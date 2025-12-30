(Previa) Marta García busca emular a su tocaya Domínguez y Kamworor quiere cerrar diciembre ante Mayo

Marta García buscará convertirse en la primera española en dos décadas que revalida el triunfo en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional, en caso de lograr la victoria durante la edición de este año, algo que no sucede desde la gesta conseguida por Marta Domínguez entre los años 2002 y 2003. Según consignó Europa Press, García defenderá el título conseguido en 2024 frente a una competencia que incluye a la neerlandesa Diane van Es, plusmarquista europea de 5 kilómetros en ruta, y a la polaca Aleksandra Lisowska, campeona continental de maratón en 2022.

En la prueba masculina, el atleta keniano Geoffrey Kamworor parte como el principal favorito para imponerse en la 61ª edición de la San Silvestre Vallecana, cuya salida está programada en Madrid este miércoles a las 19:55 horas. Tal como detalló Europa Press, Kamworor, que cuenta en su haber con tres títulos mundiales de medio maratón, dos campeonatos mundiales de cross y una medalla de plata mundialista en 10.000 metros, llega a la capital española tras haberse adjudicado la Maratón de Róterdam en 2025 con un tiempo de 2:04:33, y tras obtener el segundo puesto en la Media Maratón de Barcelona, solo superado por el ugandés Jacob Kiplimo. El palmarés del keniano también incluye dos victorias en la Maratón de Nueva York y una mejor marca personal en 10 kilómetros de 27:44, aunque registrada hace más de diez años.

La edición de este año reunirá a figuras del atletismo español, que intentarán arrebatarle el triunfo a Kamworor. Según documentó Europa Press, entre los principales contendientes nacionales figuran Carlos Mayo, Jesús Ramos, Adrián Ben, Aarón Las Heras, Fernando Carro y Eduardo Menacho, quien estará regresando al 10K en ruta. La prueba se desarrollará por lugares emblemáticos del centro de Madrid, con un recorrido que incluye puntos como Concha Espina, Serrano, República Argentina, la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles, Neptuno, Paseo del Prado, Atocha y la Avenida Ciudad de Barcelona, culminando con la exigente cuesta de la Albufera antes de finalizar en el Estadio de Vallecas.

En la rama femenina, Europa Press subrayó que Diane van Es parte con la mejor marca de 10K en ruta, acreditando un tiempo de 30:29. La vigente subcampeona continental de 10.000 metros mantiene el récord europeo de 5K en ruta, con un registro de 14:39. Junto a Marta García —que ostenta el récord español y cortó en 2024 una sequía nacional de victorias femeninas en la Sansil que databa desde el año 2008— también estará presente la polaca Aleksandra Lisowska. Lisowska, que en 2025 se adjudicó el título nacional polaco de 10K en ruta con un tiempo de 32:14, tratará de convertirse en la segunda atleta de su país en alcanzar el podio de la carrera, después de Karolina Jarzynska en 2016.

Europa Press recordó que la posibilidad de ver dos triunfos españoles consecutivos en la categoría femenina no se presenta desde hace 22 años, cuando la palentina Marta Domínguez ganó en 2002 y 2003, el inicio de una serie de tres títulos en total en la prueba antes de desaparecer de la esfera pública tras una sanción por dopaje en 2015. En 2024, Marta García rompió un periodo de 16 años sin victorias nacionales, alzándose con el triunfo y estableciendo un nuevo récord de España en la emblemática carrera de Nochevieja.

La San Silvestre Vallecana volverá a reunir a atletas de élite internacional junto con las figuras españolas más destacadas del atletismo de fondo. Europa Press puntualizó que el evento mantiene su atractivo tradicional gracias a un circuito urbano que recorre algunos de los enclaves más reconocibles de Madrid, con la meta situada en el ambiente festivo del Estadio de Vallecas. El trazado exige superar el tradicional ascenso por la cuesta de la Albufera, un reto que añade dificultad a la carrera y que frecuentemente resulta decisivo en el desenlace, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

La lista de contendientes nacionales masculinos incluye a varios atletas con experiencia internacional, como Carlos Mayo, habitual en campeonatos europeos y mundiales, y Fernando Carro, que destaca en las pruebas de obstáculos. La presencia de Eduardo Menacho, de regreso en el 10K en ruta, suma expectación entre los seguidores del atletismo español, que depositan esperanzas en lograr una victoria nacional en una prueba históricamente dominada por atletas africanos.

Por su parte, en la rama femenina, Carla Gallardo aparece entre las aspirantes junto a Marta García. La competencia con Diane van Es se perfila como uno de los duelos más esperados de la jornada, dado el estado de forma que ambas han demostrado en el calendario europeo. La neerlandesa, con una cifra de 30:29 en 10 kilómetros en ruta, llega respaldada por una temporada distinguida, mientras que la polaca Lisowska, con reciente título nacional, apuesta por obtener un resultado destacado para Polonia siete años después del último podio para su país.

Según el repaso de Europa Press, la carrera mantiene su singularidad como prueba de fin de año, con una significativa presencia de público y un ambiente tradicional en el atletismo madrileño, consolidándose entre los eventos deportivos más emblemáticos de la ciudad. Tanto la categoría masculina como la femenina congregan a atletas de primer nivel, lo que asegura expectativas altas sobre el resultado de una competición que suele marcar hitos en el calendario atlético español e internacional.