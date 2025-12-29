Samsung impulsa la inmersión cinematográfica con las barras de sonido de la serie Q y los altavoces Music Studio

La próxima generación de barra de sonido insignia de Samsung, la HW-Q990H, incluirá la nueva función Sound Elevation, la cual transporta los diálogos al centro de la pantalla con el objetivo de obtener una reproducción auditiva más alineada con lo que los espectadores ven. El anuncio de este avance tecnológico, junto a una serie de dispositivos de sonido para el hogar que se presentarán en la feria CES 2026 en Las Vegas, fue realizado por Samsung Electronics, según informó el medio.

De acuerdo con la información proporcionada por Samsung y recogida por la prensa especializada, la compañía surcoreana planea transformar la experiencia sonora doméstica mediante el lanzamiento de dispositivos como las barras de sonido Serie Q del año 2026 y nuevos altavoces WiFi de la línea Music Studio. Todos estos equipos integrarán la tecnología actualizada Q-Symphony, cuyo propósito consiste en crear un ecosistema sonoro unificado y optimizado cuando se conecta a los televisores de la misma marca. El sistema renovado permitirá emparejar hasta cinco aparatos de sonido al mismo tiempo, gestionando los canales para lograr una experiencia auditiva envolvente y diálogos claros.

Samsung, según detalló en su anuncio, incorporará en esta generación la función Auto Volume, que estabiliza automáticamente el nivel de volumen en todos los canales y tipos de contenido que se reproduzcan, entregando así una reproducción equilibrada y sin fluctuaciones abruptas. El sistema de la HW-Q990H se compone de un total de 11.1.4 canales, que incluyen una barra principal de tipo 7.0.2, altavoces traseros 4.0.2 y un subwoofer activo compacto con un par de drivers de 8 pulgadas, diseñado para proporcionar graves prominentes optimizando el espacio en la sala. Entre sus componentes destacados figura el empleo de canales ascendentes y la integración de inteligencia artificial avanzada para expandir el campo sonoro, logrando una percepción de mayor amplitud en el ambiente.

La gama 2026 también contará con la barra de sonido HW-QS90H, denominada todo en uno, la cual ofrece versatilidad gracias a su diseño Convertible Fit, apto tanto para instalaciones en la pared como para uso sobre superficies planas. Incorpora un sensor giroscópico que reconfigura por sí mismo la distribución de los canales en función de la posición del aparato. Según detalló el fabricante coreano, este modelo presenta un sistema de 7.1.2 canales con un total de 13 altavoces, donde nueve corresponden a altavoces de amplio rango. Se encuentra equipado con la tecnología Quad Bass Woofer, que permite lograr bajos contundentes sin la necesidad de añadir un subwoofer externo, facilitando así la integración en distintos espacios del hogar.

Entre los productos nuevos se suman también dos altavoces WiFi bajo la marca Music Studio, denominados Music Studio 5 y Music Studio 7. Estos dispositivos están concebidos para fortalecer el ecosistema de sonido doméstico gracias a una conectividad ampliada y a un diseño funcional obra de Erwan Bouroullec, cuya inspiración proviene de motivos musicales y artísticos universales. El modelo Music Studio 7 (LS70H) representa la propuesta más inmersiva dentro de la categoría, con un sistema de audio espacial 3.1.1, compuesto por canales frontal, izquierdo, derecho y superior, lo que contribuye a una reproducción tridimensional natural. El dispositivo recurre a la tecnología interna Audio Lab Pattern Control de Samsung, cuya función es limitar la superposición de señales para asegurar una entrega más precisa del sonido. Además, el sistema de control dinámico de graves respaldado por inteligencia artificial proporciona bajas frecuencias intensas con escasa distorsión, complementando el procesamiento de audio de alta resolución hasta 24 bits/96 kHz. El rango de frecuencias alcanza hasta 35 kHz, facilitado por el uso de un supertweeter.

El Music Studio 5 (LS50H), de dimensiones más compactas, ha sido ajustado por el equipo de Samsung Audio Lab y cuenta con un woofer de 4 pulgadas y dos tweeters, junto con una guía de ondas integrada que contribuye a equilibrar la salida del sonido. El dispositivo también utiliza el control dinámico de graves con IA, permitiendo profundizar aún más en las frecuencias graves sin aumentar la distorsión. Ambos modelos de altavoces ofrecen compatibilidad con servicios de transmisión en streaming, control por voz y conectividad Bluetooth a través de Samsung Seamless Codec, según reportó la compañía.

El lanzamiento global de estos equipos busca posicionar a Samsung como referente en innovación tecnológica para el entretenimiento doméstico, aprovechando la sincronización entre televisores, barras de sonido y altavoces en un entorno conectado y gestionado de manera inteligente. El debut de estos productos en el evento CES 2026 permitirá a los asistentes y a los consumidores evaluar el potencial de las propuestas en materia de sonido envolvente, integración multidispositivo y adaptabilidad a diferentes espacios y preferencias de los usuarios.

Tal como resumió Samsung en su comunicado de prensa, la estrategia de la empresa surcoreana apunta a dotar los hogares de una experiencia auditiva avanzada, centrada en la precisión, la personalización y la conectividad entre dispositivos. La tecnología Q-Symphony actualizada y las características innovadoras como Sound Elevation y Auto Volume forman parte de una visión más amplia para redefinir la manera en que el audio doméstico puede integrarse con las rutinas cotidianas y el consumo de contenido audiovisual. Los nuevos sistemas buscan aportar no solo un sonido potente, sino también flexibilidad en la configuración y facilidad de uso para diferentes tipos de usuarios, desde quienes buscan una solución avanzada de cine en casa hasta quienes prefieren soluciones más compactas y versátiles.