Ucrania ataca con drones varias instalaciones energéticas de Rusia en Yaroslavl, Krasnodar y Tamán

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirmó que una terminal de combustible en Rybinsk, en la región rusa de Yaroslavl, fue afectada durante una ofensiva con drones, describiendo el objetivo como parte esencial de las reservas estratégicas energéticas que sustentan los operativos militares rusos en Ucrania. Esta declaración se dio en el marco de una serie de ataques que incluyeron otros puntos clave de infraestructura energética, según detalló el SBU, citado por la agencia Ukrinform. Los operativos formaron parte de los esfuerzos ucranianos para obstaculizar la logística y el abastecimiento de productos petrolíferos a las fuerzas rusas.

De acuerdo con Ukrinform, el SBU sostuvo que la terminal de Rybinsk se integra en una red crítica para las reservas energéticas estratégicas de Rusia, con activos considerados vitales para respaldar la ofensiva emprendida por Moscú en territorio ucraniano. “El SBU continúa interrumpiendo las cadenas de suministro de productos petrolíferos rusos, tanto en el extranjero como a las tropas que atacan Ucrania con precisión quirúrgica”, citó la agencia a fuentes de la Inteligencia ucraniana.

El ataque del miércoles, según consignó Ukrinform, no se limitó solo a la región de Yaroslavl. El Ejército ucraniano confirmó otras acciones dirigidas contra instalaciones energéticas en el sur de Rusia, en particular una refinería de petróleo situada en Tuapse, dentro del territorio de Krasnodar, así como la terminal de petróleo y gas de la empresa Tamanneftegaz, próxima a la localidad de Volna, en la península de Tamán. De acuerdo con el reporte, estas instalaciones cumplen funciones estratégicas en los circuitos logísticos rusos, vinculados al aprovisionamiento de carburantes y recursos energéticos tanto para uso interno como para las operaciones en Ucrania.

Tal como informó Ukrinform, el anuncio de Kiev sobre el golpe a estos enclaves energéticos persigue el objetivo de restringir la capacidad operativa del ejército ruso y entorpecer la cadena de suministros de combustible. Los ataques, realizados mediante drones, forman parte de una táctica ucraniana de incremento de presión sobre infraestructuras consideradas decisivas para el esfuerzo bélico ruso.

Hasta el momento de la publicación, Moscú no había ofrecido una respuesta oficial respecto a la serie de bombardeos reportados por Ucrania. Según enfatizó Ukrinform, el silencio de los portavoces rusos deja sin confirmar de forma independiente el alcance, los daños específicos o posibles consecuencias derivadas de los ataques en las zonas referidas.

La estrategia de Ucrania, según explica el SBU en su comunicación recogida por Ukrinform, busca impactar directamente en las capacidades logísticas de las tropas rusas. El SBU remarcó la importancia de estos objetivos al describirlos como “activos cruciales” en la estructura energética y militar rusa. El anuncio de los ataques enfatiza el uso de drones como herramienta para golpear infraestructuras lejanas a la línea de frente, en un intento por modificar el equilibrio de suministros y exponer eventuales vulnerabilidades.

El medio Ukrinform detalló que tanto la terminal de Rybinsk como la refinería de Tuapse y la terminal de Tamanneftegaz representan nodos significativos en el suministro y almacenamiento de hidrocarburos, lo que les confiere un papel clave en la economía de guerra de Rusia. El SBU ha reiterado en anteriores comunicados que la interrupción de la distribución energética constituye un componente sustancial de la estrategia ucraniana en respuesta a las operaciones militares rusas desde febrero de 2022.

Las acciones señaladas por el Ejército y la Inteligencia de Ucrania, según la cobertura de Ukrinform, reflejan una intensificación de las operaciones remotas sobre territorio ruso, especialmente en regiones alejadas del frente oriental, lo que expande el campo operativo ucraniano más allá de las zonas de combate habituales. Tal como subrayó el SBU a través de citaciones recogidas por la prensa ucraniana, estos ataques reiteran la intención de disuadir y debilitar la capacidad de Rusia de sostener su campaña militar, recortando el acceso a recursos que consideran esenciales para la continuación del conflicto.