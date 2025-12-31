Los servicios de Eurostar siguen en funcionamiento aunque con retrasos acumulados

La madrugada marcó un punto de inflexión para los pasajeros que se encontraban en la terminal de Calais en Francia y también en Folkestone, Reino Unido, donde las largas esperas que llegaron a durar entre seis y diez horas el martes disminuyeron a tres horas y treinta minutos respectivamente tras la solución del fallo eléctrico que afectó el Eurotúnel. De acuerdo con lo publicado por la BBC, la operadora Getlink informó que el problema eléctrico quedó plenamente resuelto durante la noche y que ambos carriles del túnel funcionan, aunque persisten demoras y la compañía recomendó chequear en tiempo real el estado de los servicios antes de cualquier desplazamiento.

El incidente, que coincidió con la operación salida por las fiestas de fin de año, expuso la alta dependencia del Eurotúnel para las conexiones entre el Reino Unido y el continente europeo, especialmente durante uno de los periodos de mayor movimiento de viajeros. Según consignó la BBC, el servicio de trenes Eurostar, que utiliza el túnel para conectar París con Londres y otras ciudades europeas, reportó este miércoles 31 de diciembre una circulación con relativa normalidad, aunque se mantienen retrasos considerables en las rutas de salida tanto de París Gare du Nord como de Londres St Pancras.

El medio BBC detalló que el primer tren Eurostar previsto para salir desde París a las 07:12 (hora central europea) partió conforme al horario establecido. Sin embargo, los trenes posteriores vieron afectadas sus salidas: el tren programado para las 07:42 partió a las 08:22, acumulando 40 minutos de retraso; el servicio de las 08:42 se postergó a las 09:12, con 30 minutos de demora, y el convoy de las 10:12 tenía previsto salir a las 11:12, con una hora de atraso. En sentido inverso, hacia París, el primer tren desde Londres (06:01 GMT) fue cancelado y el siguiente, con horario de salida a las 06:31 GMT, emprendió viaje con un retraso de 25 minutos, estimándose su llegada alrededor de las 10:14 a la capital francesa.

Eurostar comunicó a la BBC su esfuerzo por mantener al máximo la programación prevista para la jornada, pero advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas demoras o cancelaciones de último minuto derivadas de los efectos acumulados por la interrupción eléctrica. Además, la compañía solicitó a los usuarios que consulten el estado actualizado de sus trayectos mediante la página web o la aplicación móvil antes de acudir a la estación, con el objetivo de evitar mayores contratiempos.

En cuanto al transporte de vehículos a través de LeShuttle, operado por Getlink, la situación mejoró respecto al día anterior. La BBC reportó que las colas para subir a los trenes que cruzan el Canal de la Mancha se redujeron notablemente: en Calais, la espera rondó las tres horas, mientras que en Folkestone bajó a media hora. Estas cifras contrastan con las esperas registradas durante la jornada crítica del martes, cuando muchos usuarios tuvieron que aguardar entre seis y diez horas a consecuencia de los problemas de suministro eléctrico.

La respuesta de Eurostar a los pasajeros afectados incluyó la opción de cambio de fecha sin costo adicional, reembolso completo o compensación por gastos derivados como alojamiento, comida o transporte alternativo. Esta política se mantuvo vigente para quienes experimentaron retrasos significativos o cancelaciones. Según la BBC, estas medidas buscan atenuar el impacto de la interrupción, que alteró los planes de miles de viajeros durante un pico de alta demanda estacional.

El origen del incidente, según la comunicación de Getlink recogida por la BBC, radicó en un grave problema de suministro eléctrico que interrumpió de manera significativa el servicio habitual, lo que obligó a suspender momentáneamente los cruces tanto de trenes de pasajeros como de vehículos. La restauración del suministro permitió normalizar gradualmente la circulación en el Eurotúnel, aunque los efectos de la avería se siguen reflejando en la programación y puntualidad de los trenes durante el miércoles.

Los usuarios mantienen la expectativa sobre la evolución de los servicios, dada la advertencia de Eurostar respecto a posibles cambios inesperados a lo largo de la jornada. Tal como publicó la BBC, la reparación de la falla eléctrica posibilitó la reanudación de los dos carriles del túnel, restableciendo la capacidad operativa para los servicios de trenes y vehículos, aunque las demoras todavía afectan a los itinerarios.

La infraestructura del Eurotúnel, gestionada por Getlink, resulta fundamental para el intercambio de personas y mercancías entre Francia y el Reino Unido. Según la BBC, el incidente demostró el impacto que puede ocasionar una interrupción técnica durante períodos clave, obligando a las compañías a desplegar protocolos de información en tiempo real y medidas compensatorias para los usuarios.

A lo largo de la jornada, la operadora de Eurostar recomendó reiteradamente a los pasajeros consultar las últimas actualizaciones de sus trenes para evitar desplazamientos innecesarios a las estaciones en caso de nuevas cancelaciones. El medio BBC añadió que el flujo total de trenes continuó bajo vigilancia y revisión constante por parte de la compañía ante el riesgo de incidencias derivadas de la reciente avería.

El restablecimiento del servicio de Eurostar y LeShuttle reflejó una mejora progresiva, aunque las repercusiones de la falla eléctrica persistieron durante el miércoles, generando demoras acumuladas en ambas direcciones. La gestión de la emergencia por parte de la operadora incluyó, según detalló la BBC, el despliegue de equipos de asistencia para orientar a los pasajeros y procesar solicitudes de compensación, además del refuerzo de los canales digitales para la consulta del estado de los viajes.

En el contexto actual, la experiencia de las colas y retrasos del martes 30 de diciembre contrastó con la gradual vuelta a la normalidad durante el miércoles 31. La resolución del incidente aportó alivio parcial, pero el antecedente evidenció la vulnerabilidad del Eurotúnel ante fallos críticos y reforzó la importancia de acceder a información de estado en tiempo real como vía principal para minimizar el impacto en los desplazamientos.