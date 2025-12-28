Brigitte Bardot ha muerto este domingo a los 91 años

El comunicado emitido por la Fundación Brigitte Bardot informa que la organización lamenta profundamente la muerte de su fundadora y presidenta, Brigitte Bardot, quien dedicó las últimas décadas de su vida a la defensa y protección de los animales. Según detalló la Fundación citada, Bardot falleció este domingo a los 91 años, tras haberse apartado de la actuación y la música para entregar toda su energía a la causa animalista.

Tal como consignó su fundación a través de un comunicado, Bardot había construido una trayectoria cinematográfica de impacto global desde la década de 1950, consolidándose como una figura internacional durante el auge de su carrera. El documento destaca que Bardot no solo obtuvo renombre por sus contribuciones a la cultura y el entretenimiento como actriz y cantante, sino también por haber convertido el activismo por los derechos de los animales en el eje principal de su vida pública luego de su retiro de la industria del espectáculo.

De acuerdo con la Fundación Brigitte Bardot, el inicio de la carrera artística de la actriz francesa se remonta a 1952, año en que comenzó a participar en producciones cinematográficas, aunque su salto a la fama se produjo con el éxito internacional de la película 'Y Dios creó a la mujer', dirigida por Roger Vadim en 1956. Esta obra, aun sin ser su debut en la gran pantalla, representa el punto de inflexión que llevó a Bardot al reconocimiento global y la consolidó como referente cultural y símbolo de la moda y la sensualidad de mediados del siglo XX.

La trayectoria de Bardot en el cine incluyó papeles destacados bajo la dirección de cineastas influyentes. Según publicó la Fundación, su filmografía abarca títulos como 'Le Mépris', dirigida por Jean-Luc Godard en 1963, que reforzó su posición como actriz de prestigio. Dos años más tarde, en 1965, protagonizó 'Viva Maria!', un filme dirigido por Louis Malle, cuyo desempeño actoral le valió una nominación como Mejor Actriz Extranjera en los premios BAFTA, uno de los galardones de mayor relevancia en la industria audiovisual europea.

Brigitte Bardot optó por retirarse de la vida artística en el apogeo de su popularidad para focalizar sus esfuerzos en la protección de los animales. La fundación que lleva su nombre resaltó que, desde entonces, su presidenta dedicó tanto su figura pública como sus acciones cotidianas a iniciativas en defensa de los derechos animales, consolidando la organización como uno de los principales referentes en el ámbito de la protección animalista en Francia y en el mundo.

A lo largo de su carrera y su activismo, Bardot también incursionó en la literatura, destacándose como escritora además de actriz y cantante. Su labor como defensora de los animales le permitió influir en políticas y campañas vinculadas al bienestar animal, transformando su imagen pública en la de una activista entregada a su causa y alejándose de los focos de la industria cinematográfica para centrarse en proyectos ligados a su fundación, según reportó la Fundación Brigitte Bardot.

El legado de Brigitte Bardot trasciende el ámbito artístico y se consolida en la labor que realizó al frente de la Fundación, según remarcó el comunicado. La organización continuará trabajando en línea con los valores impulsados por su fundadora, conforme informó la Fundación Bardot, quien en su despedida reconoció el papel que Bardot desempeñó en la concienciación y movilización en torno a la protección de los animales durante más de cuatro décadas.