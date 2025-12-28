El exfutbolista inglés Andy Carroll, acusado de incumplir una orden de alejamiento

El antiguo delantero de la selección de Inglaterra Andy Carroll, conocido por su paso por clubes franceses y por incorporarse en julio al Dagenham de la National League South, afronta un proceso judicial este martes en Chelmsford tras ser acusado de incumplir una orden de alejamiento, según información publicada por el medio original. Carroll fue arrestado en abril, mientras que el incidente bajo investigación se habría producido en marzo.

De acuerdo con lo reportado por la fuente, el exjugador del Newcastle y del Liverpool deberá presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Chelmsford el 30 de diciembre para responder a cargos relacionados con la presunta violación de la restricción judicial. Un portavoz de la Policía de Essex indicó que Andrew Carroll, de 36 años y domiciliado en Epping, fue detenido el 27 de abril por este motivo. Las actuaciones judiciales se producen meses después de que se produjera el supuesto incumplimiento.

El medio detalló que Carroll, que formó parte de la selección inglesa en nueve ocasiones y fue traspasado del Newcastle al Liverpool en 2011 en una operación que alcanzó los 35 millones de libras (equivalentes a 40 millones de euros en ese momento), se ha visto envuelto en esta situación mientras continuaba su carrera futbolística. El deportista sumó experiencia en clubes como el West Ham, Reading y West Brom, además de desempeñarse en equipos franceses como el Amiens y el Burdeos, antes de unirse al Dagenham.

En el Reino Unido, la legislación establece para quienes infringen una orden de alejamiento sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta penas privativas de libertad de hasta cinco años, en función de la gravedad de los hechos, según consignó el medio consultado. La comparecencia de Carroll ante la justicia podría derivar en la imposición de alguna de estas medidas, dependiendo de la evaluación judicial.

El portavoz policial explicó que los delitos imputados a Carroll se relacionan con eventos sucedidos en marzo. Autoridades locales han precisado que el seguimiento del caso continúa bajo el marco previsto por el sistema judicial británico. El proceso que se llevará a cabo en Chelmsford permitirá establecer si existen elementos suficientes para determinar la culpabilidad del exdelantero, y qué consecuencias legales podrían desprenderse.

A lo largo de su carrera, Carroll ha sido un referente en distintos equipos de la Premier League y ha registrado varias transferencias de relevancia. Su historial, que incluye participaciones nacionales e internacionales, se ha visto ahora marcado por el proceso legal en curso. Según la legislación vigente en Inglaterra, la severidad de la condena por este tipo de infracciones se evalúa en función de factores como la reincidencia, el daño ocasionado y el contexto del hecho.

El caso acapara la atención de los medios británicos y del entorno deportivo, a la espera de la determinación judicial sobre el futuro próximo del futbolista, quien afronta el juicio por los presuntos hechos sucedidos a principios de año, de acuerdo con la información suministrada por la fuente original.