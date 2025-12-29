Cristiano Ronaldo quiere seguir jugando hasta su gol 1.000: "Si no hay lesiones, lo conseguiré seguro"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr saudí y de 40 años, reiteró que quiere "ganar trofeos" y seguir jugando hasta alcanzar los 1.000 goles en su carrera, un logro que conseguirá "seguro, si no hay lesiones".

"Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y alcanzar esa cifra que todos conocéis. Si no hay lesiones, lo conseguiré seguro", declaró el luso tras ser nombrado mejor jugador de Oriente Próximo en los Globe Soccer Awards.

El capitán de la selección portuguesa, de 40 años, elevó su cuenta a 956 con un doblete este sábado para su club, el Al-Nassr, y repitió en la gala celebrada este domingo en Dubai que el hito de los 1.000 tantos sigue siendo su objetivo.

Ronaldo, ex jugador del Real Madrid, el Manchester United y la Juventus, confirmó que el Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá será su último Mundial. Pero su carrera en el fútbol de clubes continuará, ya que su último contrato de dos años con el Al-Nassr se extiende hasta 2027.

"Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado. Mi pasión es alta y quiero continuar. No importa dónde juegue, si en Oriente Próximo o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir", aseguró el atacante.

Cristiano Ronaldo ha marcado 143 goles con la selección portuguesa, récord mundial, 140 en la Liga de Campeones, 450 con el Real Madrid, récord de su club, y más de 100 con el Manchester, la Juventus y el Al-Nassr.