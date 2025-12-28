Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Durante la videollamada que se realizó durante la reunión en Palm Beach, los principales dirigentes europeos se enfocaron en delinear pasos concretos para facilitar el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia y sentar las bases de una paz considerada justa y duradera. De acuerdo con el primer ministro finlandés, Alexander Stubb, citado por el medio original, estos puntos se trataron sin que se hicieran públicos detalles adicionales sobre las medidas discutidas, ya que la prioridad giró en torno a la coordinación entre Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y las principales potencias de Europa Occidental. En ese contexto, los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelenski coincidieron en que el acuerdo que pondría fin a la guerra está “muy cerca”, aunque reconocen la existencia de cuestiones complejas todavía por solventar.

Tal como informó el medio, el encuentro entre Trump y Zelenski tuvo lugar este sábado en la residencia del mandatario estadounidense en Florida y se prolongó durante dos horas. Esta sesión estuvo marcada no solo por el diálogo bilateral sino también por la inclusión de la videollamada con líderes clave del continente europeo. Entre los participantes figuraron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Mark Rutte, secretario general de la OTAN; así como Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, representantes de Alemania, Francia y Reino Unido, respectivamente. Según publicó la misma fuente, la convocatoria respondió a la búsqueda de respaldo internacional para allanar el camino hacia la resolución definitiva de la crisis.

Durante la comparecencia conjunta ante los medios, Trump manifestó que ya se ha avanzado en el “95 por ciento” de los asuntos relativos al acuerdo, aunque prefirió no enfatizar la cifra dado que, en sus palabras, “no me gusta hablar de porcentajes”. El presidente estadounidense señaló al inicio ante la prensa que quedan “uno o dos asuntos muy espinosos por tratar”, en referencia a los principales obstáculos que persisten en las negociaciones bilaterales e internacionales para poner fin a la guerra. Además, Trump enfatizó en varios momentos la proximidad de un potencial acuerdo: “me parece que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes”, señaló ante los periodistas según lo consignado por el medio que cubrió el encuentro.

En el transcurso de la reunión, Zelenski reiteró la posibilidad de que el acuerdo con Rusia, particularmente en relación a la pérdida definitiva de territorios ocupados por dicho país, pueda ser sometido a la decisión del pueblo ucraniano mediante un plebiscito. Según detalló el medio, el presidente ucraniano aclaró que esta consulta popular se contempla solo como una opción, dado que su implementación dependería de la viabilidad del plan y de su aceptación a nivel nacional. Volodimir Zelenski argumentó que, si las condiciones resultan “excesivamente difíciles de digerir”, tanto la ciudadanía como el Parlamento deberían ser quienes validen o rechacen cualquier propuesta final. A este respecto, el mandatario declaró ante los medios: “Nuestra sociedad tiene que votar porque es nuestra tierra. No pertenece a una persona. Es una tierra que pertenece a las generaciones”.

La instancia también sirvió para que ambos líderes plantearan la urgencia del proceso de paz. Trump insistió en la necesidad de lograr resultados inmediatos, subrayando la gravedad de que la violencia y las muertes continúen si se estanca la negociación. Durante su intervención, el presidente estadounidense argumentó: “Porque si al final no conseguimos que sucedan cosas, la gente seguirá luchando y seguirá muriendo, y no queremos que eso ocurra”. Según consignó el mismo medio, Trump apuntó que, en las semanas venideras, las conversaciones entre delegaciones jugarán un papel determinante para alcanzar la meta propuesta.

El medio menciona que, mientras se mantenía la reunión en el sur de Florida, los equipos técnicos y diplomáticos de ambos países se preparaban para posibles próximas rondas de conversaciones multilaterales destinadas a abordar los puntos pendientes, principalmente aquellos considerados “espinosos” por las partes involucradas. Estas cuestiones remiten tanto a la situación de los territorios en disputa como a las condiciones para la seguridad futura de Ucrania y a las garantías internacionales para una eventual consolidación del acuerdo.

Durante la videollamada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto con los jefes de gobierno de Alemania, Francia y Reino Unido, ratificaron la voluntad europea de “avanzar hacia una paz justa y duradera”, según describió Alexander Stubb tras la sesión virtual. A pesar de la falta de información específica sobre los compromisos acordados o los mecanismos sugeridos, la participación activa de estas figuras marcó el respaldo internacional a la búsqueda de una solución.

Por otro lado, el énfasis de Zelenski en la consulta democrática destacó el valor simbólico del derecho de la sociedad ucraniana a decidir sobre el destino de su territorio y de cualquier acuerdo que implique aceptar la pérdida de áreas conquistadas. El presidente profundizó en esta postura al recalcar que la soberanía y la legitimidad del proceso de paz dependen en última instancia de la participación popular o, en su defecto, de la representación parlamentaria, si las condiciones del acuerdo requirieran un aval adicional.

El medio reportó que la reunión de Palm Beach y la videoconferencia asociada constituían un paso relevante en la coordinación entre Washington, Kiev y las principales capitales europeas. Según lo afirmado por las diferentes autoridades presentes o conectadas a distancia, el objetivo central reside en acelerar el camino hacia la firma de un acuerdo integral que termine con el conflicto armado, facilite la recuperación y asegure garantías para Ucrania ante futuros desafíos de seguridad regional.

En ese contexto, tanto la delegación estadounidense como la ucraniana se comprometieron públicamente ante la prensa, según reportó el medio, a “dar todo lo posible” para solventar las cuestiones pendientes en el menor tiempo. Se prevé que las discusiones técnicas y políticas prosigan durante las próximas semanas en distintos escenarios internacionales, bajo la supervisión y el acompañamiento de la OTAN y la Unión Europea.

La fuente concluye que el papel de las instituciones internacionales y de los gobiernos europeos se perfila como un factor de peso en las próximas etapas de la negociación, dada la necesidad de consensos multilaterales y de garantías que superen el marco exclusivamente bilateral entre Washington y Kiev. Trump y Zelenski, según las declaraciones recogidas, aspiran a que los avances ya alcanzados, equivalentes al “95 por ciento” del posible acuerdo, permitan superar los obstáculos identificados y que las delegaciones consigan un desenlace efectivo en las próximas negociaciones.