El líder de las FDS aplaza "de forma indefinida" su desplazamiento a Damasco por "motivos técnicos"

El Ministerio de Exteriores de Siria fijó su postura al rechazar el modelo descentralizado propuesto por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lo cual ha intensificado las disputas con las autoridades centrales en Damasco. En ese contexto, la visita planeada por Mazlum Abdi, principal representante kurdo y líder de las FDS, a la capital siria, quedó suspendida sin fecha definida. Según informó Europa Press, la postergación, comunicada a través de la cuenta oficial de las FDS en la red social X, obedece a asuntos técnicos y de logística, pendientes aún de resolver antes de poder confirmar una nueva cita entre las partes.

El desplazamiento de Abdi y su delegación a Damasco tenía como objetivo avanzar en la reintegración de las fuerzas kurdas dentro del marco institucional de Siria establecido tras la caída del régimen anterior, liderado por Bashar al Assad. Esta transición, que sucedió en diciembre de 2024 luego de una ofensiva encabezada por yihadistas y rebeldes desde Idlib, supuso un cambio significativo en la estructura política y militar del país. De acuerdo con Europa Press, el encuentro serviría de escenario para abordar los términos de integración de las FDS y la aplicación del acuerdo firmado el 10 de marzo por Abdi y Ahmed al Shara, titular del nuevo Gobierno sirio.

Europa Press detalló que, aunque el comunicado de las FDS insiste en que el aplazamiento no implica un cambio en la dirección de las conversaciones ni en los objetivos planteados, existe un contexto de fuerte tensión entre las FDS y las nuevas autoridades sirias. Diversos grupos combatieron en Alepo días antes de la fallida visita, acusándose mutuamente de iniciar los enfrentamientos. La disputa expuso, según Europa Press, las profundas diferencias acerca del modelo político y militar que debe regir en la etapa posterior a Assad.

El acuerdo firmado en marzo contempla la integración de todas las estructuras civiles y militares presentes en los territorios autónomos kurdos bajo la autoridad del Estado central sirio. También prevé un alto el fuego en todo el país. No obstante, la implementación del acuerdo se ha visto comprometida por la falta de consenso sobre el modo en que las FDS deben incorporarse a las nuevas fuerzas armadas. Las FDS han expuesto su intención de mantener su cohesión y operar como un bloque unificado bajo el mando central, mientras que el Gobierno de Al Shara demanda la integración individual de los elementos kurdos, distribuidos en diferentes unidades para diluir su autonomía tradicional.

A inicios de diciembre, Mazlum Abdi reiteró su disposición a sostener un diálogo que permita la construcción de una Siria democrática y descentralizada. “Nuestro compromiso con el acuerdo alcanzado con las autoridades centrales es inquebrantable”, expresó Abdi, citado por Europa Press. Este principio contrasta con la posición oficial del nuevo ejecutivo sirio, que insiste en un modelo centralizado y rechaza la permanencia de estructuras autónomas, especialmente en zonas de mayoría kurda.

El viernes previo al aplazamiento de la visita, el Ministerio de Exteriores sirio hizo pública su negativa a la descentralización, después de que las FDS sostuvieran enfrentamientos con grupos asociados al Gobierno de Al Shara en Alepo. Ambas partes intercambiaron señalamientos sobre el inicio de las hostilidades, reflejando el estado de vigilancia y desconfianza que caracteriza la negociación. Europa Press reportó que las cuestiones logísticas y técnicas citadas como causa del retraso en la visita de Abdi no modifican el canal de comunicación abierto, según aclararon las FDS.

El texto divulgado insiste en que la fijación de una nueva fecha para el encuentro quedará supeditada a un acuerdo entre los actores involucrados, manteniéndose vigente la ruta de diálogo. Mientras tanto, la falta de acuerdo sobre cómo estructurar la integración de las fuerzas kurdas y el modelo de gobernanza territorial siguen representando los principales puntos de fricción en la transición política y militar de Siria, tal como ha consignado Europa Press a partir de las declaraciones y comunicados oficiales de ambos sectores.