Agencias

Al menos dos fallecidos y más de 40.000 personas sin electricidad en Suecia por un temporal de frío y nieve

Las autoridades suecas instan a la población a permanecer en sus hogares debido a los graves daños causados por la tormenta Johanes, que ha provocado víctimas mortales, cortes de energía y graves problemas en el transporte y la infraestructura del país

Guardar

Un techo metálico desprendido en la ciudad de Sundvall atrapó a una persona, quien fue trasladada al hospital debido a las graves consecuencias del temporal 'Johanes'. Según reportó el diario Dagens Nyheter, este fenómeno meteorológico ha dejado un saldo de al menos dos fallecidos y más de 40.000 personas sin suministro eléctrico en Suecia, mientras las autoridades insisten en la necesidad de que la población permanezca en sus hogares hasta que cesen las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con la información recabada por Dagens Nyheter, la tormenta 'Johanes' se ha extendido por los países nórdicos, incluyendo Noruega y Finlandia, aunque los mayores daños se producen en territorio sueco, donde el número de víctimas mortales y la afectación a la infraestructura ha obligado a las autoridades a movilizar todos sus recursos para atender las emergencias. Uno de los fallecimientos registrados corresponde a un hombre de 50 años en Sandviken, quien fue alcanzado por el tronco de un árbol derribado por el viento. En otro incidente aislado, un hombre de aproximadamente 60 años también perdió la vida mientras realizaba trabajos de limpieza y tala de árboles, actividades que se han vuelto particularmente peligrosas debido a la inestabilidad de la vegetación tras el temporal.

Los efectos de la tormenta se hacen especialmente visibles en la caída masiva de árboles. Según reportó el medio sueco, solo en la zona central de Suecia unos 1.000 árboles han sido arrancados de raíz, lo que ha provocado bloqueos y retrasos considerables en numerosas vías de comunicación. Dagens Nyheter detalla que el tráfico ha sufrido interrupciones frecuentes, lo que ha derivado en largas colas de vehículos y una ralentización de los servicios de emergencia, que deben adaptar su intervención a las peligrosas condiciones de las carreteras cubiertas de nieve y hielo.

Las autoridades han trabajado intensamente durante el sábado con el propósito de limpiar las carreteras y restablecer el paso, aunque la prioridad se mantiene en la instrucción de que los ciudadanos permanezcan en casa hasta que pase el temporal. Este llamado responde tanto al riesgo de accidentes viales como a la posibilidad de nuevos desprendimientos o colapsos, dado que las ráfagas de viento persisten y continúan afectando la seguridad de infraestructuras en diferentes zonas del país.

El medio Dagens Nyheter informó además que, entre los daños materiales significativos, se encuentra el derrumbe del techo de un hotel en Sundvall. El episodio generó alarma entre los residentes y obligó a una rápida intervención de los equipos de rescate, quienes auxiliaron a la persona atrapada bajo la estructura metálica y la trasladaron de inmediato al hospital más cercano.

Más allá de los daños inmediatos, la tormenta 'Johanes' mantiene bajo amenaza a varios sectores de Suecia debido a la persistencia del viento, la nieve y las bajas temperaturas. Las previsiones meteorológicas indican que estas condiciones adversas continuarán al menos durante el resto del domingo, lo que dificulta las tareas de reparación de la red eléctrica y el restablecimiento de los servicios afectados. Más de 40.000 habitantes permanecen sin energía, una situación que incrementa las dificultades ante el frío intenso que trajo consigo el temporal.

El balance provisional de este fenómeno incluye asimismo numerosos incidentes menores derivados tanto de la caída de árboles como de los obstáculos causados por ventiscas y acumulaciones de nieve. Los organismos responsables del manejo de emergencias han reiterado sus advertencias a la población mientras persiste la alerta en las principales ciudades y áreas rurales afectadas. Según puntualizó Dagens Nyheter, el seguimiento de la tormenta se mantiene activo en todo el país, con actualizaciones periódicas por parte de las autoridades y los servicios de meteorología.

La dimensión de la tormenta 'Johanes' se pone de manifiesto en la amplia extensión geográfica afectada y en la multiplicidad de incidentes reportados en las últimas horas. La coordinación entre los distintos servicios de emergencia resulta crucial ante la incertidumbre sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y la posibilidad de nuevos daños tanto materiales como personales en las regiones más expuestas del centro y norte del país.

Temas Relacionados

Tormenta JohanesSueciaNoruegaFinlandiaDagens NyheterSandvikenSundvallTemporal de nieveCortes de electricidadAutoridades suecasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Los equipos de rescate reanudan la búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos en un naufragio

Los equipos de rescate reanudan

Birmania celebra este domingo sus primeras elecciones en cinco años en plena guerra y a pesar de las críticas

Miles de ciudadanos están llamados a participar en unos comicios organizados bajo control militar, mientras organizaciones internacionales y opositores denuncian persecución, represión y temor por la falta de garantías ante la violencia y la exclusión de figuras democráticas clave

Birmania celebra este domingo sus

Burkina Faso asegura que 2026 será un año de "intensificación" de las acciones militares

El ministro de Defensa prevé que en 2026 habrá un aumento significativo de los operativos contra grupos armados, buscando recuperar zonas afectadas por la violencia y fortalecer el control estatal, tras evaluar resultados y fijar prioridades estratégicas

Burkina Faso asegura que 2026

El Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen agradece a Arabia Saudí su apoyo en el sur del país

Riad pidió a los grupos separatistas abandonar posiciones ocupadas en el este yemení, al tiempo que su mediación fue reconocida por las autoridades por facilitar el freno de la violencia y promover el diálogo para lograr la estabilidad nacional

El Gobierno internacionalmente reconocido de

Petro anuncia cambios en la cúpula militar para 2026: "La prioridad será la seguridad y la democracia"

El jefe de Estado relevó a parte del mando militar, designó nuevos líderes en Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, y destacó avances contra el narcotráfico, priorizando protección ciudadana, legalidad y transformación institucional en los próximos meses

Petro anuncia cambios en la