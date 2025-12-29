Anabel Pantoja pone rumbo a Canarias con su madre y su hija mientras David se queda fuera de los planes

El verano pasado, una investigación judicial captó la atención sobre el entorno familiar de Anabel Pantoja. Según publicó el medio, este proceso se originó tras detectarse lesiones en la hija de la influencer cuando la niña llegó a un hospital canario. Personas cercanas al círculo de la colaboradora señalaron que la familia habría atribuido parte de la responsabilidad a David Rodríguez, pareja de Pantoja y fisioterapeuta de profesión. Este episodio ha marcado un antes y un después en la relación entre los protagonistas y contribuye al actual distanciamiento, destacado estos días por la ausencia del fisioterapeuta en los desplazamientos familiares.

De acuerdo con lo informado por la fuente, Anabel Pantoja viajó a Canarias acompañada únicamente por su madre, Merchi Bernal, y su hija Alma. En esta ocasión, David Rodríguez quedó al margen de los planes, lo que refuerza las versiones sobre la crisis que atraviesa la pareja, situación que ha tenido repercusiones notables durante las Navidades. Según detalló el medio, la influencer permaneció durante los días previos moviéndose entre Sevilla y Córdoba, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre su madre y su pareja, pese a las dificultades derivadas de la complicada relación entre ambas figuras.

El medio recogió declaraciones de diversos colaboradores y allegados al entorno de la familia, quienes sostienen que el vínculo entre David Rodríguez y Merchi Bernal se encuentra en una fase crítica, al punto de que algunos lo califican como un “punto de no retorno”. Esas mismas fuentes, citadas por la fuente original, han sugerido que, ante el contexto de tensión, David habría rechazado compartir las fechas más emblemáticas del calendario festivo en compañía de su suegra, e incluso habría expuesto un ultimátum en torno a con quién pasar la Nochebuena.

Mientras tanto, el seguimiento mediático a las actividades familiares ha mostrado imágenes de Merchi Bernal en el rol de abuela junto a la pequeña Alma, en salidas públicas en las que no se reportó la presencia de Rodríguez. Este detalle visual ha consolidado, de acuerdo con lo reportado, la percepción de unos festejos navideños fragmentados en dos esferas diferenciadas: la materna por un lado y la vida en pareja de Anabel Pantoja por otro.

En cuanto a los proyectos de fin de año, la fuente consignó que el destino elegido es Canarias, específicamente el domicilio de Arguineguín, al que Pantoja considera un refugio emocional y que se ha convertido en el epicentro de su vida familiar tras los episodios de tensión. Allí planea recibir el año 2026 acompañada exclusivamente por su hija y su madre, buscando privacidad frente a la exposición pública que ha caracterizado a la familia durante los últimos meses.

La notoria ausencia de David Rodríguez en el viaje representa, según colaboradores consultados, un signo más del distanciamiento actual. No obstante, la posibilidad de que el fisioterapeuta se sume a las celebraciones permanece abierta. El medio indicó que si las circunstancias se modifican en los próximos días, no se descarta que Rodríguez tome un vuelo de último minuto hacia las islas para compartir la Nochevieja con Anabel y Alma, una hipótesis que aún no cuenta con confirmaciones.

La situación ha despertado gran interés mediático ante la posibilidad de presenciar un reencuentro que permita observar una estampa familiar durante las festividades, algo que, de concretarse, serviría para aplacar los rumores sobre una ruptura definitiva. Mientras esto ocurre, las “campanadas en clave de chicas”, expresión utilizada para referirse a la celebración sólo entre madre, hija y nieta, se perfilan como la opción más probable en el escenario actual, añadido el trasfondo de la tensión derivada de la investigación judicial y de la convivencia fracturada.

En este contexto, la información difundida por el medio señala que Anabel Pantoja ha reforzado su vínculo con su madre como eje principal de apoyo durante un periodo cargado de presión mediática y desafíos personales. Los intentos de la influencer por conciliar las dos facetas más importantes de su vida se han visto obstaculizados por la situación personal de los adultos implicados y el impacto de los acontecimientos recientes.

La atención pública permanece, según remarcó la fuente, en torno a la decisión final de David Rodríguez sobre su participación en los festejos y su papel en la dinámica familiar, ya que su ausencia prolongada podría apuntalar un escenario de mayor distancia e incluso influir en los próximos movimientos del entorno inmediato de Pantoja.