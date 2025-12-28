El líder de la junta acude a votar y pide a la población ir a las urnas "en paz, disciplina y serenidad"

Mamady Doumbouya se presentó la mañana del domingo en el Centro de Salud Boulbinet, localizado en el municipio de Kaloum, para ejercer su derecho al voto junto a su esposa, y reiteró a la ciudadanía la necesidad de participar en los comicios en un clima de orden y tranquilidad. Según consignó el medio, Doumbouya publicó en su perfil de la red social X el mensaje: "Ya he votado. Junto a mi esposa, cumplí con mi deber cívico este domingo 28 de diciembre en el Centro de Salud Boulbinet, en el municipio de Kaloum". El líder guineano añadió: "Juntos, sigamos construyendo una Guinea unida y estable, mirando con orgullo hacia el futuro". La jornada electoral se desarrolla en un ambiente dominado por la falta de competencia opositora significativa y señalamientos internacionales a la transparencia del proceso, contexto en el que Doumbouya parte como el principal aspirante a la Presidencia.

El medio detalló que estos comicios han estado marcados por el retiro o la exclusión de los rivales más conocidos del actual líder, lo que ha reforzado las posibilidades de Mamady Doumbouya de mantener el poder por vía electoral. Doumbouya, quien encabezó el golpe de Estado en septiembre de 2021 que puso fin a la presidencia de Alpha Condé, figura como favorito en estas elecciones tras la eliminación de los candidatos opositores de mayor peso. Observadores y organizaciones extranjeras han expresado críticas respecto al giro autoritario que perciben en la administración de Doumbouya y le reprochan el incumplimiento de la promesa original de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.

Entre los postulantes que continúan en la contienda destaca Abdoulaye Yero Balde, economista y líder del Frente Democrático de Guinea (Frondeg). Balde se apartó del partido de Alpha Condé en 2020, motivado por su rechazo a que el entonces presidente buscara un tercer mandato. Según informó la fuente original, Balde figura como uno de los aspirantes con más probabilidades de ubicarse en segundo lugar en la preferencia electoral, aunque sin expectativas reales de triunfo frente al actual líder de la junta.

Otro de los nombres presentes en la papeleta es Faya Lansana Millimono, líder del denominado Bloque Liberal. En un principio, Millimono respaldó la toma de poder por parte de Doumbouya, pero posteriormente se distanció, principalmente ante la decisión del líder de la junta de inscribir su candidatura para las elecciones. Según reportó el medio, Hadja Makale Camara también se suma a la competencia presidencial. Camara, exministra de Exteriores durante el gobierno de Condé, lidera actualmente el Frente para la Alianza Nacional (FAN) y es la única mujer entre los candidatos de esta elección.

El listado de aspirantes se amplía con la presencia de Ibrahima Abe Sylla, quien previamente ocupó el cargo de ministro de Energía bajo la administración de Doumbouya, puesto que ya no ejerce. Sylla intenta captar el voto juvenil a través de su plataforma Nueva Generación para la República. Según publicó la fuente, los demás postulantes —Abdoulaye Kourouma, Mohamed Cherif Haidara, Bouna Keita y Mohamed Nabe— no cuentan con amplio reconocimiento político dentro de Guinea.

La votación de este domingo tiene lugar después de una etapa de fuerte inestabilidad política en Guinea tras el derrocamiento de Alpha Condé. Doumbouya había prometido en ese entonces gestionar una transición hacia un gobierno civil y no presentarse como postulante presidencial, compromiso que según diversas organizaciones no ha cumplido. Según detalla el medio, la ausencia de las principales figuras de la oposición ha sido uno de los factores señalados por críticos internacionales, quienes sostienen que el proceso electoral no permite una competencia democrática plena.

Al final de la jornada, la atención de observadores internacionales y de la población guineana se encuentra sobre las denuncias respecto al proceso y las consecuencias que podría tener la consolidación de Doumbouya en el poder. La cita electoral, reportó el medio, se produce bajo una vigilancia estricta por parte de la junta y en medio de los llamados del líder a la calma y la disciplina, en un contexto en que la estabilidad política y la inclusión de voces opositoras siguen siendo temas de alto interés público dentro y fuera del país.