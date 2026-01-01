Carlos Sainz: "Llevo muchos años con la sensación de que es mi última gran oportunidad en el Dakar"

Al comentar sobre el rol que juega la experiencia para aspirar al triunfo en el Rally Dakar, Carlos Sainz explicó que la capacidad de dosificar esfuerzos y controlar los riesgos distingue a quienes logran llegar al final de la carrera en los primeros lugares. Según informó Europa Press, el piloto madrileño destacó que la velocidad, el talento y la experiencia son cualidades imprescindibles para un posible ganador, y subrayó que este último factor representa el principal reto para los pilotos jóvenes. En este contexto, Sainz se prepara para participar en su decimonoveno Dakar, evento que considera podría ser su última gran oportunidad en esta exigente competencia.

Tal como publicó Europa Press, Sainz mantiene la motivación y el entusiasmo con los que afrontó su primer Dakar, dispuesto a prolongar el récord que ostenta como el piloto más veterano en consagrarse campeón. El piloto de Ford recordó que invierte en la intensa preparación física y el entrenamiento previo a la carrera porque aún lo disfruta y considera que la diversión es un elemento fundamental para seguir compitiendo en un desafío de la magnitud del Dakar. Afirmó: "Me motiva seguir yendo al Rally Dakar. Sigo con la misma ilusión y me sigo divirtiendo, que es fundamental porque si no me divirtiera, no iría. No invertiría en ese sufrimiento que requiere, ese respeto que requiere esta carrera antes de ir, de entrenar duro físicamente. Me gusta conducir, me gusta entrenar, me gusta disfrutar del Dakar y me gusta competir, obviamente".

De acuerdo con Europa Press, el piloto se encuentra próximo a viajar a Arabia Saudí para enfrentar el reto que se celebrará del 3 al 17 de enero, al mando de un Ford Raptor T1+, el vehículo que considera apto para conquistar su quinta victoria en el raid más famoso del mundo. Sainz resaltó que el modelo desarrollado por Ford reúne las capacidades necesarias para disputar la victoria, y señaló que la preparación para esta nueva edición sigue el esquema de años anteriores, tanto en el aspecto físico como en la puesta a punto del coche. El madrileño consideró que, tras un año más de desarrollo, el equipo llega mejor posicionado que en la edición anterior, cuando contaba con un vehículo totalmente nuevo.

El veterano piloto reconoció que ha afrontado las últimas ediciones con la sensación de que cada participación podría ser la última ocasión para obtener una victoria más. Europa Press detalló que Sainz posee el récord de piloto de mayor edad en ganar el Dakar, marca que superó en 2024 al conseguir su cuarto título a los 61 años, tras haberse impuesto a los 57 la primera vez en 2020. Sobre este logro, aclaró que su objetivo es prolongar la marca pero que le obsesiona ante todo la victoria y no el número de récords que pueda sumar.

Como parte clave en su carrera, Sainz resaltó el papel protagónico que ha desempeñado en el desarrollo de los vehículos de competición y cómo su experiencia ha influido en los éxitos obtenidos con distintas marcas. Según consignó Europa Press, el piloto recordó que esa fórmula personal de trabajo le ha permitido vencer con cuatro fabricantes distintos y expresó el anhelo de sumar a Ford a esa lista. Rememoró que la relación con la marca se remonta a sus inicios, cuando Ford le otorgó la posibilidad de convertirse en piloto oficial en el Mundial de Rally.

Sobre el reto de aspirar a la victoria con el Ford Raptor T1+, Sainz explicó la importancia de combinar velocidad, talento y un manejo certero de la experiencia: "En una carrera de larga duración como el Dakar, que son dos semanas, debes saber medir también un poco cuando hay que frenar y medir los riesgos. Luego cada carrera es diferente y hay que leerla cuando toca de la mejor manera posible y aplicar la experiencia. Pero por mucha experiencia que tengas, si no tienes velocidad no vas a ganar; y por mucha velocidad que tengas, creo que si te falta experiencia, va a ser difícil ganar". Añadió que estos requisitos fundamentales se mantienen inalterados con el paso del tiempo.

El vínculo con Lucas Cruz, su copiloto en las cuatro victorias obtenidas en el Dakar, ha sido otro de los pilares relevantes para Sainz. Según reportó Europa Press, el piloto valoró su compenetración en la cabina y la capacidad del navegante para anticipar las necesidades de la carrera. Sainz recalcó la importancia determinante del copiloto en este rally de resistencia y celebró su relación profesional y personal con Cruz.

En relación a sus triunfos en la competencia, Sainz recordó con satisfacción el primero, logrado en 2010, cuando pilotaba un Volkswagen Touareg, al señalar que representaba la concreción del objetivo que se había propuesto: ser el primer español en obtener el título en coches. Afirmó haber disfrutado ese y los siguientes logros como parte de un proceso de aprendizaje y superación continua junto a su compañero de equipo.

Más allá del Rally Dakar, el piloto abordó otros temas de actualidad al proyectar su mirada hacia el Gran Premio de España de Fórmula 1, previsto para septiembre. Sainz expresó el deseo de que la prueba sea un acontecimiento exitoso tanto para la ciudad como para el país, y destacó las virtudes de Madrid como sede, considerando tanto su ubicación estratégica para los equipos como la infraestructura dispuesta para la ocasión. Subrayó que la clave será que el nuevo circuito resulte atractivo para los pilotos y permita el espectáculo deportivo deseado.

Sainz también dedicó espacio a referirse a la trayectoria de su hijo, quien en la última temporada, junto a Alex Albon, contribuyó a que el equipo Williams Racing ascendiera del penúltimo al quinto puesto en la parrilla del campeonato de Fórmula 1. Según publicó Europa Press, analizó la campaña de su hijo como dividida en dos fases: una inicial complicada y una posterior donde se reflejó el progreso con tres podios, remarcando especialmente la relevancia del tercer puesto obtenido bajo la lluvia en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.

Finalmente, el piloto madrileño compartió que su hijo ha mostrado interés en el Dakar y disfrutó probando su coche en Zaragoza, aunque por el momento está completamente concentrado en la Fórmula 1. Al cierre de la entrevista, Sainz expresó confianza en las posibilidades que ofrece la senda que ha construido a lo largo de su carrera, junto con el deseo de continuar ampliando su legado en la historia del automovilismo.