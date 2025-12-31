Un grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Gelsenkirchen

Testigos identificaron a varios hombres saliendo durante la madrugada del lunes de un aparcamiento adyacente a una entidad bancaria en Gelsenkirchen, cargando bolsas voluminosas y subiendo a un vehículo Audi RS 6 negro, cuya matrícula había sido previamente reportada como robada en Hannover. La Policía local explicó que el suceso guarda relación con el robo de cerca de 30 millones de euros de la bóveda de una caja de ahorros de la ciudad, un asalto que se ha situado entre los mayores perpetrados contra entidades financieras en Alemania en los últimos años, según informó la agencia dpa y recogió la Policía de Gelsenkirchen.

De acuerdo con los últimos datos compartidos por las autoridades el martes, los ladrones perforaron una de las paredes de la cámara acorazada durante los días festivos, aprovechando la menor actividad habitual por las celebraciones navideñas. Según publicó la Policía local en un comunicado, los autores actuaron de noche, ingresando al edificio a través de un aparcamiento y logrando sustraer valores y bienes de aproximadamente 3.200 cajas de seguridad, lo que ha afectado a más de 2.500 clientes de la sucursal. El monto preliminar estimado por los investigadores se sitúa en torno a los 30 millones de euros.

El medio dpa reportó que el asalto se descubrió tras el disparo de una alarma contra incendios, la cual se había activado dos días antes del hallazgo del robo, aunque en ese momento ni los agentes policiales ni los bomberos que acudieron detectaron daños evidentes. Las primeras investigaciones condujeron a la revisión de las imágenes de videovigilancia del aparcamiento, donde se identificó el mencionado vehículo negro saliendo del lugar en la madrugada del lunes, hacia la hora estimada en la que presuntamente se cometió el robo. La nota oficial de la Policía de Gelsenkirchen añade que uno de los ocupantes enmascarados del coche accionó la barrera de salida.

Además de la investigación tecnológica, varios testigos reconocieron a múltiples personas desplazándose por las escaleras del aparcamiento con bolsas durante la noche del sábado al domingo. La Policía pidió a quienes puedan aportar información sobre los movimientos sospechosos, el vehículo o los posibles autores, que se pongan en contacto directo con las autoridades locales.

El asalto ha provocado que la sucursal bancaria afectada pida a los clientes evitar desplazarse a la oficina, ya que el proceso de revisión y coordinación de indemnizaciones con las aseguradoras se encuentra en marcha para orientar a los perjudicados y organizar la devolución de posibles pérdidas, según detalló la entidad. La alarma se ha extendido entre los clientes, dado que el cierre forzoso de la sucursal también busca evitar que particulares ingresen al vestíbulo en busca de información o asistencia.

Según resaltó la Policía en sus comunicados, los daños materiales y el monto sustraído posicionan este caso entre los más relevantes en la historia reciente de la banca alemana. El operativo policial incluye patrullas adicionales y el cierre total del local mientras avanzan las pesquisas. Hasta ahora, no se han realizado detenciones y los responsables permanecen no identificados. Los investigadores siguen reuniendo pruebas basadas en el testimonio de testigos, las grabaciones de las cámaras de seguridad y la procedencia de la matrícula sustraída, en un intento por rastrear el posible recorrido de los autores tras la huida.

El incidente evidencia el uso de técnicas especializadas por parte de los implicados, quienes accedieron a la cámara acorazada mediante un gran taladro y lograron actuar sin ser detectados durante las noches festivas. Reportes de la agencia dpa y mensajes oficiales revelaron la magnitud del daño y la complejidad de la operación, pues un número considerable de cajas de seguridad quedó violentado y aún se están evaluando los bienes específicos que pudieron ser robados.

La Policía de Gelsenkirchen reiteró el llamado a colaborar en la investigación, al tiempo que la entidad financiera implicada confirmó el trabajo conjunto con la aseguradora para definir las vías de resarcimiento a los miles de clientes afectados, muchos de los cuales guardaban en las cajas joyas, documentos y objetos de valor personal, información que aún forma parte del inventario que se revisa luego del acceso ilegal.