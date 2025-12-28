Nerea Garmendia desvela cómo están viviendo las primeras Navidades con Unax

La actriz Nerea Garmendia relató que su familia experimentó tanto el dolor como la alegría en el último año, al recibir a su hijo Unax tras un proceso de fecundación in vitro y, poco tiempo después, despedir a su mascota, que convivió con ellos durante quince años. Según informó el medio, Garmendia y su pareja, Luis Díaz Nuñez, se encuentran inmersos en la adaptación a la vida como padres, viviendo las primeras fiestas decembrinas junto a su hijo, nacido el pasado mes de abril con un peso de 4,145 kg.

La intérprete fue vista este fin de semana en un partido benéfico impulsado por Richy Castellanos a favor de la Fundación Theodora, evento en el que compartió cómo están viviendo estas primeras navidades en familia. Tal como publicó la fuente, Garmendia señaló que, tras cumplir su deseo de ser madre, la dinámica en el hogar se transformó por completo. “Están siendo mágicas porque ya no somos dos, somos tres”, afirmó, aludiendo al sentimiento renovado que aporta la presencia de un niño en su casa.

Durante la conversación, la actriz detalló que la llegada de Unax ha cambiado todas las rutinas y ha infundido nuevas ilusiones en la pareja, dando un sentido diferente a cada momento cotidiano. Destacó que, aunque nunca perdió la ilusión asociada a las festividades, el introducir a un hijo en la familia potencia la magia y el significado de estas celebraciones, según consignó el medio.

En referencia al futuro, Garmendia expresó su deseo de seguir ampliando la familia, aunque reconoció que las circunstancias personales y biológicas pueden influir en esa posibilidad. La actriz explicó que Unax nació gracias a la fecundación in vitro y que desconoce si un segundo embarazo sería viable; sin embargo, transmitió que mantener una familia con un solo hijo también la llena de satisfacción. Añadió que, en relación a mascotas, prevé adoptar otro perro de una protectora, aunque por el momento la atención y los cuidados están enfocados en Unax.

Respecto a los cambios emocionales de este año, la artista manifestó que el nacimiento de su hijo marcó el mejor momento, mientras que la pérdida de su mascota, que estuvo presente hasta conocer al bebé, representó la experiencia más dura. Garmendia explicó que su perro les acompañó hasta que Unax llegó, constituyendo así lo que considera el ciclo “sol y sombra” de la vida familiar, según relató el medio.

Sobre la organización en el hogar, Nerea Garmendia describió la relación con su pareja como un trabajo en equipo, detallando que ambos comparten las responsabilidades relacionadas con el cuidado de su hijo y las tareas domésticas. De acuerdo con sus declaraciones consignadas por el medio, han reforzado su capacidad de coordinación para gestionar el tiempo entre trabajo, descanso y atención al niño. Cuando solo uno de los dos trabaja, el otro descansa, y cuando ambos deben cumplir compromisos profesionales, se apoyan mutuamente para asegurar el bienestar de Unax.

El medio señaló que, más allá de la experiencia personal de la maternidad, Garmendia hace hincapié en el fortalecimiento del vínculo familiar y la importancia de adaptarse a las nuevas necesidades impuestas por la llegada de un hijo. De este modo, evidencia la búsqueda de equilibrio entre los desafíos propios de la crianza y la vida en pareja, enfatizando la colaboración como fundamento del funcionamiento familiar en el presente.