Bulgaria adoptará el euro a partir del 1 de enero y se convertirá en el miembro 21 de la eurozona

El proceso de transición hacia el euro en Bulgaria implica que los precios de bienes y servicios continúen expresándose tanto en levas como en euros hasta el 8 de agosto de 2026, según consignó el medio original. A partir del 9 de agosto de ese año, todos los precios se presentarán exclusivamente en euros, consolidando definitivamente la moneda única en el país balcánico. Todo esto se inscribe en un periodo de incertidumbre política y social, que ha generado protestas ciudadanas y la renuncia del gobierno, mientras el respaldo oficial de las instituciones europeas garantiza el paso de Bulgaria como nuevo miembro de la zona euro.

De acuerdo con la información publicada, Bulgaria integrará oficialmente la eurozona el 1 de enero de 2026, por decisión formal del Consejo de la Unión Europea adoptada el 8 de julio de 2025. El ingreso búlgaro representará la primera ampliación de la zona euro desde la adhesión de Croacia en 2023, aumentando a veintiún el número total de países que emplean la moneda común europea. La conversión establecida para el ingreso es de 1,95583 levas por cada euro.

El proceso de integración ha seguido una hoja de ruta específica. El mecanismo de tipos de cambio (MTC II) marcó un hito determinante en julio de 2020, cuando el lev búlgaro ingresó a este sistema precursor obligatorio para adoptar el euro. Aunque las intenciones de Sofía respecto a su entrada en la eurozona existen desde la adhesión del país a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, los esfuerzos prácticos se vigorizaron a partir de 2015, relata el medio original. Desde el 8 de agosto anterior, los comercios de Bulgaria muestran precios en ambas monedas, medida transitoria que se mantendrá durante aproximadamente un año y medio más para facilitar la adaptación ciudadana y empresarial.

El calendario de transición contempla que, durante el mes de enero de 2026, tanto el lev como el euro circularán simultáneamente y podrán emplearse como medio de pago. Este periodo de doble circulación se extenderá solo hasta el 31 de enero. Desde el 1 de febrero, el euro adquirirá la condición de única moneda de curso legal en Bulgaria. El Banco Nacional de Bulgaria permitirá el canje ilimitado y gratuito de billetes y monedas en levas por euros de manera indefinida. Además, hasta el 31 de diciembre de 2026, los bancos comerciales y algunas oficinas de correos en pequeñas localidades ofrecerán este servicio sin coste hasta el 30 de junio; tras esta fecha, podrán aplicar comisiones por cambio o depósito. Las entidades crediticias y Correos Búlgaros (EAD) tendrán la facultad de discontinuar el servicio de canje en efectivo a partir del último día del año 2026.

Según detalló la fuente, desde principios de diciembre, la ciudadanía pudo acceder a euromonederos con las nuevas monedas búlgaras. Para sus caras nacionales, Bulgaria eligió tres diseños distintos: las monedas de 2 euros exhiben el retrato de San Paisio de Hilandar, con la inscripción en cirílico del nombre del país y la palabra “euro”, así como la frase “Dios proteja a Bulgaria” en el reborde. La moneda de 1 euro lleva el rostro de Iván de Rila, santo patrón nacional, junto con inscripciones en cirílico. Para celebrar la adhesión de Bulgaria a la moneda única, el Banco Central Europeo iluminará su edificio principal diariamente entre el 31 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, desde las 17:30.

El contexto político y social es de particular complejidad. El país se encuentra en medio de una crisis institucional marcada por manifestaciones sociales y la caída del gobierno tras la aprobación de presupuestos en euros para 2026. El primer ministro Rosen Zheliazkov presentó su dimisión junto con su gabinete menos de un mes antes de la adopción oficial del euro, hecho que intensifica la incertidumbre. El apoyo a la moneda europea se muestra limitado, de acuerdo con una encuesta realizada por la agencia Myara a principios de año: solo el 39% de los consultados respalda la introducción del euro, frente a un 57% que se muestra en contra. El temor principal reside en la posibilidad de un alza en el coste de la vida tras la transición.

Ante esas inquietudes, el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Dimitar Radev, declaró que la incorporación al área del euro restringe la flexibilidad política y económica del país, imponiendo una mayor disciplina, lo que podría reducir el impacto de las fluctuaciones políticas internas y de la incertidumbre global, al mismo tiempo que consolida un marco institucional más estable. Radev resaltó que este panorama aporta certidumbre a los mercados financieros porque, en sus palabras, estos actores “son pragmáticos. Evalúan si existen reglas claras, si las instituciones funcionan eficazmente y si la dirección estratégica es convincente”, explicó según consignó la fuente original.

Por su parte, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, buscó responder a las preocupaciones de la población búlgara admitiendo que el recelo ante un posible aumento de precios después del cambio de moneda es “totalmente legítimo”. Lagarde subrayó que la experiencia demuestra que estos cambios pueden acarrear un repunte temporal de la inflación, desencadenado por el redondeo de precios, aunque estimó que el efecto suele limitarse a entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales. En referencia específica a Croacia, país que ingresó a la eurozona en efectivo en 2023 cuando la inflación en Europa era elevada, el impacto fue cercano a 0,4 puntos, pero se disipó con rapidez. La presidenta del banco central europeo destacó que la percepción social acerca del euro tiende a mejorar una vez concluida la transición y que, en todos los países recién incorporados a la zona, el apoyo ciudadano aumentó significativamente en los seis meses siguientes a la adopción.

A pesar de las tensiones y las reticencias, Bulgaria avanza en la dirección de la plena integración monetaria con Europa. Los preparativos técnicos, el despliegue de la moneda y los mecanismos de protección para los ahorristas y consumidores se desarrollan según lo previsto en la hoja de ruta oficial. La atención se centra ahora en los próximos pasos políticos, la adaptación social y el comportamiento de los precios, en un contexto en el que las autoridades financieras y comunitarias buscan garantizar que la incorporación búlgara al euro ocurra en condiciones de estabilidad y previsibilidad para los ciudadanos y el resto de la Unión, consignó el medio de origen.