Crónica del Barça - AS Monaco: 74-90

Alpha Diallo y Kevarrius Hayes sostuvieron el dominio del AS Monaco durante los primeros compases en el Palau Blaugrana, consolidando la ventaja visitante con tiros efectivos en el poste bajo y acciones clave cerca del aro. En ese contexto, el conjunto catalán se vio obligado a remar desde atrás durante todo el encuentro, que terminó con un resultado de 74-90 en favor del equipo monegasco, de acuerdo con la crónica publicada por el medio AS. La derrota deja al Barça con el mismo balance que el Monaco en la Euroliga, 12 victorias y 7 derrotas.

El medio AS detalló que el partido correspondiente a la jornada 19 de la fase regular mostró desde el inicio a un Barcelona atascado. El Monaco, dirigido por Vassilis Spanoulis, se apoyó de manera temprana en el liderazgo ofensivo de Mike James, quien cerró el juego con 19 puntos y fue protagonista junto a las acciones en defensa y ataque de Hayes, que terminó con 15 puntos. Solo algunos destellos de Norris, titular azulgrana, lograron anotar durante unos minutos, pero la diferencia tras el primer cuarto (13-22) ya encendía las alarmas en el Palau, donde se congregaron 7.212 espectadores.

En el segundo parcial, la brecha aumentó rápidamente hasta los dobles dígitos. El Barça, entrenado por Xavi Pascual, trató de buscar soluciones en el banquillo. Darío Brizuela emergió en esos minutos, encestando un triple sobre el final del primer cuarto para iniciar la remontada. Su esfuerzo individual lo convirtió en la principal vía ofensiva culé, llegando a anotar 25 puntos y liderando a su equipo en anotación. Sin embargo, sus puntos no resultaron suficientes, y el AS reportó que el Barcelona continuó luchando por recortar distancias sin lograrlo, ya que Okobo y el propio James respondían en cada avance.

El Monaco mantuvo la superioridad en el rebote y supo aprovechar las transiciones rápidas para aumentar la distancia. Al descanso, el marcador reflejaba un 30-47 adverso para el Barça. Nikola Mirotic, que conoce perfectamente el Palau tras su paso por el conjunto catalán, regresó como rival y aportó 13 puntos, alternando momentos de lucidez en el tiro de larga distancia, como señaló el medio AS. El Barça, por su parte, extrañó una mayor contribución desde el perímetro de Kevin Punter, designado MVP del mes de diciembre, que apenas sumó 8 puntos.

La diferencia a favor del Monaco osciló entre 16 y 20 puntos durante el tercer cuarto, con los azulgranas dependiendo de apariciones esporádicas de otros jugadores como Laprovittola o Parra, quienes anotaron 2 y 1 puntos respectivamente. Tampoco los esfuerzos de Willy Hernangómez ni de Tomas Satoransky, ambos titulares, lograron revertir la dinámica. El medio AS destacó que la facilidad con la que el Monaco encontraba el aro contrastaba con los problemas de acierto local.

Aunque en los minutos finales del tercer cuarto el Barça buscó una reacción tras una ráfaga de puntos de Brizuela y un triple de Norris en el último periodo que situó la desventaja en 66-77, la esperanza no se mantuvo. El AS Monaco reforzó su actuación con la solidez defensiva de Hayes, quien frustró varios ataques culés y anotó bajo el tablero en los momentos clave. El control del rebote y la circulación de balón por parte de los visitantes impidió cualquier acercamiento definitivo.

En el desenlace, el equipo francés selló su triunfo gracias a un triple de Élie Okobo sobre la bocina, celebrando un éxito que, reportó AS, iguala a ambos conjuntos en la clasificación de la Euroliga y asegura a los monegascos una posición relevante en la lucha por los ‘playoffs’. El medio AS proporcionó además la ficha técnica del partido: los parciales fueron 13-22, 17-25, 23-22 y 21-21, destacándose las actuaciones de James, Hayes y Brizuela. Los árbitros Pukl, Pastusiak y Tsaroucha no señalaron eliminado alguno, y el encuentro transcurrió ante una tribuna colmada en el Palau Blaugrana. El resultado condiciona las aspiraciones del Barcelona, que deberá corregir los aspectos defensivos y buscar alternativas en el ataque para los siguientes compromisos de la Euroliga.