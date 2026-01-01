Laia Sanz: "Este primer Dakar con Ebro es el mejor banco de pruebas posible"

El punto de partida para el nuevo desafío de Laia Sanz en el Rally Dakar tiene un valor especial: formar parte del equipo oficial de la marca Ebro representa para la piloto catalana no solo una nueva etapa en su carrera, sino la posibilidad de contribuir desde el principio al desarrollo de un proyecto español en la máxima categoría T1+. Sanz reconoce la importancia emocional que supone competir con un coche y un equipo de su país en una competición tan exigente, considerando como un logro fundamental poder cerrar el Dakar con satisfacción y con el apoyo de todo el equipo. Así lo subraya en sus declaraciones a Europa Press, recogidas tras un acto de su patrocinador KH-7, donde comparte su visión sobre el reto que implica este cambio y explica sus objetivos para la próxima edición de 2026.

Según lo publicado por Europa Press, Sanz expresa su confianza en el potencial del Ebro, aunque enfatiza que el equipo se encuentra en las primeras fases de desarrollo y que el primer gran objetivo es aprovechar el Rally Dakar como un laboratorio de pruebas. Para la piloto, la carrera ofrece el entorno ideal para evaluar tanto su rendimiento como el del vehículo, permitiendo identificar aspectos a mejorar y sentar las bases para alcanzar los primeros puestos en el futuro. Describe el proyecto como “muy ilusionante” y señala la necesidad de ser paciente y realista, dada la juventud de la iniciativa: “Venía buscando esta oportunidad y finalmente llega. Es un proyecto muy nuevo y habrá que tener paciencia, no podemos pensar que vayamos a estar delante de todo, pero el objetivo es que a la larga sí lo estemos”.

El relevo de Sanz hacia Ebro llega tras el abandono obligado en la edición de 2025, hecho que interrumpió una prolongada trayectoria sin retiradas en el Dakar sobre cuatro ruedas y que se suma a su récord de finalizaciones consecutivas en moto. De acuerdo con Europa Press, Sanz asume esa circunstancia como parte inherente a la evolución en la competición y admite que significó una liberación tras años evitando el abandono: “Tarde o temprano tenía que acabar esta buena racha”. Considera que en la categoría de coches los factores mecánicos incrementan los riesgos y valora el haber dejado atrás esa presión.

En el proceso de adaptación al nuevo vehículo y equipo, la piloto señala la utilidad de las primeras pruebas realizadas, especialmente la experiencia acumulada en el Rally de Marruecos. Europa Press informa que Sanz califica la calidad de los kilómetros recorridos como muy positiva, destacando las mejoras implementadas en el Ebro tras esa participación. Si bien reconoce que no han contado con tanto rodaje como otros equipos ya consolidados, se muestra satisfecha por el progreso e insiste en la relevancia del trabajo conjunto para reforzar el desarrollo del coche a medio y largo plazo.

La multicampeona insiste en que este primer Dakar con Ebro debe ser aprovechado como una oportunidad para aprender y construir una base sólida. Frente a las expectativas de resultados inmediatos, prioriza finalizar la carrera, analizar el rendimiento del equipo y entender las áreas donde es necesario evolucionar, tanto a nivel técnico como competitivo. “Creo que será un Dakar muy duro, en el que van a pasar muchas cosas. Si eres lo suficientemente listo para saber cuándo correr y cuándo no, puede salir una buena carrera”, explica Sanz, mostrando un enfoque estratégico y prudente ante las complejidades de la prueba, según recoge Europa Press.

Sanz llega a este nuevo reto con el respaldo de una amplia experiencia: afronta su quinto Dakar en coches y suma ya quince participaciones sumando la categoría de motos. Europa Press puntualiza que la piloto se siente más capacitada para contribuir activamente en la puesta a punto y el desarrollo del vehículo, lo que representa un salto respecto a sus primeras participaciones sobre cuatro ruedas. “Creo que llega en un buen momento de experiencia”, sostiene Sanz al valorar su evolución como deportista y su capacidad para detectar y comunicar a los ingenieros las necesidades técnicas del coche.

A nivel competitivo, Sanz evita establecer metas concretas en cuanto a posiciones. Reconoce que la categoría de coches cuenta actualmente con seis o siete pilotos con opciones reales de victoria, además de equipos con años de desarrollo y experiencia acumulada. Su enfoque se centra en la constancia, la eliminación de errores y la búsqueda de una carrera sólida que permita avanzar en el proyecto Ebro. Reitera que el resultado más valioso sería finalizar la prueba satisfechos, con el convencimiento de haber realizado un buen trabajo como grupo: “Firmo que acabemos todos con una buena sonrisa”.

El recorrido del Dakar 2026 se perfila, según la piloto e informa Europa Press, como otro ejemplo de la dureza que caracteriza a la carrera. Sanz advierte que la dificultad no se limita a etapas concretas, ya que incluso las consideradas sencillas pueden presentar complicaciones inesperadas. Esta perspectiva refuerza la estrategia de afrontar el día a día con flexibilidad, adaptándose a las circunstancias de cada tramo y manteniendo la concentración hasta el final.

Finalmente, Europa Press destaca que Sanz experimenta el paso a piloto oficial en la máxima categoría sin dejarse condicionar por la presión de resultados, aunque admite que su espíritu competitivo la impulsa a rendir al máximo en cada etapa. Pese a la magnitud del desafío y la superioridad, en términos de recursos, de algunos equipos rivales, la catalana confía en la posibilidad de acortar distancias con trabajo, aprendizaje y un enfoque realista, manteniendo como prioridad el desarrollo del proyecto español a largo plazo.