El líder de la junta militar de Guinea gana las elecciones presidenciales

El líder de la junta militar de Guinea, Mamady Doumbouya, ha sido declarado ganador este martes de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, en las que se ha hecho con el 86,7 por ciento de los votos, según las autoridades electorales del país africano, confirmando así las expectativas sobre su victoria ante la falta de rivales de peso.

Así lo ha anunciado la Dirección General de Elecciones (DGE), que ha confirmado la amplia ventaja de Doumbouya sobre los demás candidatos, de los que el más votado ha sido el líder del Frente Democrático de Guinea, Abdoulaye Yéro Baldé, quien ha logrado el 6,6 por ciento de los votos, según ha recogido el portal guineano de noticias Media Guinée.

Tras él se han posicionado el candidato del Bloque Liberal, Faya Lansana Millimono, con un 2 por ciento, y la dirigente del Frente para la Alianza Nacional (FAN), Hadja Makale Camara, la única mujer en las papeletas y que ha alcanzado un 1,6 por ciento, mientras que los demás candidatos no han llegado al 1 por ciento de los votos.

La participación ha sido ligeramente menor al 85 por ciento previamente anunciado por la DGE y se ha quedado en poco menos del 81 por ciento de los electores, una cifra que las autoridades electorales han celebrado como alta pese a suponer un descenso de seis puntos con respecto a la registrada en el referéndum constitucional votado el pasado mes de septiembre.

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras la eliminación de las candidaturas de los principales opositores y en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.