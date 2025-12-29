Agencias

Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece "lo más rápido posible"

Washington urge a Hamás a deponer armas para avanzar con la reconstrucción en Gaza y subraya el respaldo a Israel en temas de seguridad y política regional, al tiempo que advierte a Irán sobre posibles represalias si sigue con su programa nuclear

Funcionarios israelíes y estadounidenses mantienen conversaciones centradas en la necesidad de que Hamás abandone las armas como condición previa para cualquier avance en la reconstrucción de la Franja de Gaza, en el marco de los esfuerzos por consolidar la segunda fase del plan de paz delineado para la región. Según consignó Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la urgencia de implementar esta nueva etapa “lo más rápido posible”, pero subrayó que la desmilitarización del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás constituye un punto indispensable para ello.

Durante declaraciones conjuntas en Florida, Trump afirmó que la reconstrucción del enclave palestino dependerá del cese de las hostilidades y la entrega de armamento por parte de Hamás. “Tiene que haber un desarme: tenemos que desarmar a Hamás”, puntualizó el mandatario estadounidense, agregando que espera el inicio temprano de las tareas destinadas a recomponer infraestructuras y servicios básicos en Gaza. Al abordar la situación de seguridad regional, Trump advirtió sobre posibles represalias estadounidenses si Irán reanudara su programa nuclear con fines militares y recomendó a Teherán buscar un pacto con Washington antes de que se genere una escalada. “Podrían haber llegado a un acuerdo la última vez, antes de que les lanzáramos un gran ataque”, recordó el jefe de Estado norteamericano, de acuerdo a lo reportado por Europa Press.

El respaldo de la actual administración estadounidense a Tel Aviv también se expresó en los elogios mutuos entre ambos dirigentes. A lo largo de la reunión, Trump describió el vínculo con Netanyahu como “extraordinario”, y destacó la necesidad de un liderazgo fuerte en Israel, haciendo referencia a la persistencia de su aliado en la jefatura del gobierno. “A veces puede ser muy difícil, pero se necesita un hombre fuerte. Si hubiera un hombre débil, no habría Israel ahora”, subrayó el presidente de Estados Unidos antes de la bilateral efectuada en la residencia Mar-A-Lago.

En paralelo, Europa Press detalló que Netanyahu expresó su satisfacción por el estado de las relaciones bilaterales, precisando que esta valoración se sostiene “no sólo por la frecuencia de nuestras reuniones, sino por el contenido y la intensidad” de los encuentros oficiales. Durante estas conversaciones, las partes abordaron cuestiones vinculadas a la seguridad en Medio Oriente, la cooperación económica y los desafíos compartidos ante fenómenos como el antisemitismo.

El intercambio político incluyó también temas judiciales relacionados con el futuro del primer ministro israelí. Trump, que previamente remitió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, solicitando el indulto para Netanyahu, volvió a respaldar públicamente esa opción y calificó al líder israelí como “un primer ministro en tiempos de guerra” y “un héroe”. “¿Cómo es posible que no le concedan un indulto?”, cuestionó el presidente estadounidense, informando que, según una conversación reciente con Herzog, el perdón estaría “de camino”. Poco después, la oficina de Herzog desmintió la existencia de esa conversación, aclarando en un comunicado que la última comunicación directa con Trump ocurrió antes de la solicitud de indulto, y que únicamente un representante de Trump recibió una actualización sobre la etapa procesal actual. El despacho presidencial enfatizó que cualquier decisión se tomará bajo los procedimientos establecidos, según reprodujo Europa Press.

Las agendas oficiales continuaron con una reunión entre Netanyahu y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, centrada en asuntos de seguridad regional y cooperación bilateral. El Departamento de Estado, citado por Europa Press, destacó que ambos líderes “subrayaron la importancia de mantener la colaboración para promover la paz y la estabilidad en Oriente Próximo”, en el marco del plan de paz de 20 puntos propuesta por Trump, que sirve de hoja de ruta para los pasos en la región.

Además, en la antesala de estos encuentros, Netanyahu sostuvo una videollamada con el empresario Elon Musk, acompañado por la ministra de Transporte, Miri Regev, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia Artificial, Erez Eskel. Según informó la oficina del primer ministro, Musk aceptó la invitación para acudir a la Conferencia de Transporte Inteligente en marzo. Las conversaciones también abarcaron la cooperación continua con Tesla y el progreso en las normativas que regulan la circulación de vehículos autónomos en Israel, expandiendo la agenda más allá de los temas estrictamente políticos y de seguridad.

El papel de Washington por tanto abarca tanto el respaldo político y de seguridad a Israel como el impulso para que Hamás renuncie al uso de la fuerza y permita avanzar en la reconstrucción de Gaza. Estados Unidos mantiene una postura de prevención ante movimientos iraníes en materia nuclear, posicionándose dispuesto a tomar nuevas medidas si percibe una reactivación del programa atómico en Teherán. Al mismo tiempo, las reuniones y declaraciones reflejan un esfuerzo coordinado por consolidar alianzas estratégicas y fortalecer tanto los lazos bilaterales como la estabilidad regional, bajo el esquema de los acuerdos y rutas de diálogo ya establecidos.

