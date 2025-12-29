Yerai Martín Ramos, nuevo entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa hasta final de temporada

“Me considero un técnico joven y ambicioso”, declaró Yerai Martín Ramos durante una entrevista previa a su nombramiento en redes sociales del club tinerfeño, palabras que reflejan el perfil que ahora busca impulsar el Costa Adeje Tenerife Egatesa tras la salida de su anterior entrenador. Según detalló el propio club, Martín Ramos ha sido designado como nuevo responsable técnico hasta el final de la actual temporada de la Liga F Moeve, una decisión que marca el inicio de un nuevo periodo tras la destitución de Eder Maestre en semanas recientes.

De acuerdo con la información facilitada por el Costa Adeje Tenerife Egatesa, el entrenador, originario de Guipúzcoa y con 33 años, ha construido su carrera principalmente en el fútbol formativo vasco, desarrollando sus capacidades en equipos como la SD Eibar. La experiencia internacional más reciente proviene del Racing Power FC de Portugal, lo que añade una dimensión internacional al perfil del técnico. El club subrayó en su comunicado que el preparador asume el reto de consolidar un proyecto con aspiraciones en la primera división del fútbol femenino nacional.

En el actual momento de la temporada, el conjunto tinerfeño ocupa la quinta posición en la clasificación de la Liga F, acumulando 24 puntos. Martín Ramos toma el relevo con el objetivo de mantener la dinámica positiva y asegurar que el equipo continúe figurando en la zona alta, consolidando así la solidez de la plantilla en la competición. Según informó la entidad, el debut del nuevo entrenador al frente del banquillo blanquiazul será el 11 de enero en un desplazamiento frente al Deportivo de La Coruña, un encuentro que supondrá una primera prueba para su planteamiento táctico y respuesta del grupo en una fase determinante del campeonato.

Tal como recogió el club en sus plataformas oficiales, el acto de presentación ante los medios tendrá lugar este viernes, en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López. El evento servirá para que Martín Ramos explique su visión y expectativas, así como los principales ejes de trabajo para el corto plazo. En este contexto, la directiva remarcó que la llegada del entrenador supone la apuesta por una figura joven con proyección dentro del ámbito nacional, una línea coherente con la estrategia global del proyecto deportivo.

El medio también destacó el papel de Luis Patiño, quien continuará desempeñándose como segundo entrenador. Patiño ya había ejercido dichas funciones en la pasada campaña, colaborando estrechamente con el anterior técnico. Esta continuidad en el cuerpo técnico se entiende como un factor relevante para mantener la cohesión y el entendimiento dentro del vestuario, complementando la transición entre las diferentes etapas del proyecto.

El anuncio del club precisa que Martín Ramos se incorpora en un momento en el que el equipo mantiene altas expectativas respecto a su desempeño en la Liga F. El Costa Adeje Tenerife Egatesa apunta a consolidarse en los puestos cabeceros de la clasificación, reforzando una estructura en la que conviven jugadoras experimentadas y talento emergente de la cantera. Entre los mensajes transmitidos por la entidad, se recalca el enfoque hacia el trabajo colectivo y el desarrollo continuo de una plantilla que busca responder de manera eficaz a los retos del calendario.

Según publicó el club tinerfeño, la elección de Martín Ramos responde al interés en dotar al banquillo de una perspectiva renovada y, a su vez, mantener una línea de crecimiento que permita mantener la competitividad del grupo en el tramo decisivo de la temporada. Además, la adaptación del entrenador a la filosofía de juego y la gestión de la presión competitiva figuran entre los elementos clave en su arranque con el primer equipo femenino.

El club no ha revelado detalles sobre los términos contractuales más allá de la duración -hasta el final de la actual temporada-, manteniendo la atención en los desafíos deportivos inmediatos. Entre las prioridades señaladas por el club, destaca la intención de asegurar la plaza en la parte alta de la clasificación, mejorar el rendimiento colectivo y afianzar el proyecto deportivo, tanto a nivel de resultados como de estructura técnica.

Hasta el momento, la reacción de la plantilla ante el cambio de entrenador se mantiene en el plano interno. El club ha reforzado su mensaje de confianza en el proceso de transición y en la capacidad de adaptación del grupo a los métodos de trabajo del nuevo técnico. Según detalló el comunicado oficial publicado en las redes sociales del club, la dirección deportiva considera que la trayectoria y la experiencia acumulada por Martín Ramos se ajustan a las necesidades presentes del Costa Adeje Tenerife Egatesa.