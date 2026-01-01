Aumenta a ocho los lesionados por explosiones por pirotecnia en Nochevieja en Puerto Rico

Las autoridades advirtieron sobre casos en los que la intervención de organismos sociales podría ser necesaria, tras incidentes que incluyeron la amputación de una mano a un niño en Trujillo Alto. Según informó la agencia EFE, el número de personas lesionadas por el uso de pirotecnia durante la Nochevieja en Puerto Rico subió a ocho. Se registraron casos en distintos municipios de la isla, con afectados de diversas edades y características, mientras la Policía investiga posibles situaciones de negligencia parental en al menos uno de los episodios reportados.

Tal como publicó EFE, los dos incidentes más recientes tuvieron lugar en el barrio Carraízo de Trujillo Alto, municipio vecino a San Juan, y en el barrio Naranjo de la localidad de Moca, situada al noroeste de la isla. En el caso de Trujillo Alto, la Policía informó que un hombre resultó con laceraciones y quemaduras en el rostro después de manipular una pirotecnia popularmente conocida como “batería de 25 tiros”. El hecho ocurrió a las 03:00 horas, y tras recibir auxilio fue trasladado en ambulancia a una institución hospitalaria, donde la médico de turno confirmó que se mantenía en condición estable.

Montando el panorama de casos, el suceso en Moca involucró a un hombre de 39 años, quien experimentó una laceración en el labio como consecuencia de una explosión pirotécnica. La División de Explosivos de Aguadilla asumió la investigación correspondiente a este hecho, informó la agencia EFE.

El número total de sucesos registrados desde la Nochevieja ascendió a ocho. Otras localidades que reportaron personas con lesiones provocadas por pirotecnia fueron los municipios de Río Grande, Yabucoa, Las Piedras, Aguada y Corozal, detalló EFE. Entre los casos más significativos destaca el de un menor de once años, quien perdió completamente su mano derecha tras un incidente ocurrido en una urbanización en Trujillo Alto. El niño fue inicialmente trasladado por sus padres a la sala de emergencias del Centro Médico de San Juan, donde la evaluación médica constató la amputación de la extremidad.

Respecto a este accidente, la Policía de Puerto Rico informó a EFE que notificó al Departamento de la Familia, organismo encargado de iniciar una investigación para determinar si existió negligencia por parte de los padres del menor. Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias en las que el niño resultó gravemente herido y establecer eventuales responsabilidades.

La secuencia de accidentes con pirotecnia en los distintos municipios pone de manifiesto la diversidad en la gravedad de las lesiones. En todos los casos, las víctimas requirieron asistencia médica inmediata y, dependiendo del tipo de daño sufrido, el seguimiento de los organismos correspondientes para la evaluación de las circunstancias.

Estos incidentes reiteran la preocupación de las autoridades y los organismos de bienestar social por el uso indebido de materiales pirotécnicos en celebraciones, con repercusiones directas tanto en la integridad física de los afectados como en la posibilidad de que existan faltas al deber de cuidado de parte de los adultos responsables, según la información suministrada por la agencia EFE.