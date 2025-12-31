EEUU aborda con Arabia Saudí y EAU las tensiones en Yemen tras la retirada de efectivos de Abu Dabi

Abu Dabi rechazó categóricamente la implicación en recientes ofensivas en Yemen lideradas por el Consejo de Transición del Sur, asegurando que la carga de los dos buques recientemente bombardeados por la coalición saudí no estaba destinada a ninguna parte yemení, sino al uso exclusivo de las propias fuerzas emiratíes destacadas en el país. En este contexto, Emiratos Árabes Unidos anunció la retirada de sus efectivos de territorio yemení en respuesta a las demandas emitidas tanto por el gobierno reconocido internacionalmente como por Arabia Saudí. Esta decisión se enmarca en un clima de tensiones en la región, que llevó a consultas diplomáticas de alto nivel entre responsables de Washington y líderes árabes, tal como reportó el medio Europa Press.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo el martes conversaciones telefónicas con Faisal bin Farhan, jefe de la diplomacia saudí, y Abdulá bin Zayed, ministro de Exteriores emiratí, para abordar la coyuntura en Yemen y temáticas vinculadas a la seguridad regional. Así lo consignaron sendos comunicados firmados por el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, y recogidos por Europa Press. Las cancillerías de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos confirmaron a través de sus redes sociales la realización de estas conversaciones con funcionarios estadounidenses, aunque no ofrecieron detalles adicionales sobre el contenido específico en torno a Yemen. Emiratos, por su parte, añadió que la temática de la Franja de Gaza también formó parte de su comunicación con Estados Unidos.

La negativa de Emiratos a su implicación directa se formalizó pocas horas antes de asumir el repliegue de sus tropas, una medida tomada para evitar una escalada en las hostilidades, tal como indicaron sus representantes. Sobre los buques procedentes de Fuyairá, Emiratos expuso que las embarcaciones no portaban armamento y reiteró su disposición a actuar de manera responsable en este escenario. Según las autoridades emiratíes, la decisión de retirada busca contribuir a la reducción de tensiones, en concordancia con los reclamos de Riad y el gobierno yemení.

La jornada estuvo marcada por la intensa actividad diplomática en la región, involucrando a gobiernos y organismos multilaterales. El Consejo de Cooperación del Golfo, conformado por Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein, Kuwait, Omán y Qatar, formó parte de los intentos de contención y mediación. De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Qatar hizo público un comunicado durante la jornada en el que ratificó su respaldo pleno al gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, y enfatizó la relevancia de asegurar la integridad territorial y la unidad de Yemen.

Qatar declaró también que la seguridad de Arabia Saudí y de los demás integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo constituye un factor inseparable a la de Doha. El mensaje oficial evitó hacer referencia directa a desacuerdos entre Riad y Abu Dabi, concentrándose en resaltar la importancia de la cooperación regional y agradeciendo las posturas mostradas públicamente por ambas capitales. Doha señaló que las recientes declaraciones reflejan el interés común en priorizar los intereses regionales y fortalecer la convivencia vecinal.

Omán, por su parte, emitió un llamamiento al diálogo y la distensión en torno al conflicto yemení, destacando la necesidad de resolver los desacuerdos con base en el consenso y el entendimiento mutuo. El gobierno omaní hizo hincapié en la importancia de asegurar tanto la estabilidad e intereses de Yemen como los del conjunto de naciones del golfo Pérsico. Europa Press reportó que el ministro omaní Badr bin Hamad mantuvo un diálogo con el titular iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, quien a su vez difundió en Telegram la exhortación a que los países de la región colaboren para salvaguardar la integridad territorial yemení y consolidar la paz en la zona.

Las dinámicas diplomáticas de las últimas horas han estado directamente relacionadas con las acciones del Consejo de Transición del Sur, una fuerza separatista yemení que cuenta con respaldo emiratí, cuya actividad militar en el dividido país afecta directamente a la estabilidad regional. La exigencia de retirada emitida por Arabia Saudí y el gobierno internacionalmente reconocido marca un reacomodamiento de fuerzas en el escenario geopolítico de la península arábiga.

En este entorno, la posición de Irán resultó igualmente significativa. Europa Press detalló que el diplomático iraní participó en los intercambios, reiterando que, pese al papel que desempeñan las milicias hutíes —aliadas de Teherán y controladoras del norte y el centro de Yemen— la prioridad debe centrarse en el trabajo conjunto para preservar la soberanía formal del Estado yemení.

En conjunto, los movimientos recientes reflejan la complejidad de la situación en Yemen, donde múltiples actores externos y regionales, desde Estados Unidos y las principales potencias del golfo, hasta Irán, ejercen presión y negocian salidas en busca de una mayor estabilidad en medio de enfrentamientos internos prolongados y una geografía marcada por la fragmentación política.