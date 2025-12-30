Niebla y oleaje activan hoy los avisos en siete provincias, con mínimas de -2ºC en León y Soria

En la jornada de este martes, las nieblas persistentes en el centro y oeste de la meseta Norte generan una reducción notable de la visibilidad, llegando a limitarla a solo 200 metros en varios puntos. Paralelamente, el pronóstico incluye temperaturas mínimas que alcanzan los -2ºC en León y Soria, condiciones que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), motivan la activación de avisos en un total de siete provincias por fenómenos como niebla y oleaje.

De acuerdo con la información facilitada por la AEMET, los avisos por niebla afectan a Salamanca, Valladolid, Zamora, Badajoz, Cáceres y Lugo. En la provincia de Girona, las autoridades meteorológicas han activado alertas de nivel amarillo, aunque motivadas por riesgo de oleaje. La combinación de estos fenómenos supone una serie de complicaciones para la movilidad y la seguridad, especialmente en carretera y zonas costeras.

El medio detalló que, entre las condiciones meteorológicas significativas previstas para hoy, se esperan lluvias intensas en el área mediterránea, en donde la Comunidad Valenciana podría registrar precipitaciones acompañadas de tormenta y cantidades de agua elevadas en poco tiempo. AEMET anticipa que estas precipitaciones también podrían incidir en Baleares y en los litorales de Almería y Murcia, sin descartar lluvias puntuales en Cataluña.

En la vertiente mediterránea, la persistencia de la inestabilidad se manifiesta en cielos cubiertos y lluvias que podrían tomar forma de tormenta y granizo. Según informó el organismo meteorológico, las lluvias más intensas tenderán a disminuir conforme transcurran las horas, con una apertura gradual de claros en la atmósfera. No obstante, en las zonas de montaña tanto del extremo este peninsular como de Mallorca, las precipitaciones podrían transformarse en nieve en cotas superiores a los 1.400 o 1.800 metros. En la Ibérica sur, este umbral descenderá puntualmente hasta los 1.200 metros en las primeras horas, reportó la AEMET.

En el resto del territorio peninsular, la previsión no contempla precipitaciones, aunque se observa una presencia importante de nubosidad baja, que irá desapareciendo progresivamente. El extremo occidental y la cornisa cantábrica contarán con cielos poco nubosos o despejados a lo largo del día. En Canarias, el panorama meteorológico incluye cielos nubosos y posibles chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve, aunque la tendencia será a un despeje progresivo, según resaltó la Agencia Estatal de Meteorología.

Sobre las condiciones de las nieblas matinales, la AEMET especificó que también se registran en zonas interiores de Galicia, el tercio este peninsular, el alto Ebro y ambas mesetas. No obstante, en la parte central y oeste de la meseta Norte estas nieblas ganan en densidad y persistencia, favoreciendo la formación de placas de hielo debido a las bajas temperaturas, lo que supone un riesgo añadido por el fenómeno de las nieblas engelantes.

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en el tercio sur de la península y los entornos montañosos, mientras que, en las áreas donde la niebla persiste en la mitad norte, la tendencia se invertirá y se esperan descensos de los valores diurnos, según publicó la AEMET. En la mayor parte del país, las temperaturas mínimas descenderán, lo que propiciará heladas débiles en extensos territorios interiores de la mitad norte y sierras del sureste. En áreas de montaña, particularmente en Pirineos, esas heladas podrán ser moderadas o localmente intensas.

Las condiciones de viento oscilarán entre flojo y moderado en función de la región. En la mayoría del país se prevé viento de baja intensidad, aunque en los litorales mediterráneos se esperan intervalos moderados. La dirección predominante será de componente sur en la zona cantábrica y en Galicia, mientras que en otras regiones se alternarán los componentes norte y este, con un giro a poniente estimado en las zonas del Estrecho y Alborán, de acuerdo con las comunicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

El tránsito hacia un escenario anticiclónico comienza a instalarse en la península y en Baleares. A pesar de esta tendencia, la inestabilidad permanecerá en las regiones mediterráneas, donde todavía se esperan fenómenos meteorológicos adversos en el transcurso del día, explicó la AEMET. El seguimiento de estos avisos meteorológicos permanece activo para los habitantes y autoridades de las provincias y áreas señaladas ante los posibles riesgos derivados de la meteorología adversa.