Al menos 15 heridos al descarrilar el tren Interoceánico en el sur de México

El reporte preliminar de personas heridas tras el accidente ferroviario en Oaxaca se actualizó rápidamente luego de establecer protocolos de emergencia y canalizar a los afectados a centros hospitalarios cercanos, según la información difundida por el gobernador Salomón Jara a través de sus redes sociales. El incidente involucró al tren de pasajeros Interoceánico durante su trayecto por el municipio de Asunción Ixtaltepec y ha dejado al menos 15 personas con lesiones, de acuerdo con lo publicado por el medio fuente.

El descarrilamiento ocurrió el domingo, cuando la locomotora principal del tren Interoceánico, que transportaba a 241 pasajeros junto a nueve empleados, se salió de las vías a la altura de Asunción Ixtaltepec, en el estado de Oaxaca. El medio fuente precisó que el trayecto forma parte de la ruta estratégica que enlaza el Golfo de México con el Océano Pacífico, atravesando la región del Istmo de Tehuantepec.

Desde el momento del siniestro, los servicios de emergencia intervinieron conforme al plan de atención establecido. Según detalló el gobernador Jara y confirmó el medio fuente, las 15 personas que sufrieron heridas en el accidente recibieron asistencia inmediata antes de su traslado a hospitales de los municipios de Juchitán y Matías Romero. Estas localidades, ambas pertenecientes a la región del Istmo de Tehuantepec, cuentan con la infraestructura sanitaria necesaria para brindar atención especializada a los afectados.

El gobernador Salomón Jara utilizó su cuenta en la red social X para informar de la situación y de las acciones emprendidas tras el descarrilamiento. El dirigente aseguró que la asistencia sanitaria a las víctimas se desarrolló de forma inmediata conforme a los protocolos de emergencia vigentes. El medio fuente consignó que la mayor parte de los pasajeros y empleados resultaron ilesos, aunque la evacuación del tren se realizó por precaución y en coordinación con las autoridades.

El accidente ha generado preocupación entre los usuarios y autoridades, ya que la ruta del Interoceánico constituye una conexión clave para el transporte de pasajeros entre ambos océanos. Según lo consignado por el medio fuente, las operaciones habituales del tren se suspendieron mientras autoridades y personal especializado evaluaron posibles causas del descarrilamiento y dieron inicio a labores para restablecer el servicio.

La región del Istmo de Tehuantepec, donde ocurrió el incidente, es prioritaria en proyectos de infraestructura que buscan modernizar la conectividad en el sur del país. El medio fuente detalló que el Interoceánico transita habitualmente por municipios como Asunción Ixtaltepec, Juchitán y Matías Romero, representando un recurso fundamental para la movilidad en la zona.

El siniestro forma parte de una serie de retos operativos para el sistema ferroviario en México, donde la modernización y el aumento de la demanda de servicios han llevado a reforzar los mecanismos de seguridad y respuesta ante emergencias. Las autoridades mencionaron que continuarán evaluando la situación de los heridos y permanecen atentas a la investigación para esclarecer las condiciones que originaron el descarrilamiento.

Mientras se desarrollan las investigaciones, los pasajeros afectados y sus familias reciben seguimiento por parte de las instituciones estatales y servicios médicos de la región, según informó el medio fuente. No se ha informado sobre víctimas mortales, pero el monitoreo de los lesionados y la revisión de la infraestructura ferroviaria se mantienen como prioridades para el gobierno estatal y el personal del ferrocarril.