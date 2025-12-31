La afirmación de que los ataques con drones en Nóvgorod pretenden socavar los esfuerzos de negociación para la paz ha tomado fuerza tras las declaraciones del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Según informó la agencia estatal Belta, Lukashenko sugirió que recientes agresiones buscan provocar una reacción por parte de Rusia en un momento en que la posibilidad de alcanzar un acuerdo parecía cercana. En este contexto, Lukashenko subrayó que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha rechazado en distintas ocasiones la opción de atacar la residencia oficial del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, así como otros centros de decisión en Kiev.

De acuerdo con el medio belaruso Belta, el mandatario bielorruso indicó que, pese a existir oportunidades y presiones para llevar a cabo ataques directos contra objetivos clave del gobierno ucraniano, tales propuestas han sido desestimadas por Putin. Lukashenko relató que individuos que consideró “exaltados” instaron al líder ruso a utilizar misiles avanzados, como el modelo “Oreshnik” recientemente desplegado en territorio de Bielorrusia, pero el Kremlin optó por no emplearlos contra lugares en Kiev desde donde se coordinan operaciones del conflicto. “Putin rechazó categóricamente esta idea”, recalcó Lukashenko citado por Belta.

El dirigente bielorruso descartó la existencia de pactos formales para evitar ataques directos entre los líderes de ambos países. Aclaró que, simplemente, hasta el momento nadie habría intentado dar muerte a jefes de Estado en el contexto de la actual guerra. Asimismo, Lukashenko remarcó que si las provocaciones continúan, Rusia posee capacidad suficiente para atacar objetivos estratégicos y no descarta una respuesta contundente: “Si continúan estas provocaciones, está claro cómo terminará... esto terminará en desastre. Rusia tiene con qué golpear los centros de decisión y no dejará piedra sin remover”, advirtió, según recogió la agencia estatal.

El episodio más reciente de confrontación se centra en el supuesto ataque con drones ocurrido entre el 28 y el 29 de diciembre, cuando, según detalló el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, fuerzas ucranianas habrían lanzado hasta 91 drones contra la residencia presidencial de Putin en Nóvgorod. Lavrov, citado por la misma fuente, explicó que todos los dispositivos fueron interceptados, sin que se produjeran daños en el complejo. Moscú califica estos hechos de “terrorismo de Estado” y ha comunicado que, pese a los incidentes, no abandonará el proceso de negociación, aunque limitará el diálogo directo con Estados Unidos y valora la posibilidad de endurecer sus posiciones si la situación lo exige.

A raíz del ataque, Lukashenko introdujo la posibilidad de que actores extranjeros hayan respaldado la operación. Expresó sus sospechas sobre posibles implicaciones de aliados europeos en la organización del ataque, y mencionó específicamente a socios del Reino Unido, señalando: “De alguna manera, sospecho que nuestros ‘hermanos ingleses’ están detrás de esto”.

En respuesta a las acusaciones rusas, Ucrania ha negado toda responsabilidad en el incidente y sostuvo, a través de declaraciones recogidas por Belta, que Rusia intenta boicotear el proceso de negociación mediante la fabricación o distorsión de relatos sobre ataques que aseguran nunca ocurrieron. Por otro lado, las autoridades ucranianas han criticado las condenas internacionales hacia un acontecimiento cuya veracidad cuestionan, insistiendo en que tales denuncias carecen de fundamento.

En el trasfondo de esta escalada se encuentran las disputas sobre la legitimidad y el desarrollo de los diálogos para poner fin a la guerra. Mientras Moscú mantiene la acusación sobre Ucrania por los ataques con drones y resalta que solo discutirá con Washington sobre el rumbo de las negociaciones, Kiev rechaza las imputaciones y subraya que cualquier acción de este tipo beneficia al Kremlin dilatando la posibilidad de arribar a un entendimiento, detalló la agencia Belta.

Los intercambios de acusaciones y las advertencias de represalias marcan una etapa de renovada tensión, cuando tanto Ucrania como Rusia se han enfrentado a recrudecimientos en el conflicto. Lukashenko, al exponer la negativa de Putin a responder con ataques directos pese a la posibilidad de hacerlo, busca proyectar la existencia de límites asumidos por Moscú a la hora de escalar la violencia contra el liderazgo ucraniano, según expuso el medio estatal de Bielorrusia.