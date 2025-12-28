(Crónica) Archie Gray impulsa al Tottenham en el derbi contra el Palace

El tercer revés consecutivo del Crystal Palace acentuó las dificultades del equipo, que permanece con 26 puntos, tan solo uno por encima del Tottenham, ahora ubicado con 25 tras la victoria obtenida este domingo. Según informó Europa Press, el Tottenham consiguió imponerse 0-1 como visitante en Selhurst Park durante la jornada 18 de la Premier League, un resultado que renueva sus expectativas en la pugna por acceder a los puestos europeos y, a la vez, profundiza la crisis de uno de sus rivales directos en la parte baja de la tabla.

El medio Europa Press detalló que el único gol del encuentro lo anotó Archie Gray, delantero de 19 años, poco antes del final del primer tiempo. El tanto de Gray sirvió para resolver un partido que enfrentó a dos equipos necesitados de puntos en el denominado derbi londinense. El Crystal Palace, incapaz de reaccionar a lo largo de los noventa minutos, no logró igualar el marcador. Por su parte, el Tottenham, dirigido por Thomas Frank, cortó una racha negativa de dos derrotas seguidas y se mantiene en la lucha por reconducir su temporada pese a las dificultades sufridas en las últimas jornadas.

Richarlison protagonizó dos jugadas clave que podrían haber ampliado la ventaja del Tottenham; sin embargo, ambos goles fueron anulados. Estas acciones subrayaron la presión ofensiva que ejercieron los visitantes y la dificultad del Crystal Palace para mantener el control defensivo. Según publicó Europa Press, la insistencia de los 'Spurs' permitió que el equipo tomara impulso en la clasificación.

En cuanto a la situación del Crystal Palace, el resultado refuerza la alarma interna por su posición cercana a la zona de descenso. Europa Press subrayó que el equipo acumula ahora su tercera derrota consecutiva, manteniéndose estancado en 26 puntos y con preocupaciones crecientes respecto a su permanencia en la categoría principal del fútbol inglés.

La jornada también dejó como destacado el empate entre Sunderland y Leeds United en el Stadium of Light, según consignó Europa Press. El Sunderland, con 28 puntos, se mantiene invicto como local esta temporada tras igualar 1-1 ante un Leeds que suma cinco partidos seguidos sin perder y que logró salir de la zona de descenso. En este partido, Simon Adingra adelantó al Sunderland, pero el Leeds equilibró el marcador gracias a un tanto de Dominic Calvert-Lewin, que atraviesa un buen momento de forma.

Europa Press repasó la importancia de estos resultados tanto en la parte alta como baja de la clasificación. El triunfo del Tottenham lo acerca a las posiciones que dan acceso a competiciones continentales, mientras que la derrota del Crystal Palace agrava sus problemas y lo mantiene implicado en la pelea por evitar el descenso. Al mismo tiempo, Sunderland y Leeds lograron sumar puntos valiosos que influyen tanto en sus aspiraciones de permanencia como en sus objetivos de la temporada.

El rendimiento del joven Archie Gray se erigió como uno de los elementos más comentados tras el derbi, ya que su anotación antes del descanso significó la diferencia en un partido disputado y de alta tensión. Europa Press señaló el impacto de este tipo de actuaciones para el crecimiento del equipo londinense y la proyección del futbolista.

Ambos partidos ejemplificaron la dinámica cambiante de la Premier League en sus jornadas decisivas, con equipos agrupados en pocos puntos y la presión latente tanto en la lucha por el ascenso a posiciones europeas como en la zona baja de la tabla, donde varios clubes buscan escapar del descenso.