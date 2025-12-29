Las autoridades de Guinea cifran en el 85 por ciento la participación en las elecciones presidenciales

A unas horas del cierre de los colegios electorales, el presidente del Consejo Nacional de Transición de Guinea, Dansa Kourouma, instó a la ciudadanía a respaldar al candidato que resulte vencedor en los comicios presidenciales, sin importar la preferencia de voto individual, y solicitó evitar disturbios en el país durante la fase posterior a la elección. Kourouma, según consignó el portal Vision Guinée, expresó que todos los guineanos deberían apoyar al elegido y exhortó a suspender cualquier tipo de violencia o intervención policial, con la finalidad de que la población pueda retomar su vida cotidiana tras la jornada electoral.

Las autoridades comiciales de Guinea reportaron que la participación en los comicios presidenciales celebrados este domingo alcanzó el 85 por ciento, cifra que representa un máximo histórico para el país africano, actualmente gobernado por una junta militar. Según informó el diario digital Ledjely, la directora general de elecciones, Djénabou Touré, precisó que el escrutinio se inició a tiempo en todas las comisiones y que, al cierre de los centros de votación a las 19:00 horas locales, se registraba este nivel de asistencia, que se mantiene apenas por debajo del porcentaje alcanzado en el último referéndum constitucional realizado en septiembre. El medio agregó que para Touré, este elevado nivel de participación constituye una muestra de "madurez" de la sociedad guineana, al destacar la capacidad del electorado para sobreponerse a divisiones y acudir masivamente a las urnas.

El escenario electoral se presenta bajo la expectativa de una posible continuidad del actual líder de la junta militar, Mamady Doumbouya, quien lideró el golpe de Estado que apartó del poder a Alpha Condé en septiembre de 2021 y que es señalado como claro favorito ante la eliminación de los principales candidatos opositores. Según detalló el medio Ledjely, el proceso ha estado acompañado de críticas internacionales y locales respecto a la falta de garantías de alternancia y al incumplimiento de la promesa original de Doumbouya de no presentarse como candidato tras el periodo transitorio.

Entre la oposición, destaca la participación de Abdoulaye Yero Balde, economista y líder del Frente Democrático de Guinea (Frondeg), quien en 2020 abandonó el partido de Alpha Condé al oponerse a su intento de obtener un tercer mandato. Medios locales apuntan a Balde como probable segundo en la contienda, aunque el contexto está marcado por la exclusión de las candidaturas más relevantes de la oposición, lo que ha alimentado dudas sobre la pluralidad y competencia equitativa en el proceso electoral.

La observación internacional también tuvo presencia durante los comicios. Según publicó la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en un comunicado, los observadores desplegados en Guinea notificaron que los centros de votación abrieron conforme al horario establecido y reportaron una alta afluencia de votantes, con participación destacada de mujeres y jóvenes. La jefatura de la misión de observación, a cargo de Abdoulie Janneh, señaló que este proceso representa "un paso crucial hacia el restablecimiento del orden constitucional y democrático" en el país y manifestó su esperanza por el desarrollo satisfactorio de la jornada electoral, tal como indicó el documento reproducido por la agencia.

Al cierre de los colegios, la directora de elecciones Djénabou Touré confirmó que la entidad avanzaba en la recopilación y conteo preliminar de votos, mientras la atención interna e internacional permanece enfocada en el anuncio de los resultados y la reacción social ante el desenlace. La cifra de participación comunicada, de acuerdo a lo consignado en Ledjely y otras plataformas guineanas, supera ampliamente los registros habituales, subrayando la magnitud de la convocatoria en un contexto político tenso.

Las declaraciones de Dansa Kourouma abogan por la estabilidad y la reconciliación nacional en la etapa que inicia tras la votación, enfatizando que "el presidente elegido lo es para todos los guineanos", con un llamado explícito a que la sociedad acompañe el proceso independientemente de su preferencia partidaria. El dirigente parlamentario solicitó dejar atrás conflictos y enfrentamientos, requiriendo que cesen tanto los disparos como el uso de gases lacrimógenos y la presencia masiva policial, a fin de permitir una vuelta a la normalidad. Además, recalcó la importancia de que los nueve candidatos, junto al ganador, cuenten con el respaldo de los diferentes sectores de la sociedad para asegurar la legitimidad del futuro gobierno.

La jornada electoral de Guinea, de acuerdo con las distintas fuentes citadas por Ledjely y Vision Guinée, se desarrolló bajo vigilancia de organismos internacionales y en un clima que los observadores calificaron como ordenado, en contraste con jornadas previas donde se registraron incidentes aislados. La CEDEAO reiteró que la vigilancia en terreno buscaba asegurar el respeto al proceso democrático y la transparencia de la contienda.

El resultado electoral, aún pendiente de publicación oficial, mantiene en vilo a la población y a los observadores internacionales en un escenario condicionado por la reciente historia política del país, marcada por la transición militar y la exclusión de la competencia de varias figuras clave de la oposición. La evolución de los acontecimientos tras la proclamación del resultado será seguida con atención tanto a nivel interno como por los actores regionales, dado el historial de tensión política y demandas de democratización en Guinea.