Los televisores Samsung integrarán Google Fotos en 2026

La función ‘Recuerdos’, prevista para activarse en los primeros meses de 2026, brindará a los usuarios de televisores Samsung la posibilidad de visualizar historias fotográficas seleccionadas basadas en personas, lugares y momentos relevantes almacenados en Google Fotos. Según informó Samsung en un comunicado de prensa citado por el medio, esta opción ofrecerá una nueva forma de explorar fotografías familiares y personales en la pantalla del televisor, marcando el inicio de la integración entre el fabricante surcoreano y el servicio de almacenamiento en la nube de Google.

Tal como detalló el comunicado reproducido por diversos medios, la compañía tecnológica ha iniciado el desarrollo de una versión de Google Fotos adaptada para televisores Samsung. Esta integración permitirá a los usuarios transferir imágenes capturadas en sus dispositivos móviles directamente al televisor, donde los archivos quedarán organizados automáticamente gracias a algoritmos de clasificación basados en personas, ubicaciones y fechas destacadas. De acuerdo con Samsung, la principal meta es hacer más fácil la navegación y visualización de fotografías desde la comodidad del hogar y en pantallas de gran formato.

Según publicó Samsung, las novedades no terminan en la mera visualización. La empresa también ampliará las funcionalidades fotográficas al incorporar su sistema de inteligencia artificial Vision AI Companion (VAC). Este asistente utilizará las capacidades de procesamiento digital para resaltar recuerdos relevantes a lo largo del día. Las imágenes podrán mostrarse de manera natural aprovechando la integración con servicios como Daily+ y Daily Board, permitiendo que las fotografías surjan de manera dinámica mientras se utiliza el televisor.

La llegada de Google Fotos a los televisores Samsung se desarrollará en fases a lo largo de 2026. Según consignó el fabricante, la implementación comenzará con la función ‘Recuerdos’ a principios de año, que mostrará automáticamente historias personalizadas extraídas de las colecciones de imágenes almacenadas en la nube. Posteriormente, hacia finales de 2026, estará disponible la función ‘Crear con IA’, impulsada por Nano Banana, el modelo de generación y edición de imágenes creado por Google DeepMind. Esta herramienta permitirá a los usuarios acceder a plantillas temáticas para transformar sus fotografías y adaptar recuerdos a diferentes contextos visuales.

De acuerdo con la información de Samsung, la opción ‘Resultados personalizados’ ofrecerá la posibilidad de ver presentaciones de diapositivas organizadas según temas específicos o tipologías de recuerdos, facilitando la exploración y categorización automática de imágenes. La empresa resalta que estas nuevas experiencias buscan que las familias y usuarios “redescubran juntos sus recuerdos favoritos” a través del acceso directo y organizado al archivo fotográfico personal.

El medio también destaca que la visualización de fotos en alta definición en la gran pantalla contribuirá a mejorar la experiencia en el hogar, permitiendo que varios miembros de la familia compartan momentos significativos. En conjunto, la integración de Google Fotos con la inteligencia artificial de Samsung y la tecnología de Google DeepMind plantea un ecosistema donde la creación, exploración y personalización de imágenes se adapta al espacio doméstico y a los hábitos multimedia de los usuarios.

Según el informe, la implementación será progresiva durante 2026. Las nuevas capacidades de inteligencia artificial, edición avanzada y exploración semántica de imágenes mediante la televisión se suman a los esfuerzos de Samsung y Google por consolidar sus ecosistemas de servicios conectados y expandir las posibilidades de interacción digital desde el hogar.