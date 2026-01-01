La Fórmula 1 cierra un capítulo y vivirá en 2026 una revolución técnica

Las expectativas sobre la llegada de Cadillac y Audi a la parrilla de la Fórmula 1 marcan el comienzo de una nueva etapa en la historia de este deporte motor. Por primera vez desde la incorporación de Haas en 2016, un nuevo constructor, Cadillac, se integrará a la competencia, lo cual incrementará a 22 la cantidad de monoplazas en pista. Al mismo tiempo, Sauber culminará su ciclo bajo ese nombre para ceder su lugar a Audi, confirmando así transformaciones significativas no solo en la estructura de los equipos, sino también en el panorama técnico y deportivo, según detalló la FIA para la temporada 2026.

De acuerdo con la información publicada por la FIA, la Fórmula 1 adoptará a partir de 2026 un revolucionario reglamento técnico que rediseñará la arquitectura de los autos y reglas de competencia. Los monoplazas contemplados por la nueva normativa serán más compactos y livianos, incorporando innovaciones en el uso de energía eléctrica y aerodinámica activa. Entre las modificaciones centrales, los vehículos reducirán su peso en 30 kilogramos, de los actuales 798 kilogramos a 768, y sus dimensiones verán también una disminución: la distancia entre ejes se ubica en 3,4 metros, recortando 20 centímetros respecto a versiones anteriores, y el ancho bajará 10 centímetros, acercándose a los 2 metros.

Según publicó la FIA, los cambios aerodinámicos tendrán impacto directo sobre la velocidad y el comportamiento de los autos. El alerón delantero se hará 10 centímetros más estrecho y agregará un 'flap' activo de dos elementos, mientras el trasero pasará a contar con tres, con un diseño simplificado. Estas modificaciones reducirán la carga aerodinámica un 30% y la resistencia al aire un 55%. La eliminación del efecto suelo, que caracterizó a monoplazas recientes, figurará entre los puntos más destacados de la próxima era.

El desempeño de los autos en la pista experimentará variaciones: aunque se espera que sean más lentos inicialmente, la salida de curva será más efectiva. Los equipos enfrentarán el desafío técnico de recuperar el tiempo por vuelta que se pierda a raíz de la reducción aerodinámica, previendo una diferencia de varios segundos respecto a los actuales registros. La FIA explicó que los ingenieros deberán optimizar los nuevos paquetes para restaurar el ritmo competitivo a medida que avance la temporada.

La desaparición del Sistema de Reducción de Resistencia Aerodinámica (DRS) representa otra novedad sustancial. Esta herramienta, que permitía a los pilotos abrir el alerón trasero en ciertas zonas para favorecer los adelantamientos, será reemplazada por la aerodinámica activa. Según consignó la FIA, los nuevos monoplazas incorporarán alerones delanteros y traseros móviles, que podrán alternarse entre dos modos distintos: 'Modo Recta', que reduce la carga aerodinámica en sectores determinados del circuito, y 'Modo Curva', que la optimiza en los trazados sinuosos. El acceso a estos modos será libre para todos los pilotos, aunque limitado a tramos específicos caracterizados por rectas de una longitud mínima.

La aerodinámica activa no solo se concibió para facilitar los adelantamientos, sino para incrementar la eficiencia y el ahorro energético. En carreras de 2026, la gestión del sistema eléctrico cobrará protagonismo. Los conductores podrán utilizar el denominado 'Modo adelantamiento' o 'Overtake mode' cuando persigan a otro vehículo a una distancia igual o inferior al segundo, presionando el botón correspondiente para liberar potencia adicional; la misma función se encontrará disponible para el piloto que defiende su posición.

De acuerdo con lo expresado por la FIA, la diferencia clave reside en la gestión del despliegue de energía: el piloto puntero verá mermar progresivamente la contribución eléctrica del motor cuando supere los 290 km/h, mientras que el perseguidor tendrá acceso a la potencia hasta 337 km/h, lo que incrementará las oportunidades de sobrepaso. Esta dinámica se vincula con la integración de un nuevo motor híbrido basado en una proporción 50-50 de energía de combustión interna y eléctrica, dotado de un bloque de 1,6 litros. El sistema multiplica por cuatro la capacidad de la batería, que pasará de 120 kW a 350 kW, mientras el motor de combustión reducirá su aporte de 550-560 kW a 400 kW.

El medio FIA destacó que el primer paso de esta nueva etapa orientada a la sostenibilidad y la competitividad radica en favorecer monoplazas más ágiles a partir de la reducción de peso y tamaño. La normativa busca crear condiciones para que la competencia resulte más equilibrada y dinámica, con un enfoque ambiental más riguroso.

La irrupción de Cadillac y Audi también genera expectativas por su posible impacto en la parrilla, consolidando la diversificación técnica y comercial del campeonato. Cadillac debutará como nuevo constructor y Audi asumirá el control del equipo hasta ahora conocido como Sauber, incorporando tecnologías propias y nuevas estrategias de desarrollo. Con estas incorporaciones, la modalidad de competencia y las relaciones entre escuderías presentan un panorama diferente a partir de 2026.

Los equipos tendrán el reto adicional de adaptar rápidamente sus infraestructuras y metodologías a las exigencias del nuevo reglamento. Las estructuras de ingeniería se reorganizarán para responder a la demanda de innovación, tanto en el terreno de la energía eléctrica como en el de la aerodinámica activa.

Este proceso de transformación técnica y de composición de la parrilla representa el mayor punto de inflexión normativa de las últimas décadas para la Fórmula 1, en busca de una nueva identidad competitiva. Según detalló la FIA, todas estas medidas reflejan el objetivo de modernizar el deporte, hacerlo más atractivo para los espectadores y prepararlo para los desafíos globales vinculados a la eficiencia energética y la reducción de impacto ambiental.