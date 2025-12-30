Presidente DOP Jabugo destaca que "se ha logrado aminorar los efectos" de casos de peste porcina de Cataluña

La ausencia de un cálculo exacto de las pérdidas derivadas por los cierres fronterizos en mercados como México y Japón refleja la dificultad que tienen los productores españoles de ibéricos para dimensionar el alcance económico de los casos de peste porcina detectados en Cataluña. Según informó Europa Press, el presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo, Guillermo García-Palacios, detalló que estos países se caracterizan principalmente por ser exportadores de carne y que, a pesar de que el impacto directo puede variar, cuando una parte del sector recibe un golpe de esta naturaleza, las consecuencias repercuten sobre toda la industria.

Durante el evento de las Precampanadas Ibéricas celebrado en Jabugo, García-Palacios expuso que los casos de peste porcina registrados en Cataluña provocaron reacciones inmediatas en el ámbito internacional, explicando que, a raíz de estos sucesos, México y Japón optaron por mantener cerradas sus fronteras a los productos españoles. De acuerdo con Europa Press, el representante de la DOP Jabugo subrayó que, aunque es innegable el efecto de estos cierres para los productores, se consiguió mitigar los daños gracias a las gestiones realizadas por las autoridades y el sector.

Según publicó Europa Press, García-Palacios expresó su expectativa de que ambos gobiernos reconsideren pronto su postura restrictiva. “Esperemos que estos países vean que esto es un tema muy puntual y muy concreto y espero que levanten próximamente las fronteras”, indicó, enfatizando la localización precisa de los brotes y el número limitado de animales afectados en Cataluña. Hizo un llamamiento a “que reine la cordura”, aludiendo al peso del sector cárnico e ibérico en España, que ocupa el segundo o tercer puesto mundial en volumen de producción, y opinó que un episodio tan localizado no justifica un bloqueo generalizado.

El dirigente de la DOP Jabugo mencionó también que el buen manejo de la Administración fue fundamental para reducir los riesgos derivados del brote y ponderó, según recoge Europa Press, las gestiones emprendidas para demostrar que la situación responde a circunstancias excepcionales. Advirtió que, dada la envergadura del sector y la dependencia de los mercados exteriores, cualquier restricción comercial puede tener efectos en cadena a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria.

La situación sanitaria generó alertas, aunque el representante de Jabugo insistió –según registró Europa Press– en que la crisis se circunscribe a “muy pocos animales y concentrados en un sitio muy concreto”. Matizó que estas características permiten manejar la situación sin que se desestabilice en conjunto el comercio internacional del ibérico. No obstante, remarcó la importancia de evitar que decisiones unilaterales derivadas de episodios puntuales perjudiquen de forma prolongada a uno de los pilares de la exportación agroalimentaria española.

En otro orden de temas, Europa Press destacó la posición de García-Palacios respecto al conflicto normativo relacionado con la DOP Guijuelo. El presidente de la DOP Jabugo abordó el recurso contencioso presentado tanto por Jabugo como por la DOP Los Pedroches frente a las recientes modificaciones normativas que permiten certificar jamones y paletas de cerdos con solo un 50% de raza ibérica. Aclaró que el proceso legal sigue sin resolverse, ya que todavía está pendiente de la decisión del Ministerio de Agricultura, y sostuvo que la impugnación persigue la defensa de los intereses del conjunto del sector ibérico.

“La única opción que tenemos es actuar, porque tenemos que defender esos intereses”, expresó García-Palacios en declaraciones recogidas por Europa Press. Explicó que, en un momento de especial dinamismo para el sector del ibérico, “todo lo que sea remover en aguas movedizas no beneficia a nadie”. Añadió que la estabilidad normativa contribuye a consolidar oportunidades de rentabilidad para ganaderos e industriales, tarea que corresponde impulsar desde los organismos representativos.

Según detalló Europa Press, la disputa normativa se asocia no solo a los estándares de calidad, sino a la protección del patrimonio productivo y reputacional vinculado a las denominaciones de origen. García-Palacios reiteró la necesidad de que el sector mantenga reglas claras para poder maximizar los beneficios de su posición internacional y propiciar un entorno de confianza tanto para productores como para consumidores.

Con respecto a la crisis sanitaria ocasionada por la peste porcina en Cataluña, Europa Press remarcó que el presidente de la DOP Jabugo insistió en minimizar su dimensión estructural, solicitando que los pasos seguidos por las autoridades españolas y los agentes del sector resulten suficientes para lograr la reapertura de los mercados bloqueados. Reiteró que las limitaciones surgieron a causa de restricciones impuestas por países “más exportadores de carne”, lo que otorga matices distintos respecto a otras áreas productivas.

En las declaraciones recogidas, García-Palacios instó a todas las partes implicadas a resolver la coyuntura con prontitud y a evitar que episodios similares se conviertan en obstáculos permanentes para el comercio. El sector ibérico español continúa a la espera de una resolución que reactive plenamente su capacidad exportadora y permita retomar la normalidad en las relaciones comerciales con México y Japón, según concluyó Europa Press.