El tribunal más alto de Alemania no esclareció varias cuestiones jurídicas clave relacionadas con la investigación emprendida contra Alisher Usmanov, lo que llevó a la Fiscalía de Múnich a cerrar el caso en su contra, según reportó este martes la agencia de noticias a partir de los comunicados oficiales. El oligarca ruso enfrentaba cargos por presunta violación de las sanciones europeas impuestas tras la ofensiva lanzada el 24 de febrero de 2022 por el gobierno de Vladimir Putin en Ucrania. El archivo del expediente se concretó luego de que la defensa de Usmanov efectuara un pago de hasta diez millones de euros, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía y recogida por distintas plataformas internacionales.

Según publicó la Fiscalía de Múnich, las acusaciones indicaban que Usmanov habría realizado pagos de aproximadamente 1,5 millones de euros a través de compañías internacionales para contratar personal de seguridad, cuya labor era vigilar dos propiedades situadas en la localidad de Rottach-Egern, al sur de Alemania, entre abril y septiembre de 2022. Estos hechos, según la investigación, podrían haber vulnerado la política sancionatoria de la Unión Europea vigente tras el inicio del conflicto ruso-ucraniano, que incluye restricciones económicas y comerciales estrictas sobre las transferencias de bienes y fondos relacionados con personas incluidas en la lista de sancionados.

El medio informó también que, además de esas transferencias, Usmanov era sospechoso de incumplir la legislación alemana sobre comercio exterior. Esto se relacionó con la supuesta falta de declaración ante las autoridades de varios objetos de valor, principalmente joyas, pinturas y vino, en uno de los registros más recientes vinculados al caso. Funcionarios alemanes detallaron que, en septiembre de 2022, ejecutaron distintas redadas en domicilios y propiedades de Usmanov en diversas regiones del país para recolectar pruebas que avalaran las acusaciones.

De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía y consignada por las plataformas noticiosas, parte de las presuntas violaciones imputadas a Usmanov se describieron como “de carácter formal”. Esta calificación se refiere, según el análisis judicial, a omisiones o errores en procedimientos administrativos más que a intenciones de eludir activamente la normativa comunitaria o la legislación nacional. Ante la falta de posicionamiento claro por parte del máximo tribunal en torno a las bases legales específicas del caso, las autoridades decidieron archivar definitivamente la investigación.

En cuanto al pago realizado por la defensa, el importe de diez millones de euros se concretó como parte de un acuerdo tras evaluar la situación procesal y las lagunas jurídicas que obstaculizaban la continuación del proceso. Según detalló la Fiscalía de Múnich, el cierre del caso implica que la acusación formal contra Usmanov por violar restricciones europeas y la normativa germana ya no sigue en curso y que no se contemplan nuevas diligencias en ese sentido, mientras no surjan elementos adicionales o cambios normativos relevantes.

El archivo de la causa subraya, según detalló el comunicado oficial, la relevancia de los fundamentos legales actualizados en la gestión de las sanciones impuestas a ciudadanos extranjeros en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por su parte, los pagos y la supuesta omisión de bienes declarados por parte de Usmanov se mantenían bajo observación desde la intensificación de las sanciones en toda Europa, diseñadas para afectar activos y operaciones financieras de personas consideradas cercanas al Kremlin o beneficiadas por sus políticas.

En septiembre de 2022, las autoridades realizaron registros simultáneos en varias residencias vinculadas al oligarca, en un operativo que incluyó la inspección de bienes considerados de alto valor. El seguimiento de las transferencias identificadas en ese periodo resultó central en la formulación de las imputaciones iniciales, aunque finalmente no se avanzó con la acusación ante el vacío de precisiones jurídicas.

La Fiscalía, según el reporte, remarcó que la decisión de archivar el procedimiento responde tanto al contexto legal nacional como a las regulaciones de la Unión Europea, que continúan en revisión ante la persistencia del conflicto en Ucrania y la actualización frecuente de sanciones y normas de control. Esta situación, según explicaron fuentes vinculadas a la investigación y recogidas por las plataformas de noticias, podría impactar futuros procesos abiertos contra otros ciudadanos sujetos a medidas similares, en función de la claridad normativa y de la respuesta judicial a ese tipo de acusaciones.

El oligarca Alisher Usmanov, quien ha estado en el foco de organismos regulatorios europeos y de autoridades alemanas desde el inicio de la guerra en Ucrania, queda ahora eximido de esos cargos tras el pago millonario y el archivo de la causa, según consignó la Fiscalía de Múnich en su última comunicación.