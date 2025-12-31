Pelar las uvas y cortarlas en cuatro trozos a lo largo puede prevenir atragantamientos en menores de 5 años

El consumo de uvas durante las celebraciones de fin de año requiere cuidados especiales en familias con niños menores de cinco años, ya que, según detalló el doctor Ignacio Manrique, coordinador del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría (CSV-AEP), pelar las uvas y cortarlas en cuatro trozos longitudinalmente reduce significativamente el riesgo de atragantamiento infantil. Esta advertencia cobra particular importancia en estas fechas, cuando, según informó el medio, se incrementan los episodios de asfixia, una de las causas principales de mortalidad infantil.

De acuerdo con lo explicado por el doctor Manrique en declaraciones recogidas por la fuente, cada año se registra algún caso grave de niños que son trasladados de urgencia debido a atragantamientos con uvas durante la Nochevieja. El especialista señaló que la asfixia se puede evitar si se aplican estrategias preventivas y si se conocen los mecanismos de actuación en situaciones de emergencia. Entre sus recomendaciones, insistió en que las uvas deben servirse peladas y sin semillas, ya que la piel puede facilitar el deslizamiento de la fruta hacia la parte posterior de la garganta de manera accidental.

El medio citó también que el doctor Manrique resaltó la necesidad de asegurarse de que los niños permanezcan sentados y tranquilos durante el consumo de estos alimentos, bajo estricta supervisión adulta, para minimizar cualquier riesgo. Como alternativas más seguras para los más pequeños, sugirió ofrecer gusanitos de sémola de maíz o pasas, que presentan menos peligro de provocar asfixias.

Tal como consignó el medio, las uvas no son el único alimento potencialmente riesgoso para menores durante las fiestas navideñas. El consumo más frecuente de productos como turrones, frutos secos, peladillas, palomitas de maíz y caramelos eleva el riesgo de atragantamiento, especialmente en el grupo de edad más vulnerable. Los caramelos duros y redondos, que no se desintegran rápidamente y pueden quedar atascados, son especialmente peligrosos, ya que, en segundos, pueden bloquear por completo la vía aérea. Por este motivo, desde el CSV-AEP se recomienda no ofrecer caramelos a niños de entre cero y tres años, y mantener precaución incluso con aquellos de entre tres y cinco años, aunque haya supervisión cercana.

Según indicó la fuente, el riesgo de atragantamiento disminuye después de los cinco años, pero no desaparece por completo, por lo tanto, la prevención y la vigilancia siguen siendo necesarias en el entorno familiar durante este periodo.

La actuación ante un episodio de atragantamiento requiere un conocimiento correcto de los procedimientos. Según reiteró el doctor Manrique, algunas creencias populares, como introducir un dedo en la boca infantil para intentar extraer un objeto, pueden resultar contraproducentes, ya que existe la posibilidad de empujar el cuerpo extraño aún más profundo y provocar lesiones. Otra práctica desaconsejada es levantar al menor por los pies en un intento de liberar la vía aérea, una maniobra que, además de ineficiente, comporta riesgos añadidos, según detalló el medio.

El protocolo recomendado en caso de atragantamiento indica que, si el niño permanece consciente y tose de manera efectiva, no debe interferirse, ni golpear la espalda, ya que la tos es el reflejo natural más eficaz. Si la tos no produce resultado, o si surgen dificultades respiratorias, la indicación es solicitar ayuda al entorno o al 112 de inmediato. Manrique recomienda examinar la boca y extraer el objeto solo si resulta visible y accesible.

El medio reportó que, si persiste la obstrucción, se deben administrar cinco golpes interescapulares y, posteriormente, cinco compresiones abdominales —conocidas como maniobra de Heimlich— sucesivamente, hasta que el menor expulse el objeto, mejore su respiración o pierda el conocimiento. En ese caso, es imprescindible comenzar la reanimación cardiopulmonar básica y contactar urgentemente con los servicios de emergencia.

Tras la expulsión del cuerpo extraño, los especialistas recomiendan acudir sin demora al hospital para descartar posibles lesiones internas o complicaciones posteriores, según reseñó el medio, que subraya la importancia de estas medidas para reducir el impacto de la asfixia infantil durante las festividades.