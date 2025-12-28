Al menos tres muertos y 60 heridos por enfrentamientos durante marchas de la minoría alauí en Siria

La jornada del domingo en Latakia estuvo marcada por el despliegue del Ejército sirio, con tanques y vehículos blindados en las calles, tras la oleada de enfrentamientos durante las manifestaciones de la comunidad alauí. Según informó la Dirección de Salud a la agencia estatal SANA, las protestas en esa ciudad y otras localidades derivaron en al menos tres personas fallecidas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, y más de 60 heridos. El medio SANA detalló que las autoridades atribuyeron la violencia a elementos ligados a remanentes del llamado “régimen extinto” del expresidente Bashar al Assad, quien dejó el país en diciembre de 2024 debido al avance de yihadistas y fuerzas rebeldes hacia la capital, Damasco.

El contexto de estas manifestaciones tiene relación directa con los recientes hechos de violencia en el país. De acuerdo con SANA, las protestas alauíes coincidieron temporalmente con el atentado del pasado viernes en una mezquita de Homs, una ciudad ubicada en el oeste de Siria y con población mayoritariamente alauí. Ese ataque dejó al menos ocho muertos y 20 personas heridas, y fue reivindicado por el grupo extremista suní Ansar al Sunna, prácticamente desconocido hasta ahora en la escena siria, según reportó la citada agencia.

Las manifestaciones de la minoría alauí tuvieron lugar en varias ciudades, entre ellas Latakia, Jablé, Banias y Homs. En todas ellas, los participantes reclamaron cambios en la estructura política nacional, exigiendo la instauración de un modelo federal de gobierno. El medio SANA consignó que las marchas del domingo fueron convocadas por el jeque Ghazal Ghazal, figura que lidera el Consejo Islámico Supremo Alauí y que ha venido desempeñando un papel destacado como portavoz de las demandas y quejas de la comunidad respecto a la discriminación ejercida por las autoridades instauradas tras la caída del anterior presidente.

Los organizadores de las movilizaciones sostienen que los alauíes han sufrido exclusión y marginación por parte del nuevo gobierno, en parte por su afinidad religiosa con el anterior mandatario. El mes anterior, Ghazal ya había encabezado manifestaciones similares reclamando igualdad de derechos para los miembros de esta confesión, según documentación recogida por SANA.

Mientras la Dirección de Salud difundía cifras actualizadas de víctimas, activistas citados por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos apuntaban a una versión alternativa sobre los responsables de la violencia. Según publicó ese observatorio, la represión y los incidentes habrían sido intensificados por la intervención de las fuerzas de seguridad sirias que irrumpieron en los principales focos de protesta, incluyendo Jablé, Banias y la propia Homs, además de Latakia. Estas incursiones han generado una atmósfera de tensión y temor en amplios sectores, agravando el conflicto entre la comunidad alauí y el aparato estatal, según la referida organización.

La escala de la crisis llevó al Ministerio de Defensa de Siria a emitir un comunicado para justificar el uso del Ejército en Latakia y en la vecina Tartús. Las autoridades explicaron que la presencia militar buscaba “mantener la seguridad y restablecer la estabilidad en cooperación con las fuerzas de seguridad interna”, según la información proporcionada por SANA. El despliegue incluyó tanques y vehículos blindados, lo que marcó un incremento en la respuesta estatal frente a protestas registradas en esas provincias y otros puntos del país.

El ambiente de inestabilidad se ha visto exacerbado por el clima de inseguridad generado por la sucesión de ataques de grupos armados en zonas de mayoría alauí, lo que añade presión sobre una comunidad que denuncia falta de protección y garantías bajo el actual régimen. Conforme a lo que publicó SANA, la comunidad alauí percibe que las tensiones políticas y sectarias han recrudecido desde el relevo en el poder, especialmente tras el atentado en la mezquita de Homs, atribuido a Ansar al Sunna.

Según el recuento de la Dirección de Salud, el número definitivo de víctimas podría aumentar en las próximas horas ante la gravedad de las lesiones sufridas por algunas de las personas atendidas en centros hospitalarios. Testimonios recogidos por el propio medio estatal indicaron que la mayoría de los heridos pertenecen tanto a los manifestantes como a la fuerza pública desplegada durante las manifestaciones.

La crisis en Siria atraviesa un nuevo episodio marcado por la confrontación entre sectores de la minoría alauí y las actuales autoridades, en un entorno en el que las tensiones religiosas, la inseguridad y la violencia política marcan el pulso de la situación nacional. SANA puntualizó que los hechos ocurridos este domingo son parte de un ciclo de protestas y enfrentamientos que podría proseguir si no se encuentra una vía de diálogo entre los grupos implicados y el actual gobierno. El Observatorio y activistas consultados subrayaron que la respuesta del Estado ante las movilizaciones determinará la evolución de la conflictividad en los próximos días.