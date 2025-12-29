EEUU defiende el derecho de Israel a establecer relaciones diplomáticas con cualquier entidad soberana

La posición de Estados Unidos sobre el reconocimiento internacional de Somalilandia y la situación diplomática entre Israel y este territorio africano coincide con el inminente cambio de la presidencia rotatoria en el Consejo de Seguridad de la ONU, que pasará a manos de Somalia el 1 de enero de 2026, según destacó el medio. Esta coyuntura adquiere relevancia tras la decisión del gobierno israelí de reconocer la independencia de Somalilandia, un acto sin precedentes recientes al ser Israel el único país miembro de Naciones Unidas en hacerlo hasta la fecha. Según informó el medio, el Parlamento de Somalia calificó de “nulo” este reconocimiento, incrementando la tensión diplomática en la región del Cuerno de África y en los foros internacionales.

De acuerdo con la información consignada por el medio, la representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Tammy Bruce, reiteró ante el Consejo de Seguridad que Israel, al igual que cualquier otro país soberano, puede establecer lazos diplomáticos con cualquier entidad a la que considere legítima. Bruce subrayó que este derecho se enmarca en los principios fundamentales de las relaciones internacionales y corresponde de igual manera a todos los Estados. Según publicó el medio, la diplomática estadounidense señaló que cuando varios países decidieron reconocer unilateralmente al Estado palestino, el Consejo de Seguridad no convocó a ninguna sesión de emergencia, en contraste con la reacción internacional ante la decisión de Israel sobre Somalilandia. A juicio de Bruce, esta diferencia de tratamiento expone una “doble moral” en la agenda del Consejo de Seguridad y desvía al órgano de su misión esencial de velar por la paz y la seguridad internacionales.

El medio detalló que durante su intervención, Tammy Bruce remarcó que la política oficial del gobierno estadounidense respecto a Somalilandia permanece sin alteraciones. Según sus declaraciones, la Casa Blanca no ha emitido ningún anuncio relacionado con un posible reconocimiento formal del estado separatista, limitándose a señalar que por el momento mantiene su anterior posición sobre el conflicto. El entonces presidente Donald Trump, según informó el medio, anticipó durante el fin de semana que su administración no se sumará en esta etapa a la decisión de Israel de reconocer la independencia de Somalilandia, aunque no descartó la posibilidad de reconsiderar dicha postura en el futuro, supeditando cualquier avance a un nuevo análisis de la situación.

El reconocimiento israelí de la independencia de Somalilandia generó fuertes críticas de la comunidad internacional, multiplicando las tensiones en un entorno ya marcado por la inestabilidad institucional en Somalia y por los retos históricos para la obtención de reconocimiento para Somalilandia en la ONU. Según consignó el medio, la postura oficial israelí contó con la inmediata celebración de las autoridades de Somalilandia y de la ciudadanía de su capital, Hargeisa, donde se registraron manifestaciones públicas de júbilo y ondeo de banderas israelíes tras conocerse la decisión. Esta respuesta local contrasta con el rechazo frontal de gran parte de la comunidad internacional y en particular del Gobierno central de Somalia.

Según lo publicado por el medio, Somalilandia declaró su independencia en 1991 tras el colapso del régimen de Siad Barre en Somalia, estableciendo instituciones propias y buscando afianzarse como un estado de facto con relaciones exteriores independientes limitadas. Sin embargo, hasta la fecha ningún miembro de la Organización de Naciones Unidas había reconocido plenamente su existencia como estado, hasta el reciente posicionamiento del gobierno israelí. El medio recordó además que Israel reconoció por primera vez la independencia de Somalilandia en el año 1960, aunque ese gesto ocurrió en circunstancias distintas a las actuales, durante el breve periodo en que el Estado de Somalilandia existió legalmente tras desligarse de la administración colonial.

La respuesta internacional ante el anuncio del establecimiento de relaciones bilaterales entre Israel y Somalilandia puso de manifiesto las diferencias sustanciales en los criterios de actuación diplomática y en el peso de las decisiones soberanas de los estados en la comunidad internacional, reportó el medio. Mientras tanto, el futuro de Somalilandia en el escenario internacional permanece condicionado a la evolución del conflicto interno somalí, a la dinámica geopolítica en la región y a la postura del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas próximas sesiones estarán presididas por Somalia.