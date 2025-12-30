Meta adquiere el agente de IA Manus por unos 1.700 millones

El futuro de la empresa Manus incluye la permanencia de su equipo y operaciones en Singapur, así como la continuidad en la comercialización de sus productos a través de sus propias plataformas y canales. La integración de esta startup, reconocida por su innovación en agentes autónomos de inteligencia artificial, dentro de Meta, se produce en un escenario de creciente competencia internacional por sistemas inteligentes de nueva generación. Según informó Bloomberg, esta operación representa una valoración para Manus de más de 2.000 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros), aunque las partes involucradas no han divulgado de forma oficial los términos económicos exactos.

El acuerdo, según detalló Bloomberg, responde al interés estratégico del gigante estadounidense Meta Platforms, responsable de Facebook, Instagram y WhatsApp, por fortalecer y diversificar su capacidad tecnológica en el campo de la inteligencia artificial aplicada a entornos corporativos. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha confirmado la adquisición de Manus y su propósito de integrar la tecnología y el equipo de la startup en el desarrollo de nuevos productos inteligentes. Al mismo tiempo, ejecutivos de Meta indicaron su intención de permitir que Manus conserve su independencia operativa y su línea directa con clientes actuales y futuros.

Alexander Wang, responsable de inteligencia artificial en Meta, destacó a través de un comunicado que la incorporación de Manus pretende acelerar la creación de productos de IA avanzados dentro de la organización. Según publicó Bloomberg, Wang hizo énfasis en la experiencia del equipo de Singapur, al considerar que su labor "explora el potencial de los modelos actuales para construir agentes potentes", lo que convierte a Manus en un aliado clave para las nuevas ambiciones del grupo estadounidense.

Por parte de Manus, la dirección señaló la importancia de mantener la autonomía y el modelo de negocio que han impulsado su crecimiento en el sudeste asiático y otros mercados globales. "Unirnos a Meta nos permite construir sobre una base más sólida y sostenible sin cambiar cómo funciona Manus o cómo se toman las decisiones", afirmó el director ejecutivo Xiao Hong, citado por Bloomberg. Con esta afirmación, la compañía pretende subrayar que la transición a propiedad extranjera no representa modificaciones en la estructura interna, la toma de decisiones o el acceso de los usuarios al servicio de suscripción habitual a través de la aplicación y el sitio web oficiales.

El medio Bloomberg detalló que la aceleración en la adquisición de empresas especializadas en sistemas inteligentes responde a la consolidación de una tendencia donde los grandes actores tecnológicos buscan controlar talento y plataformas con un alto grado de madurez en IA. Manus, que hasta ahora desarrollaba agentes autónomos orientados a la gestión y resolución de tareas empresariales mediante tecnología avanzada, amplía el alcance de Meta en sectores con demanda creciente por soluciones automatizadas y personalizables.

La operación genera una combinación de recursos y perspectivas técnicas, ayudando a Meta a incorporar nuevos desarrollos en sus productos propios sin interferir con la estrategia comercial independiente de Manus. De acuerdo con Bloomberg, el objetivo para el conglomerado estadounidense es emplear estas capacidades para avanzar hacia un portafolio más robusto de herramientas empresariales basadas en IA, mientras que Manus obtiene respaldo financiero y de infraestructura para continuar su expansión sin perder control organizativo.

En el contexto del acuerdo, Meta reafirma su interés en la innovación constante a través de colaboraciones y adquisiciones de firmas con experiencia singular. Ejecutivos de ambas corporaciones subrayan que, mientras Meta ofrece respaldo tecnológico y acceso a recursos globales, Manus podrá mantener su esencia y operar desde su base original en Singapur, marcando así un precedente en transacciones de este tipo en el sector de sistemas autónomos inteligentes.