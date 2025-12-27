Olga Moreno aclara en qué punto está su relación con Agustín Etienne

Olga Moreno manifestó plena confianza en la fidelidad de Agustín Etienne luego de tres años de relación, afirmando que está completamente segura de que no ha habido ninguna infidelidad entre ambos. Esta declaración fue realizada durante una entrevista concedida al programa '¡De viernes!', donde abordó diferentes aspectos de su vida personal y su situación sentimental actual. Según detalló el medio, Moreno descartó de manera rotunda que su pareja le haya sido desleal, respondiendo así a los rumores que circularon acerca de presuntas infidelidades.

Durante la conversación con '¡De viernes!', Olga Moreno explicó que el mal momento emocional que atravesó recientemente, que se evidenció durante una aparición en el programa 'El tiempo justo', no se relacionó directamente con su vínculo de pareja. Según reportó el programa, Moreno relató que ese día, un martes pasado, fue particularmente difícil porque era una fecha significativa para ella y la ausencia de su madre la afectó considerablemente, lo que provocó su deterioro anímico.

Pese a que Moreno admitió que ese día tuvo una discusión con Agustín Etienne, aclaró que las diferencias entre ambos no son irreconciliables. Según las propias palabras de Moreno, ambos tienen deseos distintos en algunos aspectos de la vida, pero reconoció que estas discrepancias no afectan profundamente el funcionamiento de la pareja ni se tratan de problemas insalvables. "Sí que es verdad que ese día discutí con Agustín", reconoció Moreno ante las cámaras, aportando claridad a los motivos detrás de su momento de vulnerabilidad.

El medio '¡De viernes!' también recogió las declaraciones de Moreno en las que detalló cómo llevan la relación actualmente. Explicó que mantienen una dinámica de convivencia a distancia, alternando semanas juntos y semanas separados: “Seguimos viviendo juntos, una semana sí, otra no“, expresó Moreno. Según publicó el programa, esta organización no afecta la estabilidad de su relación, refutando así la idea de que la distancia haya generado una crisis sentimental.

Moreno ahondó en la naturaleza de su relación con Agustín Etienne, afirmando que, como cualquier pareja, atraviesan por días mejores y días peores. Sin embargo, recalcó que la situación entre ambos es buena y que continúan adelante juntos. "A día de hoy estamos, gracias a Dios", comentó Moreno, consolidando la imagen de una pareja en la que, pese a las dificultades cotidianas, la relación se mantiene sólida.

Sobre las especulaciones de supuestas deslealtades por parte de Agustín, Olga Moreno fue enfática, señalando: “De los tres años que llevo con él, no me ha sido infiel. Yo pongo la mano en el fuego, estoy segura, segurísima de que no me ha sido infiel. Ni yo a él”, según recogió el medio '¡De viernes!'. Esta contundencia busca poner fin a los rumores y alimentar la confianza mutua que, sostiene Moreno, define el vínculo entre ambos.

Además, Moreno compartió detalles sobre los motivos que provocan discusiones en la relación, señalando que se deben a simples diferencias de opinión sobre lo que cada uno desea, algo que consideró habitual en cualquier vínculo de pareja. Estas afirmaciones se acompañaron del reconocimiento por parte de Moreno de que, a pesar de estas situaciones, su relación no atraviesa por una crisis.

Según lo informado por '¡De viernes!', Olga Moreno aclaró que su estado emocional reciente estuvo marcado por fechas significativas y por la memoria de su madre, lo que desmintió que sus lágrimas o el bajo ánimo se debieran a problemas sentimentales con su pareja. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el programa, la empresaria intentó dar un mensaje de tranquilidad respecto a su situación sentimental, asegurando que tanto ella como Agustín Etienne continúan unidos y sin incidentes de deslealtad durante los años que llevan de relación.