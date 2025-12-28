Agencias

Trump anuncia que ha hablado con Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Zelenski en Florida

El jefe de la Casa Blanca reveló en Truth Social que conversó telefónicamente con el dirigente ruso antes de recibir al representante ucraniano en su residencia de Palm Beach, sin especificar el contenido del diálogo mantenido

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comunicó que ha conversado con Vladimir Putin, presidente de Rusia, momentos previos al encuentro previsto con Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en Florida. El propio Trump hizo pública la noticia a través de su cuenta en Truth Social, señalando que la llamada telefónica tuvo lugar antes de la reunión con su homólogo ucraniano, aunque sin precisar los temas o el contenido de la comunicación. La cita con Zelenski está programada para las 13:00, hora local en Palm Beach, lo que corresponde a las 19:00 en el horario de España peninsular y Baleares. Según informó el medio, Trump calificó la interacción con Putin como “buena y muy productiva”, pero no ofreció detalles adicionales acerca de la conversación con el mandatario ruso.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la residencia Mar-a-Lago servirá como sede para la reunión oficial entre Trump y Zelenski. La convocatoria del encuentro ha despertado expectación internacional debido a la relación existente entre los países implicados y el actual contexto geopolítico, marcado por la guerra en Ucrania. El medio detalló que el anuncio de la llamada se realizó apenas unas horas antes de la cita agendada con el presidente de Ucrania.

Según consignó el mismo medio, la fórmula elegida por Trump para dar a conocer la conversación incluyó la expresión “acabo de tener una buena y muy productiva conversación con el presidente ruso Putin antes del comienzo de la reunión con el presidente Zelenski”, declaración recogida directamente de su publicación en Truth Social. No se han difundido detalles sobre el contenido tratado en la comunicación ni acerca de nuevas decisiones o acuerdos que pudieran haberse derivado de la charla telefónica.

El encuentro entre Trump y Zelenski se produce en un momento en el que las relaciones entre Ucrania y Rusia permanecen en máxima tensión debido al conflicto armado que involucra a ambas naciones desde febrero de 2022. Por otro lado, las comunicaciones de alto nivel entre Washington y Moscú representan un elemento clave para evaluar los movimientos diplomáticos a futuro. El hecho de que Trump hiciera pública una conversación con el presidente ruso justo antes de entrevistarse con Zelenski añade un matiz relevante al desarrollo de las negociaciones y reuniones oficiales en esta coyuntura internacional.

El medio subrayó que Trump no especificó si durante el contacto telefónico con Putin se discutieron temas relacionados con la seguridad internacional, la situación militar en Ucrania, posibles mediaciones u otras cuestiones de interés bilateral o global. Además, el anuncio realizado a través de Truth Social deja abierta la interpretación sobre los próximos pasos o intercambios diplomáticos que podrían darse una vez concluida la cita con el presidente ucraniano.

Tanto la convocatoria como el desarrollo de las conversaciones contarán con observación internacional, dado que los resultados del encuentro en Mar-a-Lago podrán influir en la orientación de futuras negociaciones con relación al conflicto entre Ucrania y Rusia. Según reiteró la fuente, hasta el momento no se conocen pormenores de la agenda prevista ni de los interlocutores adicionales que participarán en la reunión con Zelenski, como tampoco la respuesta oficial por parte de Rusia tras la publicación realizada por Trump en su red social.

El contexto y el calendario de los líderes involucrados otorgan a estas reuniones una especial resonancia en el escenario internacional, dados los vínculos y las negociaciones pendientes que involucran a Washington, Moscú y Kiev en el devenir del conflicto armado y las decisiones diplomáticas de los próximos meses.

