Suiza activa el Mecanismo de Protección Civil de la UE tras el incendio durante la celebración de Nochevieja

El Gobierno belga ofreció recibir en sus hospitales a cinco personas que presentan quemaduras graves y a otras dos que requieren cuidados intermediarios tras el incendio ocurrido en un local de Crans-Montana, según detalló la publicación de la agencia Europa Press. Esta medida se enmarca en la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, solicitada por Suiza luego del siniestro registrado durante las celebraciones de Nochevieja, que causó alrededor de 40 fallecidos y más de un centenar de heridos, de acuerdo con autoridades suizas.

Según consignó Europa Press, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, informó que Bruselas mantiene comunicación con las autoridades suizas con el objetivo de coordinar la asistencia médica necesaria para los afectados. Lahbib compartió la noticia de la activación del mecanismo comunitario en sus redes sociales y expresó sus condolencias a las víctimas, a sus familiares y al personal de rescate que intervino en la emergencia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también hizo referencia a la tragedia en Crans-Montana. De acuerdo con Europa Press, la mandataria manifestó su pesar indicando estar "profundamente entristecida" por los hechos y remarcó que "Europa se solidariza plenamente con Suiza" tras el siniestro, mostrando así el respaldo institucional del bloque comunitario a este país.

Europa Press reportó que el Gobierno de Bélgica comunicó oficialmente su disposición a sumarse a los esfuerzos de apoyo mediante la recepción de pacientes. Para ello, su ministro de Exteriores, Maxime Prevot, anunció que se enviará un equipo médico de refuerzo compuesto por un jefe de equipo, dos médicos y dos enfermeros especializados en quemaduras graves. La partida de este contingente sanitario está programada para la mañana del viernes, con el fin de contribuir en la atención clínica a las personas afectadas por el incendio en la estación invernal suiza.

El incendio tuvo lugar en plena celebración de Nochevieja dentro de un bar situado en una zona turística de Crans-Montana, localidad reconocida por su estación de esquí. Según la información difundida por Europa Press, las causas del incidente y las operaciones de rescate movilizaron recursos de emergencia tanto locales como internacionales, lo que llevó a Suiza a solicitar formalmente el respaldo que ofrece la Unión Europea a través de su Mecanismo de Protección Civil.

Las autoridades de la Comisión Europea confirmaron que este instrumento permite a los países acceder a apoyo logístico y sanitario en situaciones de desastre, coordinando la movilización rápida de personal y recursos. El medio Europa Press detalló que, tras la solicitud suiza, se activaron los procedimientos necesarios para facilitar la transferencia de pacientes y la llegada del equipo médico especializado desde Bélgica.

Asimismo, Europa Press amplió que la presidenta Ursula von der Leyen reiteró en su declaración la unidad y la disposición de los países europeos para colaborar frente a catástrofes, destacando la respuesta conjunta tras la activación del mecanismo comunitario. La comisaria Lahbib, por su parte, subrayó la importancia de la cooperación internacional en el ámbito de la atención médica ante emergencias de gran magnitud, como ha sido el caso en Crans-Montana.

En cuanto al balance de víctimas, las autoridades helvéticas cifraron en alrededor de 40 las personas fallecidas y situaron la cantidad de heridos por encima de la centena. Los afectados presentan, en su mayoría, lesiones por quemaduras y complicaciones asociadas a la inhalación de humo, circunstancias que obligaron a trasladar a algunos pacientes a hospitales de otras regiones y a activar canales de apoyo internacional, explicó Europa Press.

La solidaridad europea, evidenciada en la respuesta inmediata de Bruselas y la contribución de Bélgica con recursos humanos y capacidad hospitalaria, se orienta a aliviar la saturación del sistema sanitario suizo tras el incendio. Según el seguimiento realizado por Europa Press, se prevé que la cooperación se mantenga activa mientras duren las labores de atención a víctimas y se esclarecen las circunstancias que rodearon el suceso.