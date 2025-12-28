Agencias

Buscan a un motorista arrastrado por la corriente tras cruzar el río en Íllora

Un joven de Zujaira permanece desaparecido luego de que su motocicleta fuera arrastrada por un arroyo desbordado en Íllora, mientras equipos de emergencias intensifican las tareas de rastreo tras las fuertes lluvias en la región granadina

El reporte de Europa Press indicó que, tras la desaparición de un joven vecino de Zujaira en el arroyo de la Cañada, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda en el municipio granadino de Íllora. El joven, que se desplazaba en motocicleta junto a un acompañante, fue arrastrado por la corriente mientras intentaba atravesar el cauce desbordado en la carretera GR-3409, una vía que conecta Puerto Lope y Obéilar, según detalló el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Las fuertes lluvias recientes en la comarca provocaron que el arroyo aumentara su caudal de forma significativa, lo que llevó a ambos motoristas a asumir un riesgo potencial al intentar el cruce. Mientras que uno de los jóvenes consiguió salvarse y ponerse a salvo, el otro fue arrastrado por la fuerza del agua, situación comunicada a los servicios de emergencia sobre las 13:00 horas, conforme confirmó el 112 a Europa Press.

Al recibir el aviso, la sala coordinadora movilizó a la Guardia Civil, Bomberos de Granada, la Policía Local de Íllora, la Unidad Aérea de la Guardia Civil, el Equipo Pegaso, patrullas de Seguridad Ciudadana y el Grupo de Rescate en Montaña, además de servicios sanitarios. Estos equipos emprendieron una búsqueda intensiva en la zona afectada, centrada en el cauce del arroyo y sus inmediaciones, según amplió Europa Press.

La Guardia Civil, que continúa supervisando las operaciones, trasladó también recomendaciones a la población para prevenir accidentes de este tipo durante fenómenos meteorológicos adversos. Destacó la necesidad de no cruzar cauces de agua en época de lluvias intensas, incluso en casos en los que parezcan que pueden ser transitados con seguridad. El aumento súbito del caudal puede convertir la zona en un entorno peligroso de forma inesperada, incrementando el riesgo para las personas.

Según recogió Europa Press, las precipitaciones acumuladas en la región generaron varios puntos críticos y hacían necesaria la intervención de diferentes cuerpos de emergencia. La coordinación entre los servicios movilizados procuró delimitar el área de búsqueda y optimizar la respuesta ante la situación. El estado del terreno, alterado por el agua, presentó dificultades adicionales para los rescatistas.

El suceso generó gran preocupación en la localidad de Zujaira y sus alrededores, mientras familiares del joven desaparecido aguardaban noticias del operativo. A lo largo de los días posteriores, los equipos programaron rastreos intensivos en el lecho del río, con apoyo de unidades especializadas y recursos técnicos como el uso de drones y helicópteros, reportó Europa Press.

Las autoridades reiteraron su llamamiento a respetar las indicaciones de emergencia y a mantener una actitud prudente ante la crecida de los arroyos y ríos en la provincia de Granada. La Guardia Civil subrayó la importancia de estas recomendaciones para reducir situaciones de peligro durante episodios de lluvias abundantes y garantizar la seguridad de la población local.

Europa Press indicó finalmente que los distintos operativos seguirían activos hasta localizar al joven, en una acción conjunta de todos los cuerpos participantes y bajo la coordinación del 112 Andalucía.

