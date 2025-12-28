Al menos dos fallecidos y más de 40.000 personas sin electricidad en Suecia por un temporal de frío y nieve

Un techo metálico desprendido en la ciudad de Sundvall atrapó a una persona, quien fue trasladada al hospital debido a las graves consecuencias del temporal 'Johanes'. Según reportó el diario Dagens Nyheter, este fenómeno meteorológico ha dejado un saldo de al menos dos fallecidos y más de 40.000 personas sin suministro eléctrico en Suecia, mientras las autoridades insisten en la necesidad de que la población permanezca en sus hogares hasta que cesen las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con la información recabada por Dagens Nyheter, la tormenta 'Johanes' se ha extendido por los países nórdicos, incluyendo Noruega y Finlandia, aunque los mayores daños se producen en territorio sueco, donde el número de víctimas mortales y la afectación a la infraestructura ha obligado a las autoridades a movilizar todos sus recursos para atender las emergencias. Uno de los fallecimientos registrados corresponde a un hombre de 50 años en Sandviken, quien fue alcanzado por el tronco de un árbol derribado por el viento. En otro incidente aislado, un hombre de aproximadamente 60 años también perdió la vida mientras realizaba trabajos de limpieza y tala de árboles, actividades que se han vuelto particularmente peligrosas debido a la inestabilidad de la vegetación tras el temporal.

Los efectos de la tormenta se hacen especialmente visibles en la caída masiva de árboles. Según reportó el medio sueco, solo en la zona central de Suecia unos 1.000 árboles han sido arrancados de raíz, lo que ha provocado bloqueos y retrasos considerables en numerosas vías de comunicación. Dagens Nyheter detalla que el tráfico ha sufrido interrupciones frecuentes, lo que ha derivado en largas colas de vehículos y una ralentización de los servicios de emergencia, que deben adaptar su intervención a las peligrosas condiciones de las carreteras cubiertas de nieve y hielo.

Las autoridades han trabajado intensamente durante el sábado con el propósito de limpiar las carreteras y restablecer el paso, aunque la prioridad se mantiene en la instrucción de que los ciudadanos permanezcan en casa hasta que pase el temporal. Este llamado responde tanto al riesgo de accidentes viales como a la posibilidad de nuevos desprendimientos o colapsos, dado que las ráfagas de viento persisten y continúan afectando la seguridad de infraestructuras en diferentes zonas del país.

El medio Dagens Nyheter informó además que, entre los daños materiales significativos, se encuentra el derrumbe del techo de un hotel en Sundvall. El episodio generó alarma entre los residentes y obligó a una rápida intervención de los equipos de rescate, quienes auxiliaron a la persona atrapada bajo la estructura metálica y la trasladaron de inmediato al hospital más cercano.

Más allá de los daños inmediatos, la tormenta 'Johanes' mantiene bajo amenaza a varios sectores de Suecia debido a la persistencia del viento, la nieve y las bajas temperaturas. Las previsiones meteorológicas indican que estas condiciones adversas continuarán al menos durante el resto del domingo, lo que dificulta las tareas de reparación de la red eléctrica y el restablecimiento de los servicios afectados. Más de 40.000 habitantes permanecen sin energía, una situación que incrementa las dificultades ante el frío intenso que trajo consigo el temporal.

El balance provisional de este fenómeno incluye asimismo numerosos incidentes menores derivados tanto de la caída de árboles como de los obstáculos causados por ventiscas y acumulaciones de nieve. Los organismos responsables del manejo de emergencias han reiterado sus advertencias a la población mientras persiste la alerta en las principales ciudades y áreas rurales afectadas. Según puntualizó Dagens Nyheter, el seguimiento de la tormenta se mantiene activo en todo el país, con actualizaciones periódicas por parte de las autoridades y los servicios de meteorología.

La dimensión de la tormenta 'Johanes' se pone de manifiesto en la amplia extensión geográfica afectada y en la multiplicidad de incidentes reportados en las últimas horas. La coordinación entre los distintos servicios de emergencia resulta crucial ante la incertidumbre sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y la posibilidad de nuevos daños tanto materiales como personales en las regiones más expuestas del centro y norte del país.