Emergencias decreta el fin del Plan Especial de Inundaciones declarado ante las lluvias

La noche del domingo, un total de 38 residentes de Carcaixent debieron abandonar sus viviendas de manera preventiva debido a la subida de las aguas en una de las calles de la localidad, mientras los servicios de emergencia supervisaban atentamente la situación provocada por el temporal. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, según reportó el medio, detalló este lunes que la provincia de Valencia superó los 200 litros por metro cuadrado en un intervalo de 12 horas durante las lluvias del fin de semana, generando una serie de incidencias en infraestructuras y movilidad, aunque no se registraron víctimas ni daños personales graves.

De acuerdo con la información publicada por Emergencias y recogida por diferentes medios, el Plan Especial de Inundaciones, que fue activado en la denominada Situación 1 ante la intensidad del episodio meteorológico, quedó desactivado durante la mañana del lunes. Entre las medidas adoptadas, se incluyó la suspensión parcial del servicio de metro y la restricción en la circulación de vehículos debido a los múltiples cortes en las carreteras de la provincia. Al inicio del lunes, ocho vías permanecían intransitables, mientras que las autoridades continuaban trabajando para restablecer la normalidad en la zona.

El desarrollo de las precipitaciones requirió intervenciones de los servicios de rescate en diferentes municipios, donde las autoridades comenzaron a monitorizar de cerca barrancos y zonas de posible desbordamiento. Según consignó el medio, Carcaixent y la Pobla Llarga figuraron entre las localidades más afectadas, produciéndose allí las evacuaciones más destacadas de la jornada después de que varios arroyos salieran de su cauce. Los equipos de emergencia colaboraron con los evacuados, garantizando su seguridad hasta que las condiciones permitieran su retorno.

En el periodo de mayor intensidad de la tormenta, la provincia de Valencia registró más de veinte carreteras con afectaciones directas. Los problemas de tráfico y accesibilidad motivaron la actuación coordinada de Policía, Protección Civil y personal de carreteras, quienes informaron sobre desvíos y cortes, mientras gestionaban la movilización de recursos para evacuar zonas afectadas. El medio detalló que la vigilancia se mantuvo especialmente en lugares próximos a cursos de agua, ante la posibilidad de que se repitieran episodios de desbordamiento.

El temporal tuvo también impacto en el transporte público, con la suspensión, de manera parcial, del metro en algunos de sus tramos. Autoridades ferroviarias y gestores del servicio comunicaron la progresiva recuperación del tráfico conforme disminuía la intensidad de las lluvias. El Centro de Coordinación de Emergencias destacó que la reducción de la alerta se decidió tras comprobar que el volumen de precipitaciones había decaído y que ya no existían riegos inminentes para la población o las infraestructuras.

El episodio de lluvias dejó un saldo de imágenes de calles inundadas, vehículos atrapados y movimientos preventivos de vecinos. A lo largo de la tarde y noche del domingo, los teléfonos de emergencias recibieron numerosas llamadas informando sobre dificultades de acceso, pequeños anegamientos e incidencias menores en viviendas y bajos comerciales. Según reportó el medio, la acción rápida de los servicios municipales y autonómicos evitó situaciones de mayor gravedad y permitió mantener actualizada a la ciudadanía durante el desarrollo del operativo.

Las autoridades autonómicas informaron que las próximas horas se centrarían en evaluar los daños materiales registrados y coordinar tareas de limpieza, además de restablecer completamente la movilidad en los puntos aún impactados. El balance global del operativo se considera favorable en cuanto a la ausencia de incidentes mayores, según apuntó el Centro de Coordinación de Emergencias, que agradeció la colaboración ciudadana en la aplicación de las restricciones temporales mientras persistió el riesgo de nuevas lluvias.