El boxeador británico Anthony Joshua, "estable" tras un accidente de tráfico en Nigeria

Las autoridades del estado de Ogun, en Nigeria, informaron que Anthony Joshua permanece bajo observación médica en un hospital local, tras una evaluación exhaustiva que descartó la necesidad de intervenciones de urgencia. La noticia principal gira en torno al accidente que involucró al boxeador británico en la autopista Lagos-Ibadan y que resultó en la muerte de dos personas cercanas a su entorno y equipo. Según reportó el medio, Joshua, de 36 años, sufrió heridas leves mientras viajaba con varios acompañantes y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde su estado se ha calificado como “estable”.

De acuerdo con lo publicado, el accidente se produjo la mañana del lunes en un tramo de la autopista Lagos-Ibadan. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Joshua en el lugar del siniestro, desorientado y sin camiseta, mientras se encontraba rodeado de cristales y piezas del vehículo accidentado. El Gobierno del estado de Ogun detalló que, tras la evaluación clínica, el boxeador continúa monitoreado por un equipo médico completo, que confirmó su consciencia y la comunicación constante con su familia.

En declaraciones atribuidas al portavoz de Anthony Joshua, recogidas por el medio, se confirmó que las víctimas mortales eran Sina Ghami y Latif Ayodele. Ambos mantenían una relación de larga data con Joshua tanto en el ámbito personal como profesional, ya que formaban parte central de su equipo. El portavoz pidió que, ante la conmoción generada por la noticia, se respete la privacidad de las familias afectadas.

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Nigeria, citado por el medio, publicó en la red social X una serie de imágenes del lugar del accidente. Los primeros análisis realizados por los agentes de tráfico sugieren que el automóvil en el que viajaba Joshua habría superado el límite de velocidad permitido al momento del accidente. La hipótesis principal se enfoca en una “maniobra de adelantamiento” que causó la pérdida de control del vehículo, el cual terminó colisionando contra un camión estacionado a la vera de la carretera.

El entorno próximo a Anthony Joshua, tanto su equipo como allegados, se encuentra profundamente afectado por la pérdida de Ghami y Ayodele. Ambos acompañaban habitualmente al deportista en diversas actividades y viajes, y según la información facilitada por el portavoz, eran considerados miembros fundamentales dentro del círculo íntimo del boxeador. Joshua, quien recientemente había obtenido una victoria sobre Jake Paul el 19 de diciembre, estaba en Nigeria pasando unas vacaciones, cuando sucedió el accidente.

Tal como consignó el medio, la reacción pública no se hizo esperar luego de que circularan en internet imágenes del lugar y del propio Joshua posteriormente al accidente. El incidente generó múltiples muestras de apoyo e inquietud acerca de su estado de salud. La familia de Joshua y su equipo han solicitado reiteradamente que se respete su espacio privado mientras asimilan las consecuencias del hecho.

El reporte determina que el boxeador permanecerá bajo observación en el hospital, mientras los profesionales médicos continúan vigilándolo de cerca. Las autoridades nigerianas mantienen abierta la investigación sobre las causas específicas del accidente, en tanto los responsables del FRSC apuntan a la velocidad y a la maniobra de adelantamiento como principales factores implicados en el siniestro. La noticia se mantiene en seguimiento ante cualquier novedad sobre el estado de salud de Joshua y el esclarecimiento oficial de los hechos.