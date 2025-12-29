Muere Luana, la leona "viejecita y juguetona" de Bioparc Valencia

El vínculo que Luana estableció con el personal de Bioparc Valencia se vio reflejado tanto en su comportamiento durante los entrenamientos veterinarios como en su disposición ante los cuidados, según informó el propio parque a través de un comunicado oficial. La leona, que ostentaba el título de ejemplar más longevo de la manada y jugaba un papel destacado en el programa internacional de conservación del león de Angola, falleció a los 20 años debido al agravamiento general de su salud, causado por una enfermedad pancreática crónica. Esta pérdida ha generado un fuerte impacto entre los cuidadores del recinto, quienes relataron la presencia activa y colaborativa de Luana a lo largo de los años.

De acuerdo con la información publicada por Bioparc Valencia, Luana era reconocida por su naturaleza equilibrada y juguetona ante el equipo de cuidadores, actitud que facilitó la labor diaria de monitorización sanitaria. La leona fue trasladada a Valencia en 2010 desde el Zoo de Lisboa (Portugal), integrándose al grupo que más tarde constituiría la base reproductiva del parque para el león de Angola, una subespecie catalogada como vulnerable y registrada en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Según consignó el parque, el grupo original fue completado posteriormente con el macho Lubango, mientras que otras dos hembras de la manada, Shanga y Tata, nacieron ya en las instalaciones de Bioparc.

El programa internacional de conservación en el que participa Bioparc Valencia opera en estrecha colaboración con instituciones zoológicas de Europa, con el objetivo de promover la pervivencia del león de Angola y evitar su extinción. Tal como detalló el propio parque, la integración de Luana en este plan de manejo reproductivo resultó fundamental durante más de una década, tanto en el ámbito genético como en el educativo y de sensibilización hacia los visitantes.

La enfermedad pancreática que afectaba a Luana impedía la adecuada producción y liberación de enzimas digestivas, indispensables para descomponer los alimentos en el intestino. Como resultado de este trastorno metabólico, en los últimos meses se advirtió una notable desnutrición en la leona, según explicó el comunicado de Bioparc Valencia. La intervención del personal veterinario incluyó protocolos de atención no invasiva, que facilitaron procedimientos como la extracción rutinaria de sangre y el suministro de medicaciones imprescindibles para controlar su condición.

El manejo de animales geriátricos como Luana dentro del parque ha requerido la implementación de técnicas específicas para garantizar un seguimiento continuo, informó Bioparc Valencia. Estas acciones, adaptadas a las necesidades de ejemplares de edad avanzada y que requieren tratamientos prolongados, fueron fundamentales hasta el momento en el que el equipo veterinario, en consonancia con criterios profesionales y éticos, decidió practicar la última sedación a la leona.

Según publicó el parque valenciano, Luana mantenía su carácter participativo incluso en fases avanzadas de la enfermedad, lo que repercutió favorablemente tanto en la calidad de vida del animal como en la posibilidad de evaluar de forma frecuente los efectos del tratamiento. La nota difundida por Bioparc subrayó que la especial relación entre la leona y el equipo de cuidadores, resultado de años de convivencia y esfuerzo conjunto, se tradujo en una experiencia de cuidado profundamente sentida tras su pérdida.

El fallecimiento de Luana representa no solo la desaparición de una figura emblemática para Bioparc Valencia, sino también un hito en el desarrollo de su programa de conservación del león de Angola, especie en peligro en su hábitat natural africano. La manada actual, formada en parte por descendientes nacidas localmente, permanecerá participando en los esfuerzos coordinados por la UICN y otras entidades internacionales, según reportó la dirección del parque valenciano.

El comunicado del Bioparc destacó que la labor de concienciación vinculada al grupo de leones, encarnada en figuras como Luana, ha contribuido a sensibilizar a miles de visitantes sobre la relevancia del trabajo de conservación ex situ para especies amenazadas. El parque reiteró su compromiso con la preservación del león de Angola, renovando la cooperación con redes europeas y globales orientadas a la protección genética y al intercambio de ejemplares.

Dentro del balance informado, el equipo de Bioparc recalcó la intensidad del proceso vivido durante los cuidados paliativos aplicados a Luana, ya que estos procedimientos demandaron un elevado grado de involucramiento profesional y emocional por parte del personal responsable. “Estas acciones son imprescindibles sobre todo en animales geriátricos y con largos tratamientos, como el de Luana y especialmente una vez se acordó, con gran tristeza y profesionalidad, la última sedación,” detalla el comunicado oficial del parque.

El fallecimiento de Luana cierra una etapa dentro del programa de conservación gestionado en Bioparc Valencia, mientras el grupo animal restante continuará siendo objeto de atención y seguimiento como parte del compromiso con la defensa y la recuperación del león de Angola, subespecie que sigue figurando en la Lista Roja de la UICN debido a la presión sobre sus poblaciones en el medio silvestre.