estreno de esta cinta está previsto para finales de año, incorporando un elenco internacional y nacional. Isabel Coixet añadirá a este panorama "Tres adioses", coproducción entre España e Italia que estará protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano, y que llegará a los cines españoles en febrero de 2026.

El medio informó que otras propuestas nacionales destacadas incluyen "Aída y vuelta", bajo la dirección de Paco León y con estreno agendado para el 30 de enero. Esta producción rescata los personajes de la serie "Aída" y marca su salto al cine. En la temporada estival se espera "El ser querido", dirigida por Rodrigo Sorogoyen y escrita junto a Isabel Peña, que se estrenará el 28 de agosto. El drama estará protagonizado por Javier Bardem y Victoria Luengo, con una trama centrada en un director de cine y su hija actriz.

El calendario español se completa con largometrajes como "La cuidadora", de Álex de la Iglesia, grabada en 35 mm y con Carmen Maura y Blanca Suárez en los papeles principales, así como "Calle Málaga", dirigida por Maryam Touzani y protagonizada también por Carmen Maura. Otros proyectos, según consignó la fuente, incluyen "Islas", con Ana Belén, y "Balandrau", que suma nombres como Álvaro Cervantes y Bruna Cusí.

En cuanto a los estrenos internacionales, la animación y las franquicias reconocidas desempeñarán un papel destacado. Según publicó la fuente, Pixar lanzará "Toy Story 5" el 19 de junio, renovando la saga más emblemática del estudio. La alianza entre Nintendo y Universal Pictures continuará tras el éxito de la primera parte con "Super Mario Bros 2", que mantendrá a Chris Pratt y Anya Taylor-Joy en las voces originales y está planeada para el 3 de abril en Estados Unidos.

La fuente indicó que el cine de superhéroes también tendrá una presencia notable. Marvel estrenará "Avengers: Doomsday" y "Spider-Man: Brand New Day", esta última protagonizada por Tom Holland. El universo DC contará con "Supergirl: Woman of Tomorrow", inspirada en los cómics y formando parte de la nueva etapa del DCU. La saga de "Star Wars" sumará "The Mandalorian & Grogu", llevando a la gran pantalla a los populares personajes de la serie.

Además, Hollywood recuperará "El Diablo viste de Prada" con una secuela dirigida nuevamente por David Frankel y el regreso de su elenco principal: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. El lanzamiento en Estados Unidos está fijado para el 1 de mayo de 2026, diecinueve años después de la primera entrega.

La agenda internacional también contará con la nueva superproducción de Christopher Nolan, "La Odisea" ("The Odyssey"), adaptación del poema clásico de Homero, escrita, dirigida y producida por el propio cineasta. El elenco incluirá a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson. La película se estrenará el 17 de julio de 2026.

Según consignó la fuente, en ciencia ficción, Denis Villeneuve culminará su trilogía con "Dune 3", cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Entre los títulos de prestigio también figura "Hamnet", drama histórico dirigido por Chloé Zhao, con Jessie Buckley y Paul Mescal. Tras su paso por festivales en 2025, la película llegará a los cines británicos el 9 de enero y a los españoles el 23 de enero de 2026.

La diversidad de propuestas y la presencia de directores y actores consagrados prometen un año de 2026 con estrenos de distintas tendencias y géneros, en un calendario donde confluyen grandes nombres de la industria cinematográfica mundial y figuras reconocidas del cine español.