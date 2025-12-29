Alemania exportó armamento por 8.400 millones en 2025 tras el récord de 13.330 millones en 2024

El volumen de ventas de armamento autorizado por Alemania a Ucrania en 2025 representó un descenso sustancial respecto al año anterior, al situarse en 1.140 millones de euros hasta el 8 de diciembre, cifra considerablemente inferior a los 8.150 millones de euros registrados en todo 2024. Este cambio se enmarca en la disminución general de las licencias de exportación de material bélico concedidas por el Gobierno alemán, que llevó el total destinado a envíos militares a 8.400 millones de euros en 2025, frente al récord de 13.330 millones de euros alcanzado el año previo, según reportó la agencia DPA.

Según datos difundidos por el Ministerio de Economía en respuesta a una consulta presentada por el diputado de La Izquierda Ulrich Thoden, y recogidos por la agencia DPA, el valor de las ventas autorizadas de armas y otros equipos militares por parte de Alemania en 2025 se alejó no solo del dato récord del año anterior, sino también de los 12.150 millones de euros registrados en 2023. El secretario de Estado del Ministerio de Economía, Thomas Steffen, resaltó que la caída se evidenció de forma particular en los envíos hacia Ucrania.

Una portavoz del Ministerio de Economía explicó a DPA que el apoyo alemán al gobierno de Kiev incorpora elementos cuya repercusión en las estadísticas anuales resulta limitada debido a la modalidad de las licencias: “Por otro lado, los fondos para Ucrania se están canalizando hacia proyectos a largo plazo, que no se reflejarán en su totalidad de inmediato en las autorizaciones de exportación, sino más adelante”, aclaró la funcionaria citada por la agencia.

El nuevo gobierno de coalición liderado por el canciller Friedrich Merz, en el poder desde mayo, otorgó licencias de exportación de armas por 5.390 millones de euros durante el periodo considerado, informó DPA. En el reparto geográfico de los principales destinos, Noruega encabezó la lista como destinatario de ayuda militar alemana, con un monto de 1.310 millones de euros, mientras Turquía ocupó el segundo lugar, totalizando 726 millones de euros en adquisiciones, el registro más elevado para ese país desde 1999.

Pese al descenso global en las exportaciones, el diputado Ulrich Thoden criticó que el ejecutivo federal utiliza las ventas de armamento como un instrumento de política internacional, sosteniendo, según DPA, que “el Gobierno federal utiliza estratégicamente las exportaciones de armas, lo que significa que los aliados reciben apoyo independientemente de su historial en materia de Derechos Humanos”.

De acuerdo con la revisión de cifras publicada por DPA, el ajuste en los permisos de exportación aprobados durante 2025 representa una ruptura en la tendencia al alza de los dos años precedentes, caracterizados por volúmenes nunca antes alcanzados. El año 2024 supuso el mayor valor histórico en las ventas de material bélico alemán, impulsado principalmente por la respuesta militar tras la invasión rusa a Ucrania, con envíos a Kiev que entonces superaron los 8.000 millones de euros.

Ahora, el informe del Ministerio de Economía pone de manifiesto que la asignación de fondos y recursos en proyectos de más largo alcance ralentiza el impacto de nuevas autorizaciones en las cifras anuales y modifica la visibilidad inmediata de estos apoyos en los datos estadísticos, aspecto reflejado en la caída temporal en el conteo de licencias.

Turquía, que alcanzó su cifra más alta de material militar importado desde Alemania en más de dos décadas, figura en segundo lugar entre los receptores durante 2025, quedando únicamente detrás de Noruega. Según DPA, el destino de exportaciones en el listado evidencia cambios en las prioridades del ejecutivo alemán en lo que respecta a política exterior y cooperación militar con países asociados a la OTAN y otros aliados europeos.

La respuesta oficial del Ministerio de Economía, recogida en las cifras divulgadas por DPA, incorpora los argumentos del Gobierno acerca de la reorientación de fondos con destino a proyectos de defensa de largo aliento. Esta estrategia, según las autoridades alemanas, busca consolidar compromisos estructurales con Ucrania y otros aliados dentro del marco de la política de seguridad germana.

A pesar de estas explicaciones, la crítica parlamentaria incidió en el carácter político de las decisiones sobre exportaciones militares, tema recurrente de debate en el parlamento federal alemán, especialmente entre sectores de la oposición y organizaciones sociales que revisan el impacto de la industria armamentística en la política exterior.

Por otro lado, la caída en la cifra total aprobada en 2025 contrasta con el fuerte incremento registrado tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando el ejecutivo alemán optó por elevar drásticamente las entregas de armamento al gobierno de Kiev y a otros países europeos, como parte de una política de apoyo a la defensa y disuasión frente a la ofensiva rusa.

De acuerdo con las cifras finales arrojadas hasta el 8 de diciembre de 2025, y según los datos recogidos por DPA, la reorientación de licencias y asignación de fondos en el ámbito de la exportación de armas responde a parámetros que, según el propio ejecutivo alemán, pretenden adecuarse a las necesidades cambiantes en materia de seguridad y cooperación internacional. A lo largo de 2025, este ajuste dejó a Noruega como el principal receptor de ayuda militar germana, mientras Kiev experimentó una reducción marcada en el valor de las exportaciones autorizadas.

El saldo de ventas aprobado bajo la gestión del canciller Merz y la coalición a su cargo se concreta en 5.390 millones de euros en licencias reportadas directamente a su gobierno, contexto que, sumado a la variación por países destinatarios, redefine la dinámica del complejo industrial alemán en materia de defensa para el cierre de este año, según concluye el reporte de la agencia DPA basado en fuentes oficiales.